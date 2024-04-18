Huawei‘nin sessiz sedasız geliştirdiği Kirin 9010 yonga seti, sonunda resmi olarak duyuruldu ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Şirket, Pura 70 serisinin lansmanıyla birlikte bu yeni yongayı duyurdu, ancak detaylar konusunda oldukça ketum kaldı. Mate 60 ailesindeki Kirin 9000S’in yerini alacak olan Kirin 9010’un, 12 çekirdekli bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor, bu da önemli bir güncelleme olarak değerlendiriliyor.

Huawei Kirin 9010 özellikleri neler?

Kirin 9010’un 12 çekirdekli kümesi, 2 + 6 + 4 konfigürasyonunda bulunuyor, bu da onu önceki modele göre önemli bir ilerleme olarak tanımlıyor. Bu yeni yapı, özellikle çoklu çekirdek performansında artış vaat ediyor. Ancak GPU performansı konusunda hala belirsizlikler var. Kirin 9000S gibi, Kirin 9010 da Maleoon 910 GPU’ya sahip olacak gibi görünüyor. Ancak, GPU çekirdek sayısında bir artış olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro+ tanıtıldı

Performans açısından, Kirin 9010’un performans çekirdeklerinin 2,30 GHz’e kadar çıkabildiği görülüyor, ki bu Kirin 9000S’in performans çekirdeklerinin 2,62 GHz’e ulaşabildiği değerlendirilirse bir düşüş olduğu söylenebilir. Huawei’nin muhtemelen güç tüketimini azaltmak için bu değişikliği yaptığı ancak 12 çekirdekli bir yapıyla bunu telafi ettiği düşünülüyor.

Ayrıca, Kirin 9010’un LPDDR5X standardını desteklediği belirtiliyor. Ancak, yonga setinin litografisi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. İlk tahminler, Huawei’nin SMIC’in 7nm sürecini kullandığı yönünde.

Kirin 9010, Huawei’nin Pura 70 serisinin tamamına güç vermiyor; sadece Pura 70+ ve Pura 70 Ultra gibi daha üst seviye modellerde bulunacak. Bu yeni yonga setinin performansını, özellikle Kirin 9000S ile karşılaştırarak inceleyeceğiz. Yaptırımların Huawei’yi teknolojik olarak kısıtladığı göz önüne alındığında, Kirin 9010’un rekabetin gerisinde kaldığını görmek şaşırtıcı olmayacak.

Ancak, her ne kadar geride olsa da, bu güncelleme önemli bir adım niteliği taşıyor. Yakın gelecekte, Kirin 9010’un performansı hakkında detaylı karşılaştırmalar ve performans testleri sunmayı planlıyoruz. Bu nedenle, gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin. Huawei’nin Mate 70 ailesiyle birlikte tanıtması beklenen 5nm’lik ilk yonga setiyle ilgili heyecan verici gelişmelerin de yakın zamanda duyurulması bekleniyor.