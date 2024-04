Huawei, Çin pazarında heyecan yaratan yeni Huawei Pura 70 serisi fotoğraf odaklı amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Bu seri, Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra gibi dört modelden oluşuyor.

Huawei Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro+ özellikleri

Huawei‘nin güçlü Kirin 9000 serisinden ilham alan ve Mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9010 yonga seti, Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro+’a güç sağlıyor. Bu yonga seti, iki büyük çekirdek üzerinde 2,30 GHz, altı orta çekirdek üzerinde 2,18 GHz ve dört küçük çekirdek üzerinde 1,55 GHz hızlarında çalışıyor. Grafikler için Maleoon 910 GPU ile donatılmıştır, bu da olağanüstü bir görüntü deneyimi sunuyor.

Huawei Pura 70 serisinin dikkat çekici özelliklerinden biri, XMAGE görüntü sistemiyle donatılmış olmasıdır. Bu sistem, bir inçlik, 50 megapiksel kamera sensörüne sahip ve dahili olarak genişleyebilen ve büzülebilen, mekanik olarak dönen bir teleskopik merceği barındırıyor. Şirket, bu merceğin en az 300.000 kez genişleyip daralabileceğini iddia ediyor ve hatta 300 km/saat hızlarda bile net görüntüler elde edebileceğinizi söylüyor.

Ana kamera, f/1,6 ila f/4,0 arasında değişen diyafram açıklığını desteklerken sensör kaydırmalı sarsıntı önleme teknolojisiyle daha dengeli çekimler sağlıyor. Bunun yanı sıra, 40 megapiksel ultra geniş lens ve OIS özellikli 50 megapiksel telefoto makro kamera da bulunuyor.

Pura 70 Pro+, f/1.4 ila f/4.0 değişken diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip benzer bir birincil kameraya sahip. Ancak, Ultra modeline özel geri çekilebilir lens sistemi bulunmamaktadır. Bunun yerine, 12,5 megapiksel ultra geniş lens ve 48 megapiksel telefoto makro kamera gibi özelliklerle geliyor. Her iki telefonun da ön tarafında 13 megapiksel bir kamera bulunuyor.

Pura 70 Pro+ ve Ultra modelleri, çözünürlük, 1Hz ila 120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca, her iki model de 6,8 inç OLED LTPO panele sahip ve 100W kablolu şarj ile 80W kablosuz şarjı destekliyor. Bunun yanı sıra, her iki telefon da Harmony OS 4.2 üzerinde çalışır ve çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster ve uydu araması gibi özellikleri içerir. Son olarak, her iki telefon da IP68 dereceli dayanıklı kasalarla geliyor.

Huawei Pura 70 Ultra, 16GB+512GB ve 16GB+1TB olmak üzere iki seçenekte sunuluyor ve sırasıyla 9.999 Yuan (~1.380$) ve 10.999 Yuan (~1.520$) fiyat etiketleriyle geliyor. Renk seçenekleri arasında Yıldız Siyahı, Yıldız Yağmuru Beyazı, Mocha Kahverengisi ve Chanson Yeşili yer alıyor.

Pura 70 Pro+ ise 16GB+512GB ve 16GB+1TB olmak üzere iki seçenekte sunuluyor ve sırasıyla 7.999 Yuan (~1.105$) ve 8.999 Yuan (~1.245$) fiyatlarla satışa sunuluyor. Renk seçenekleri arasında Hayalet Siyah, Açık Yün Gümüş ve Tel Beyazı bulunuyor. Her iki telefon da şu anda yalnızca Çin’de satılıyor. Avrupa pazarına ise önümüzdeki aylarda giriş yapacak gibi görünüyor.