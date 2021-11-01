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HUAWEI FREEBUDS Lipstick İNCELEMESİ | En İyi Kırmızı!
Huawei inovasyon konusunda iddialı bir adım attı ve Nova 9 Lansmanında FREEBUDS Lipstick Kulaklığı tanıttı. Kulaklığın birçok özelliği FREEBUDS 4 ile aynı. Ancak tasarımı ve yaratıcı bakış açısı tartışılmaz. Henüz ülkemizde satışı bulunmayan kulaklığın Kasım ayı gibi ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. Bu yaratıcı tasarım karşısında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!!
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HUAWEI Freebuds Lipstick Özellikleri;
- Paslanmaz Çelik Gövde
- 4,1 gr Kulaklık Ağırlığı
- 84,5 gr Şarj Kutusu Ağırlığı
- 40 kHz’e ulaşan Frekans Aralığı
- 30 mAh Kulaklık Pil Kapasitesi
- 410 mAh Şarj Kutusu Pil Kapasitesi
- 1,5 Saat Şarj Süresi
- Bluetooth 5.2
- 14,3 mm Dinamik Sürücü
- Suya ve Toza Karşı Dayanıklı IPX4 Sertifikası
- Open-Fit ANC Açıkken 2,5 saate kadar çalma
- ANC Kapalıyken 4 saate kadar çalma
- Şarj kutusuyla beraber ANC kapalıyken 22 saate kadar çalma
- ANC Açıkken 14 saate kadar çalma
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