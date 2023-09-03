Huawei, Mate 60 serisini piyasaya sürdüğünde, iki farklı model sunarak kullanıcılarına seçenekler sunuyor. Bu serinin ana bileşenlerinin resmi fiyat listesi ise bugün ortaya çıktı. Fiyatlar, işçilik maliyetleri dahil olmak üzere tavsiye edilen onarım fiyatlarıdır.

Aksesuarlar için ek işçilik ücreti alınmıyor. Ancak garanti dışı bakım için tamir yedek parça fiyatı + işçilik ücreti ödeniyor. Sökmeden yapılan tamir ve temizlik bakım hizmetlerinin işçilik ücreti 50 yuan olarak belirlenmiş.

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Bu fiyat listesine göre, her iki cep telefonunun anakartı en pahalı bileşenlerden biri. Neyse ki anakart, telefonun içinde olduğu için darbe almıyor ve diğer parçalara göre daha az sorun çıkarıyor. Ancak ekran, modele bağlı olarak fiyatı 165 ila 275 dolar arasında değişen ikinci en pahalı bileşen olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle ekranın güvenliği için ekran koruyucu kullanmanızı öneririm. Bu, ekranın hasar görmesini önleyerek cihazınızı korumanıza yardımcı olabilir.

HUAWEİ MATE 60 YEDEK PARÇA FİYATI:

Ekran: 1.799 yuan (248 $) ancak promosyon fiyatı 1.199 yuan (165 $) (orijinal parça ücretsiz olarak geri dönüştürülecektir)

Pil: 219 yuan (30 $)

Anakart: 2999 yuan (413$)

Arka kasa: 899 yuan (124$)

Telefoto lens: 255 yuan (35 $)

Geniş açılı lens: 265 yuan (36 $)

Arka ana kamera merceği: 598 yuan (82 $)

Ön kamera: 270 yuan (37 $)

Adaptör: 168 yuan (23 $)

Veri kablosu: 59 yuan (8 $)

Cato: 12 yuan (2$)

MATE 60 PRO YEDEK PARÇA FİYATI:

Ekran: 1.999 yuan (275 $) ancak promosyon fiyatı 1.399 yuan (193 $)

Pil 249 yuan (34 $)

Anakart 3499 yuan (482 $)

Arka kabuk 1099 yuan (151 $)

Telefoto lens 845 yuan (116 $)

Arka ana kamera merceği 698 yuan (96 $)

Geniş açılı lens 265 yuan (36 $)

TOF derin algılama lensi 244 yuan (34 $)

Ön kamera 270 yuan (37 $)

Adaptör 199 yuan (27 $)

Veri kablosu 59 yuan (8 $)

Cato 12 yuan (2 dolar)