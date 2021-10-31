Samsung Galaxy A13 5G’nin Özellikleri Netleşiyor

Samsung, markayı giriş ve orta seviyede temsil eden Galaxy A serisini yenilemeye hazırlanıyor. Serinin başlangıç modeli olan Samsung Galaxy A13 5G, özellikleri ve tahmini fiyat etiketiyle ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A13 5G, Dikkat Çeken Özellikleriyle Ortaya Çıktı!

Bu ayın başlarında CAD tasarım görüntüleri sızdırılan telefonun donanımsal detayları açığa çıkmamıştı. Su damlası çentiğine sahip olan Samsung Galaxy A13 5G, arka yüzünde üçlü kamera paketi taşıyordu. Twitter’dan yapılan yeni bir paylaşım ise bütçe dostu modelin merak edilen özelliklerini ortaya serdi.

6.48 inç boyutunda Full HD+ LCD ekrana sahip olduğu belirtilen Galaxy A13 5G’nin ekran yenileme hızı henüz bilinmiyor. Ancak ekranın selefine göre daha yüksek çözünürlük değeriyle geldiğini söylemek mümkün. Gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alan telefonda 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri dikkat çekiyor. Bununla birlikte microSD kart desteği de hafıza tarafında kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Üçlü arka kamera kurulumunda ise kullanıcıları şaşırtan bir sensör paketi mevcut. 50 MP çözünürlüklü ISOCELL JN1 sensör bu pakete liderlik ederken, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü ana kameraya eşlik ediyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryanın ise 25W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor. Son olarak yana konumlanan parmak izi sensörü, Galaxy A13 5G’nin kesinleşen özelliklerini tamamlıyor.

Galaxy A serisinin giriş modeliyle ilgili tanıtım tarihi ve fiyat bilgileri somut şekilde mevcut değil. Fakat geçen ay ortaya çıkan rapora göre, telefonun 249 dolar fiyat etiketine sahip olabileceği belirtiliyor. Samsung Galaxy A13, böylece markanın en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak. Bununla beraber tanıtım tarihi tarafında ise tıpkı Galaxy A12 gibi Kasım ayının öne çıktığını belirtelim.