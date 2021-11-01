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HUAWEI FREEBUDS Lipstick İNCELEMESİ | En İyi Kırmızı!

Huawei inovasyon konusunda iddialı bir adım attı ve Nova 9 Lansmanında FREEBUDS Lipstick Kulaklığı tanıttı. Kulaklığın birçok özelliği FREEBUDS 4 ile aynı. Ancak tasarımı ve yaratıcı bakış açısı tartışılmaz. Henüz ülkemizde satışı bulunmayan kulaklığın Kasım ayı gibi ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. Bu yaratıcı tasarım karşısında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!!

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HUAWEI Freebuds Lipstick Özellikleri;

  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • 4,1 gr Kulaklık Ağırlığı
  • 84,5 gr Şarj Kutusu Ağırlığı
  • 40 kHz’e ulaşan Frekans Aralığı
  • 30 mAh Kulaklık Pil Kapasitesi
  • 410 mAh Şarj Kutusu Pil Kapasitesi
  • 1,5 Saat Şarj Süresi
  • Bluetooth 5.2
  • 14,3 mm Dinamik Sürücü
  • Suya ve Toza Karşı Dayanıklı IPX4 Sertifikası
  • Open-Fit ANC Açıkken 2,5 saate kadar çalma
  • ANC Kapalıyken  4 saate kadar çalma
  • Şarj kutusuyla beraber ANC kapalıyken 22 saate kadar çalma
  • ANC  Açıkken 14 saate kadar çalma

 

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