Apple, iOS 17.3.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından bu hafta iOS 17.3 imzalarını kapattı. Bu karar, iPhone ve iPad kullanıcılarının halihazırda iOS’un daha yeni bir sürümünü kullanıyorlarsa artık işletim sisteminin bu önceki sürümüne geri dönemeyecekleri anlamına geliyor. iOS sürüm düşürme yolu kapandı.

Apple iOS 17.3 İmzalarını Kapattı, Artık iOS Sürüm Düşürme Yok

iOS 17.3, 22 Ocak’ta iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellikle birlikte piyasaya sürüldü. Bu güncelleme, Çalıntı Cihaz Koruması gibi bazı önemli özellikler getirdi. Çalıntı Cihaz Koruması etkinleştirildiğinde, aygıtın güvenliğini artırarak çalındığında kullanıcı verilerini koruyor. Bu güncelleme aynı zamanda Apple Music’te ortak çalma listelerini de kullanıma sunuyordu.

Ancak, iOS 17.3.1 güncellemesi, metin kopyalama ve yapıştırma işlemlerinde beklenmedik hataları düzeltmek için yayınlandı. Bu güncelleme, 8 Şubat’ta kullanıcıların hizmetine sunuldu ve belirli hataların giderilmesine odaklandı. Yeni güncellemeyle beraber eski sürümün imzaları da kapandı.

Artık, iOS 17.3.1’e geçiş yapanlar, artık geri dönme seçeneğine sahip değiller. Apple, eski sürümlere dönüşü engelleyerek, cihazların güvenliğini ve bütünlüğünü korumaya odaklanıyor. Bu, özellikle güvenlik açıklarını hızlıca kapatma ve kullanıcıların en güncel sürümü kullanmalarını teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

iOS’un önceki sürümlerine geri dönme, özellikle jailbreak yapanlar için bir seçenek olabilirdi. Ancak, ne yazık ki Apple bu konuda kullanıcılara bir seçenek sunmuyor. Yani artık cihazınızı iOS 17.3.1’e yükseltme yaptıysanız ve beğenmediyseniz geri dönemeyeceksiniz.

Apple, kullanıcıların güncel ve güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlamak için güncelleme politikalarını sık sık revize ediyor ve bu da mobil cihazların performansı ve güvenliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.3.1 sürümü nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!