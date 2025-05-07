Türkiye otomobil pazarına 2023 yılında etkileyici bir dönüş yapan ve kısa sürede SUV segmentinde tüketicilerin gözdesi haline gelen Chery, 2024 yılındaki popülaritesini sürdürürken, Mayıs 2025 için merakla beklenen güncel Chery Mayıs fiyat listesi detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Peki Chery Tiggo 8 Pro Max fiyatı ne kadar oldu? Chery Tiggo 7 Pro Max zamlandı mı?

Chery Mayıs Fiyat Listesi

Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olacak Chery Mayıs fiyat listesi, markanın sevilen SUV modellerinde bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor. Chery, özellikle geniş ailelerin ve konfor arayanların tercihi olan modellerinde fiyat ayarlamalarına giderken, sportif tasarımıyla öne çıkan Omoda5 serisine yeni bir üye ekledi.

Chery Tiggo 8 Pro Max Mayıs Fiyat Listesi

Chery’nin amiral gemisi SUV modeli Tiggo8 Pro Max, Mayıs ayında güncellenen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Geniş iç hacmi ve üstün donanım özellikleriyle öne çıkan bu modelin Chery Mayıs fiyat listesi içindeki yeri oldukça merak ediliyordu. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, Tiggo8 Pro Max için belirlenen yeni rakamlar, segmentindeki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Tüm versiyonlar 1.6 TGDI 183 HP benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulmaktadır.

Donanım Fiyat (TL) Intelligent 2.290.000 Exceptional 2.500.000

Tiggo8 Pro Max için sunulan opsiyonlar arasında elektrikli basamak da bulunuyor ve bu opsiyonun fiyatı 50.000 TL olarak belirlenmiş. Bu opsiyon, hem Intelligent hem de Exceptional donanım paketlerinde tercih edilebiliyor.

Chery Tiggo 7 Pro Max Mayıs Fiyat Listesi

Markanın bir diğer popüler SUV modeli olan Tiggo7 Pro Max de Mayıs ayı fiyat güncellemesinden etkilendi. Hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda konfor sunan bu otomobil, yeni Chery Mayıs fiyat listesi ile birlikte farklı bütçelere hitap etmeye devam ediyor. Model, 1.6 TGDI 183 HP gücündeki benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla geliyor.

Donanım Fiyat (TL) Intelligent 2.190.000 Exceptional 2.250.000

Tiggo7 Pro Max modelinde ise opsiyonel olarak çift renk seçeneği 25.000 TL, elektrikli basamak ise 50.000 TL fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu kişiselleştirme seçenekleri, Intelligent ve Exceptional donanım seviyelerinde geçerli.

Chery Omoda 5 Pro Mayıs Fiyat Listesi

Uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri dönen Omoda5 Pro, sportif tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Satışa sunulan bu modelin Chery Mayıs fiyat listesi içindeki başlangıç fiyatı, özellikle genç kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Omoda5 Pro da diğer modeller gibi 1.6 TGDI 183 HP benzinli motor ve otomatik şanzımanla geliyor, bu da markanın performans standartlarını koruduğunu gösteriyor.

Donanım Fiyat (TL) Intelligent 2.100.000 Exceptional 2.190.000

Omoda5 Pro için de kişiselleştirme imkanı sunuluyor; çift renk opsiyonu 25.000 TL olarak fiyatlandırılmış ve bu seçenek hem Intelligent hem de Exceptional donanımlarında mevcut. Bu dinamik modelin Chery Mayıs fiyat listesi içindeki varlığı, markanın ürün gamını genişlettiğini ve farklı beklentilere cevap verdiğini ortaya koyuyor.

Chery‘nin açıkladığı Mayıs 2025 fiyatları, otomobil piyasasındaki hareketliliği ve markanın Türkiye‘deki büyüme hedeflerini yansıtıyor. Yapılan zam ve güncellemelerle birlikte, Chery Mayıs fiyat listesi, yeni bir otomobil almayı düşünenler için önemli bir referans noktası olacak gibi görünüyor.

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Siz Chery Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.