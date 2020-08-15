Huawei, eski telefonlarında da Google Servisleri’ni kullanamayabilir

Huawei, piyasadaki bütün telefonlarını olumsuz etkileyebilecek bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirket, artık eski telefonlarında da Google Mobil Servisleri’nden mahrum kalabilir.

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Huawei, kendisine verilen lisans süresinin sonuna geldi

Huawei geçen yıldan beri ürettiği yeni telefonlarda, ABD hükümetinin yasağından dolayı Google Mobil Servisleri (GMS) ve ona ait YouTube, Gmail gibi uygulamaları telefonlarında çalıştıramıyor. Ancak ABD, Huawei’ye yine de bir tölerans tanımış ve geçici genel lisans (GGL) adı altında bir izin vermişti. Geçici genel lisans sayesinde Çinli akıllı telefon üreticisinin eski telefonları hükümetin ambargosundan etkilenmiyor; yani Huawei’nin ambargodan evvel piyasaya sürmüş olduğu akıllı telefonlar hala GMS’yi çalıştırabiliyordu.

Yalnız, dün itibariyle Huawei’nin geçici genel lisans süresi dolmuş durumda. Huawei geçen yıl bu lisansı birkaç kez yenilemeyi başarmıştı, eğer şimdi de yenileyebilirse en azından bir müddet daha kafası rahat edecek. Ancak yenileyememesi durumunda şirketin piyasadaki eski telefonları bile, Google Mobil Servisleri ve ona yönelik güvenlik güncellemelerine olan desteğini kaybedebilir.

Lisansın yenilenip yenilenemeyeceği ve Huawei’nin akıllı telefonlarının akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Geçici genel lisans hakkının yenilenememesi, büyük olasılıkla şirketin eski telefonlarından Google Mobil Servisleri’ni kaldırmayacak; ancak Google, kendi servislerine ait güvenlik güncellemelerini Huawei’nin telefonlarına sunamayacak. Zira Google sözcüsü Jose Castaneda’ya göre bu lisans, Google’ın hala eski Huawei telefonlara güncelleme desteği verebilmesinin önünü açıyordu.

ABD hükümeti yeniden izin vermez ve lisans yenilenemezse, Huawei’nin telefonları GMS’ye ait uygulamalara yönelik desteğini kaybedecek. Bu durum; örneğin bir Google uygulamasında güvenlik açığı oluştuğu takdirde o açığın hiçbir zaman kapatılamayacağını, böylelikle yer aldığı telefon için potansiyel tehdit oluşturmaya devam edeceğini gösteriyor.