Akıllı Telefonlar
Huawei açıkladı; eski telefonlar güncelleme almaya devam edecek
Huawei, Google Mobil Servisleri’ne sahip olan telefonlarının hala yazılım güncellemesi almaya devam edeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Google Servisleri’ne sahip telefon kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.
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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Google yasağından etkilenmeyen telefonları bile olumsuz anlamda etkileyecek bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre; ABD hükümeti tarafından Huawei’ye verilen geçici genel lisans süresinin dolduğu ve bundan dolayı içinde Google Mobil Servisleri (GMS) bulunan akıllı telefonların bile artık güncelleme alamayacağı söyleniyordu.
Huawei, Google yüklü telefonların güncellenmeye devam edeceğini söyledi
İşte tüm bu söylentilerle alakalı Huawei, Twitter’dan bir takipçisine verdiği cevapta mevcut cihazların olumsuz etkilenmeyeceğini ve hala güncelleme desteği verileceğini söyledi. Bu durumun, aynı zamanda Huawei’nin alt markası olan Honor akıllı telefonlar için de geçerli olduğunu ekleyelim. Yani telefonunda Google Play ve ona bağlı servisleri yüklü olan Huawei ve Honor kullanıcıları, yazılım güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almaya devam edecek.
Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020
Bilindiği üzere Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı Amerikan şirketleriyle iş yapma yasağından beri ürettiği akıllı telefonlarda GMS’ye yer veremiyor. Hatta bu nedenle şirket, kendine has benzersiz bir ekosistem yaratmak için hem yazılım hem de donanım tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ancak geçici genel lisansının dolmasından ötürü, kullanıcılar da oluşan bir panik havası vardı. Bu bağlamda şirketin, kafa karışıklığını gidermek açısından bu açıklamayı yapmasının insanların içine su serptiğini söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni ekran teknolojisi için iki marka başvurusu yaptı
Huawei, yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını gözler önüne seren iki adet yeni marka başvurusunda bulundu. Bu hamlesiyle Huawei’nin Mate serisi üzerinde yeni inovasyonlar yapmayı planladığı anlaşılıyor.
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Çinli teknoloji devi Huawei’nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurusunu yaptığı yeni ticari markaları, MateDisplay ve MateScreen olarak adlandırılıyor. Gizmochina’dan aktarılan bilgilere göre Huawei’nin bu hamlesi, şirketin Mate serisi ürünleri için yeni bir ekran teknolojisi hayata geçirmeyi planladığını gösteriyor.
Huawei’nin Mate adıyla akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar ürettiğini biliyoruz. Hatta şirket MateX model kodlu katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Huawei, farklı teknolojiler kullandığı MateBook adlı dizüstü bilgisayarlar da üretiyor. Bu bağlamda bazı yorumcular MateDisplay ve MateScreen markalarının isminden yola çıkarak, önümüzdeki süreçte şirketin alışılmışın dışında farklı bir ekran teknolojisine sahip yeni akıllı telefon veya bilgisayarlarla karşımıza çıkacağını ifade ediyor.
Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı marka başvurularıyla ilgili resmi açıklama yapmadı, ayrıca üzerinde çalıştığı teknolojiye ilişkin de bilgi vermedi. Ancak marka tanımında MateDisplay ve MateScreen, şu ifadelerle açıklanıyor: “bilgisayarlar; dizüstü bilgisayarlar; tabletler; cep telefonları; akıllı telefonlar; akıllı saatler; Düz panel ekran; LED ekran; OLED ekran paneli; bilgisayar ekranı; televizyon ekranı.”
Buradan da anlaşıldığı üzere yeni markalar her ne kadar detayı bilinmese de, bilgisayar veya akıllı telefonlar ile doğrudan alakalı. Büyük olasılıkla Huawei, Galaxy Z Flip 2′de olduğu gibi içe doğru katlanabilen ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor; hatta bunun, HarmonyOS işletim sistemini çalıştıran ilk telefon olacağı da ihtimaller arasında.
Her şeye rağmen Huawei, üzerindeki tüm baskıları aldırmaksızın yoluna devam ediyor. Ayrıca şirket, Mate adıyla piyasaya sürmeye hazırlandığı Mate Watch isimli akıllı saatinin yanı sıra MateBuds isimli tam kablosuz kulaklık ile, Mate serisini daha da güçlendirmeye çalışıyor.
Akıllı Telefonlar
Amerika’nın Huawei ambargosu yine genişledi!
ABD hükümeti, bilindiği üzere 1 yıldan daha uzun bir süredir Huawei için çeşitli ticaret kısıtlamaları uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir kararnameyle markanın işlemci tedarik etmesi zorlaştırılırken, son gelişmelerin ardından yasak kapsamının daha da genişletildiği açıklandı.
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ABD Huawei ambargosunu genişletti, listede Türkiye de var!
ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada engelleme kapsamının genişletileceğini duyurdu. Büronun iddiasına göre Huawei, kendisine bağlı üçüncü taraf şirketler aracılığıyla geçici lisansa bağlı bileşenleri satın alarak yasağı delmeyi başardı. Bunun üzerine Mayıs 2021’e kadar uzatılan kısıtlama kapsamına toplam 21 ülkede Huawei’ye bağlı olarak faaliyet gösteren 38 şirket daha alındı.
Kısıtlama listesine alınan şirketler arasında Huawei’nin Çin dışında faaliyet gösteren bütün veri depolama, AR-GE ve tasarım merkezleri bulunuyor. Hatta İstanbul’da bulunan Huawei OpenLab teknoloji merkezi de sınırlamaya tabi 38 kuruluş arasında yer alıyor. Yasaklama kapsamına alınan kuruluşların, ABD teknolojileri kullanan bir firma ile çalışmaları için geçici lisans belgesi alması gerekecek.
Çin Komünist Partisi’nin gizli bir uzantısı olduğu iddia edilen Huawei’nin, ABD yetkililerine ve vatandaşlarına karşı zararlı faaliyetlerde bulunabileceğinden şüphe ediliyor. Ulusal güvenlik listesine alınan Huawei iştirakleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- Cloud Çin (Pekin, Dalian, Guangzhou, Guiyang, Hong Kong, Şanghay, Shenzhen, Suzhou, Wulanchabu)
- Cloud Uluslararası (Arjantin, Brezilya, Şili, Peru, Güney Afrika, Fransa, Berlin, Hollanda, İsviçre, Meksika, Rusya, Singapur, Tayland)
- OpenLab (Kahire, Fas, Johannesburg, Paris, Münih, İstanbul, Delhi, Mexico City, Moskova, Singapur, Bangkok, Dubai)
- Huawei Technologies Fas, Dusseldorf GmbH, Toga Networks ve İngiltere AR-GE Merkezi.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7 çok iyi bir fiyat performans telefonu olabilir!
ASUS Zenfone 7 modeli resmi olarak 26 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Şirket daha önce resmi teaser görseliyle bu tarihi açıklamıştı. Şimdi ise birçok tutarlı sızıntısıyla tanınan Roland Quandt, hem telefonun teknik özelliklerini hem de fiyat etiketlerini duyurdu.
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ASUS Zenfone 7 özellikleri ve fiyatı ne olacak?
Sızıntıya göre şu anda en güçlü Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865+ ile gelecek telefon, 8 GB RAM / 256 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Ayrıca sızıntıya göre telefonda 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesi yer alacak.
ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.
— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020
Sızıntının bir başka heyecan uyandıran noktası ise fiyat etiketleri. Zira eğer sızıntı doğruysa, telefonun baz modeli 499 Euro, üst modeliyse 549 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Günümüzde amiral gemisi modellerin 800 – 1000 € aralığında olduğunu düşünürsek bu fiyatlar oldukça rekabetçi olacaktır. Telefonla ilgili diğer beklenen özellikler ise 30W hızlı şarj kapasitesi, 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olması yönünde.
499 for the 6/128 variant.
— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020
Ekran, kamera ve diğer detaylarla ilgili ise henüz ortaya çıkmış bir bilgi yok. 26 Ağustos itibarıyla telefonun tüm özelliklerini ve resmi satış fiyatını öğrenmiş olacağız.