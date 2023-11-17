Öğrenci vergi indirimi ve vergi iadesi dönemi resmen başladı. Biz de bu videoda realme’nin en yeni telefonları realme C55 ve C53 serisi akıllı telefonların detaylarına giriyoruz.

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Not: Bu videoda yer alan realme C55 ve realme C53 model telefonlar, inceleme örneği olarak realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.

realme C55 Teknik özellikleri:

Boyut: 165,6 x 75,9 x 7,9 mm

165,6 x 75,9 x 7,9 mm Ağırlık: 189,5 gram

189,5 gram Ekran: 6,72 inç FHD+ IPS 90 Hz

6,72 inç FHD+ IPS 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Grafik: Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Bellek: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP + 2 MP

64 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video: FHD 60 fps

FHD 60 fps Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC

Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 33 Watt

realme C53 Teknik özellikleri: