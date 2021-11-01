HUAWEI FREEBUDS Lipstick İNCELEMESİ | En İyi Kırmızı!

Huawei inovasyon konusunda iddialı bir adım attı ve Nova 9 Lansmanında FREEBUDS Lipstick Kulaklığı tanıttı. Kulaklığın birçok özelliği FREEBUDS 4 ile aynı. Ancak tasarımı ve yaratıcı bakış açısı tartışılmaz. Henüz ülkemizde satışı bulunmayan kulaklığın Kasım ayı gibi ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. Bu yaratıcı tasarım karşısında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!!

Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy A13 5G’nin Özellikleri Netleşiyor

HUAWEI Freebuds Lipstick Özellikleri;