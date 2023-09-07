Huawei’nin Mate 60 serisi akıllı telefonlarında kullandığı yeni Kirin 9000s yonga seti, Qualcomm gibi rakipler için potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre, bu durum Qualcomm’un pazardaki hakimiyetini sarsabilir. Huawei’nin Kirin 9000s ve yeni Kirin çiplerini kullanmaya başlaması, Qualcomm’un büyük bir müşterisi olan Huawei’nin Qualcomm’dan çip satın alma ihtiyacını azaltabilir. Kuo’ya göre, Huawei 2022’de Qualcomm’dan 23-25 milyon cep telefonu SoC’si satın aldı ve 2023’te 40-42 milyon satın alması bekleniyor.

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Bu durum, Qualcomm’un Huawei’ye yapılacak sevkiyatlarda düşüş yaşamasının yanı sıra, Huawei dışındaki Çinli markalara yapılan sevkiyatlarda da azalma riski taşıyabilir. Kuo, Qualcomm’un Çinli akıllı telefon markalarına 2024 yılında Huawei’nin Kirin işlemcilerini benimsemesi nedeniyle SoC sevkiyatlarının 2023’e göre en az 50-60 milyon birim daha düşük olabileceğini öngörüyor. Bu durum, Qualcomm’u Çin pazarındaki pazar payını korumak için fiyat savaşlarına girmeye zorlayabilir ve bu da karlara zarar verebilir.

Kuo, Qualcomm’un bu potansiyel risklerle birlikte daha fazla zorlukla karşı karşıya olabileceğine dikkat çekiyor. Öncelikle, Samsung’un kullanacağı Exynos 2400 çipinin Samsung cep telefonlarındaki pazar payının yüksek olması, Qualcomm’un Samsung’a olan satışlarını azaltabilir. İkincisi, Apple’ın 2025 yılında kendi modem çiplerini kullanmaya başlaması bekleniyor ve bu da Qualcomm’a büyük bir darbe olabilir, çünkü Apple Qualcomm’un önemli bir müşterisi.

Sonuç olarak, Huawei’nin kendi yonga setlerini kullanmaya devam etmesi ve Qualcomm’dan daha az çip satın alması, Qualcomm’un pazar pozisyonunu olumsuz etkileyebilir. Ancak bu, rekabetin artması ve tüketiciler için daha fazla seçenek sunulması açısından olumlu bir gelişme olabilir.