Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz sene değiştirilebilir Zeiss numaralı lenslere, dahili hoparlörlere ve 11 saatlik pil ömrüne sahip Eyewear 2 akıllı gözlüklerini piyasaya sürmüştü. Huawei’in bu teknoloji dünya genelinde çok konuşulmuştu. Devamında ise Meta da RayBan ile işbirliği yaparak kendi akıllı gözlüklerini çıkarmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Huawei, Huawei Eyewear 2’nin güneş gözlüğü versiyonunu piyasaya sürüyor. Detaylara bakalım.

Huawei Eyewear 2 güneş gözlüğü neler sunuyor?

Dışarıdan bakıldığı zaman gözlük sıradan bir güneş gözlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça şık duran gözlük, kemik çerçevelere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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Teknolojisi tarafına ise Huawei Eyewear 2, kemikten ses iletimi özelliği ile birlikte geliyor. Bu özellik ile birlikte gözlük ile müzik dinleyebiliyorsunuz. Huawei Eyewear 2, yaklaşık 11 saatlik bir müzik dinleme süresi sunuyor. Huawei Eyewear 2’nin güneş gözlüğü versiyonu 15 Mayıs saat 14.30’da tanıtılacak.