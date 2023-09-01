Vivo, geleneksel olarak üstün kamera odaklı telefonlarla tanınan X serisine yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Vivo X90 serisi en son çıkan versiyondu. Vivo şimdi Vivo X100 serisi altında bir sonraki dönüm noktası olacak. Vivo X100 Pro, kamera açısından markanın bugüne kadarki en etkileyici cihazı olacak. Vivo, bu telefondaki kamera yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor ve şimdi yeni amiral gemisinde bulunan kamera kurulumu hakkında ilk ayrıntıları öğreniyoruz.

Vivo X100 Pro’nun özellikleri, düşük ışık koşullarında üstün çekim yapabilmesi için ayarlanmış geniş f/2,5 diyafram açıklığına sahip 100 mm periskop lense sahip olacağını gösteriyor. Modül ayrıca 0,7um yerel piksele sahip ve 4’ü 1 arada gruplama ve yerel 2x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 64 MP 1/2″ sensör olan OmniVision OV64B’yi içerecek. Ayrıca Vivo, kamera ayarı konusunda Zeiss iş birliğini sürdürüyor. Cihazın ilginç bir teknoloji olan Vario-Apo-Sonnar lenslerini kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

“Vario-Apo-Sonnar,” Alman optik üreticisi Carl Zeiss tarafından tasarlanan bir kamera lensi standardını ifade eder. Bu lens tasarımı, değişken odak uzunlukları (yakınlaştırma yetenekleri) ile apokromatik düzeltmeyi birleştirir ve aynı zamanda Sonnar lens tasarım ilkelerini takip eder. Vivo X100 Pro’nun 64 MP ana kameranın yanı sıra 53 MP f 1/1.43″ sensörü de içereceği belirtiliyor.

Vivo X100 serisi toplamda üç akıllı telefon içerecek: Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+. Global Vivo X100, yakında çıkacak MediaTek Dimensity 9300’ü destekleyerek Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet edecek. Pro+ modeli ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak ve ayrıca Vivo’nun V3 ISP çipini görüntü işleme görevleri için kullanacak. Pro+ ayrıca etkileyici bir 200 MP telefoto kamera ve 1 inç IMX 989 50 MP kameraya sahip olacak.

iQOO alt markası da bu teknolojiden faydalanacak. Vivo’nun yan kuruluşu, X100 Pro’ya benzer bir telefoto kamera üzerinde çalışıyor. Bu sensör aynı zamanda 5x periskop kamerasında OV64B’yi kullanacak olan iQOO 12 Pro ile birlikte gelecek. Yeni bir 50 MP OV50H sensör de bulunacak. Normal iQOO 12 ise aynı ana sensöre sahip olacak ancak periskop sensörü atlanacak.

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Vivo X100 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, 2023’ün sonunda piyasaya çıkacak. Cihazlar ilk olarak Çin pazarına sunulacak ve 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla dünya genelinde satışa sunulacak. Kamera odaklı bu yeniliklerle, en iyi Vivo X serisi telefonların yükselmesi bekleniyor.