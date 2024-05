Türkiye’yi 2003 yılında Eurovision’da birinciliğe taşıyan ünlü sanatçı Sertab Erener, 21 yıl aradan sonra yeniden Eurovision sahnesine çıktı. Bu yılki Eurovision şarkı yarışması İsveç’in Malmö şehrinde düzenleniyor ve birçok ülkenin katıldığı yarışmada birincinin hangi ülke olduğu merak konusu. Avrupa ve dünyanın yakından takip ettiği yarışmada Sertab Erener de sahne aldı. Peki, Eurovision şarkı yarışmasını hangi ülke kazandı, birinci kim oldu, ne zaman belli olacak?

İsveç’in Malmö şehrinde düzenlenen Eurovision 2024 yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00’de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00’de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00’de gerçekleşecek. Finalde birincinin belli olacağı tarih ise 11 Mayıs 2024.

2003 yılında Eurovision’da Türkiye’ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener dün gece 21 yılın ardından tekrar Eurovision 2024 sahnesindeydi. Şarkıcı Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirdi. Türk ve Yunan izleyiciler beraber şarkıya eşlik ederek güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye Eurovision 2024 yarışmasına resmi olarak katılmasa da Sertab Erener performansı ile göz doldurdu.

İşte Eurovision 2024’ün ikinci yarı finaline kalan ülkelerin temsilcileri ve şarkıları:

1. Malta – Sarah Bonnici – “Loop”

2. Arnavutluk – Besa/Titan

3. Yunanistan – Marina Satti/Zari

4. İsviçre – Nemo/The Code

5. Çek Cumhuriyeti – Aiko/Pedestal

6. Avusturya – Kaleen/We Will Rave

7. Danimarka – Saba/Sand

8. Ermenistan – Ladaniva/Jako

9. Litvanya – Dons/Hollow

10. San Marino – Megara/11:11

11. Gürcistan – Nutsa Buzaladze/Firefighter

12. Belçika – Mustii/Before the Party’s Over

13. Estonya – 5 MıınustxPuuluup/(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. İsrail – Eden Golan/Hurricane

15. Norveç – Gate/Ulveham

16. Hollanda – Joost Klein/Europapa

Eurovision’un heyecanla beklenen finali, büyük bir müzik şölenine dönüşecek ve kazanan ülke tüm dünyanın gözleri önünde ödüllendirilecek. Bu yılın favori şarkıları ve temsilcileriyle Eurovision, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

