TechInsights’ın son raporuna göre HUAWEI Mate 60 Pro akıllı telefon, Kirin 9000s adı verilen 5G işlemci ve çip üzerinde sistem (SoC) ile birlikte geliyor. Bu cihazın dikkat çeken özelliği, daha önce Tayvan’ın TSMC’sinde üretilen Kirin işlemcilerine kıyasla bu sefer Çin’de üretiliyor olması.

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TechInsights, HUAWEI Mate 60 Pro’yu Ottawa, Kanada’daki laboratuvarlarında incelemektedir. Bu inceleme sırasında, işlemcinin üretiminde Çin merkezli SMIC’in N+2 7nm adlı son nesil üretim sürecini kullanıp kullanmadığını doğrulamak istemiş. Önceki N+1 7nm teknolojisine göre, N+2 7nm süreci, özellikle üretimle ilgili zorlukları aşarak daha gelişmiş ölçeklenebilirlik ve verim sunuyor.

Bu durum, gömülü SRAM gibi önemli bileşenleri destekleyen gelişmiş bir Çin üretim teknolojisi düğümünün ilk ticari kullanımına işaret etmektedir. Aynı zamanda, yerli gelişmiş SoC tasarımı ve üretim ekosisteminin Çin’de gelişmesine olanak tanımaktadır. Bu, Çin’in teknoloji endüstrisinde daha fazla bağımsızlık ve rekabet gücü kazanmasına yardımcı olabilir.

İşlemci Boyutu Artışı: Kirin 9000’in kalıbı 107 mm² olarak ölçüldü, bu da Kirin 9000’in kalıbından (105 mm²) biraz daha büyük (%2). Bu bilgi, ekibin SMIC’in gerçekten üretici olduğu sonucuna varmasına yol açtı.

İleri Teknoloji: İlk laboratuvar sonuçları, bu kalıbın SMIC’in 14nm işlem düğümünden daha gelişmiş olduğunu, ancak 5nm işlemde görülenden daha büyük kritik boyutlara (CD’ler) sahip olduğunu gösterdi.

7nm Özellikleri: Mantık kapısı aralığı, kanatçık aralığı ve alt hat arkası (BEOL) metalizasyon adımları dahil olmak üzere kalıbın kritik boyutlarına (CD’ler) ilişkin daha ileri ölçümler, kalıbın gerçekten 7nm özelliklerine sahip olduğunu gösterdi.

Bulgular hakkında yorum yapan TechInsights Başkan Yardımcısı Dan Hutcheson şunları söyledi;

SMIC’in 7nm (N+2) döküm süreci kullanılarak üretilen yeni Huawei Mate 60 Pro akıllı telefonunda Kirin çipinin bulunması, EUV litografi araçlarına erişim olmasa bile Çin’in yarı iletken endüstrisinin teknik ilerlemesinin ve dayanıklılığının bir kanıtıdır. . Bu başarı, Çin’in kritik üretim teknolojilerine erişimini kısıtlamaya çalışan ülkeler için önemli bir jeopolitik zorluk teşkil ediyor ve gelecekte daha da büyük kısıtlamalara yol açabilir.