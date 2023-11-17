Öğrenci vergi indirimi ve vergi iadesi dönemi resmen başladı. Biz de bu videoda realme’nin en yeni telefonları realme C55 ve C53 serisi akıllı telefonların detaylarına giriyoruz.
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İçindekiler
realme C55 ve C53 Neler Sunuyor? | Öğrenciye Vergi İndirimi!
Not: Bu videoda yer alan realme C55 ve realme C53 model telefonlar, inceleme örneği olarak realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.
realme C55 Teknik özellikleri:
- Boyut: 165,6 x 75,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 189,5 gram
- Ekran: 6,72 inç FHD+ IPS 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- Grafik: Mali-G52 MC2
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD 60 fps
- Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 33 Watt
realme C53 Teknik özellikleri:
- Boyut: 167,3 x 76,7 x 7,5 mm
- Ağırlık: 182 gram
- Ekran: 6,74 inç FHD+ IPS 90 Hz
- İşlemci: Unisoc Tiger T612
- Grafik: Mali-G57
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + AI
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD 30 pfs
- Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.0
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 33 Watt