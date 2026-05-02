Teknoloji devi Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde beklentileri aşarak tarihi bir finansal veriye imza attı. Bu rekor büyümenin arkasında ise şirketin bugüne kadar ürettiği en popüler akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisi ve beraberinde gelen Apple 2026 finansal sonuçları yatıyor. Peki, yoğun talebe rağmen şirketin donanım üretiminde karşılaştığı temel zorluklar neler?

Rekor getiren iPhone 17 serisi performansı

iPhone 17 serisi, piyasaya sürüldüğü günden bu yana küresel pazarda yoğun bir ilgi görüyor. Apple CFO’su Kevan Parekh’in Financial Times’a yaptığı açıklamalara göre, bu cihazlar şirketin tarihindeki en popüler diziliş konumunda bulunuyor. Şirket, bu yoğun ilginin doğrudan yansıması olarak ilgili çeyrekte 111,2 milyar dolar gelir ve 29,6 milyar dolar kâr elde etti.

Apple CEO’su Tim Cook, kullanıcılardan gelen mevcut talebin beklentilerin çok ötesinde olduğunu belirtti. Reuters’a konuşan Cook, satış rekorlarına rağmen tedarik zincirinde bazı esneklik sorunları yaşadıklarını vurguladı. Şu anda pazar payını büyüten aile; iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone Air modellerinden oluşuyor.

Yapay zeka çipleri ve TSMC çip tedariki darboğazı

Şirketin karşılaştığı ana kısıtlamaların başında işlemci tedarik süreçleri geliyor. Cihazlara güç veren A19 ve A19 Pro çipleri Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC tarafından sağlanıyor. Ancak TSMC çip tedariki kapasitesinin önemli bir kısmını yapay zeka işlemcilerine ayırdığı için Apple, telefon bileşenlerine ulaşmakta hız sorunu yaşıyor.

Üretim zincirindeki tek kısıtlama işlemcilerle sınırlı kalmıyor. Kevan Parekh, 2026’nın ilk çeyrekleri arasında bellek ediniminin giderek artan bir olumsuz etkiye sahip olduğunu ifade etti. RAM tarafında yaşanan bu zorlukların, eylül ayında tanıtılması beklenen yeni donanımların üretim takvimine de yansıyabileceği öne sürüldü.

Katlanabilir iPhone 18 ve haziran ayındaki WWDC etkinliği

Eylül ayında duyurulması planlanan iPhone 18 ailesi, markanın stratejisinde önemli bir değişime EV sahipliği yapacak. Ortaya atılan iddialara göre bu yeni cihaz grubu, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu da içerecek. Ancak mevcut bileşen ve RAM sıkıntılarının, bu yeni cihazların stok durumunu nasıl etkileyeceği henüz resmiyet kazanmadı.

Donanım pazarındaki bu verilerin yanı sıra gözler haziran ayında düzenlenecek yıllık WWDC geliştirici konferansına çevrildi. Etkinlikte iOS 27 ve macOS 27 işletim sistemlerinin sonbahar sürümü için tanıtımlarının yapılması bekleniyor. Ayrıca gelecekteki MacBook Pro modelleri için dokunmatik optimizasyonlar, yeni Siri yetenekleri ve M5 ile M5 Pro işlemcili donanımların da etkinlik takviminde yer alacağı iddia ediliyor.

TSMC nedir?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken dökümhanesidir. Apple ve donanım sektöründeki diğer dev şirketlerin tasarladığı çipleri fabrikalarında fiziksel olarak üreten ana tedarikçi konumundadır.

