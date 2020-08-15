Huawei, eski telefonlarında da Google Servisleri’ni kullanamayabilir
Huawei, piyasadaki bütün telefonlarını olumsuz etkileyebilecek bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirket, artık eski telefonlarında da Google Mobil Servisleri’nden mahrum kalabilir.
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Huawei, kendisine verilen lisans süresinin sonuna geldi
Huawei geçen yıldan beri ürettiği yeni telefonlarda, ABD hükümetinin yasağından dolayı Google Mobil Servisleri (GMS) ve ona ait YouTube, Gmail gibi uygulamaları telefonlarında çalıştıramıyor. Ancak ABD, Huawei’ye yine de bir tölerans tanımış ve geçici genel lisans (GGL) adı altında bir izin vermişti. Geçici genel lisans sayesinde Çinli akıllı telefon üreticisinin eski telefonları hükümetin ambargosundan etkilenmiyor; yani Huawei’nin ambargodan evvel piyasaya sürmüş olduğu akıllı telefonlar hala GMS’yi çalıştırabiliyordu.
Yalnız, dün itibariyle Huawei’nin geçici genel lisans süresi dolmuş durumda. Huawei geçen yıl bu lisansı birkaç kez yenilemeyi başarmıştı, eğer şimdi de yenileyebilirse en azından bir müddet daha kafası rahat edecek. Ancak yenileyememesi durumunda şirketin piyasadaki eski telefonları bile, Google Mobil Servisleri ve ona yönelik güvenlik güncellemelerine olan desteğini kaybedebilir.
Lisansın yenilenip yenilenemeyeceği ve Huawei’nin akıllı telefonlarının akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Geçici genel lisans hakkının yenilenememesi, büyük olasılıkla şirketin eski telefonlarından Google Mobil Servisleri’ni kaldırmayacak; ancak Google, kendi servislerine ait güvenlik güncellemelerini Huawei’nin telefonlarına sunamayacak. Zira Google sözcüsü Jose Castaneda’ya göre bu lisans, Google’ın hala eski Huawei telefonlara güncelleme desteği verebilmesinin önünü açıyordu.
ABD hükümeti yeniden izin vermez ve lisans yenilenemezse, Huawei’nin telefonları GMS’ye ait uygulamalara yönelik desteğini kaybedecek. Bu durum; örneğin bir Google uygulamasında güvenlik açığı oluştuğu takdirde o açığın hiçbir zaman kapatılamayacağını, böylelikle yer aldığı telefon için potansiyel tehdit oluşturmaya devam edeceğini gösteriyor.
Fortnite, Google Play Store’dan da kaldırıldı
Fortnite, şu sıralar oldukça zor zamanlar geçiriyor. Apple’ın ardından şimdi de Google, oyunu Play Store’dan kaldırdı.
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Her şey, Fortnite’ın bugünden itibaren oyun içinde kendi ödeme yöntemini kullanmasıyla başladı. Geliştirici firma Epic Games, oyunun kendi para birimi olan V-Bucks’ı önceden uygulama mağazaları üzerinden satıyordu; ancak bugünden itibaren daha ucuz bir şekilde doğrudan oyun içinden satma kararı almıştı.
Fortnite, bir darbe de Google’dan yedi
Epic Games’in bu kararına karşın, Apple’ın ardından bir darbe de Google’dan geldi. Google, Play Store kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazadan kaldırdı.
The Verge sitesine verdiği demeçte Google yetkilileri, uygulama içi satın alma özelliği olan bir oyunun Google Play alt yapısını kullanması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, açıklamasının devamında; “Oyun geliştiricileri için, geliştiricilere karşı adil olan ve mağazayı güvenli kılan tutarlı politikalarımız var. Fortnite, politikalarımızı ihlal ettiği için onu artık Play’de sunamıyoruz. Ancak, Epic ile görüşmelerimize devam etmek ve Fortnite’ı Google Play’e geri getirmekten memnuniyet duyarız.” diye ekledi.
Aslında Fortnite’ın Play Store’dan kaldırılması Android kullanıcıları için çok büyük dert değil. Çünkü Epic Games’in kendi sitesi üzerinden oyunu APK olarak da yükleyebilmek mümkün. Ancak iOS işletim sisteminde böyle bir imkan bulunmadığı için, Epic Games’in bu krizi Apple ile mecburen çözmesi gerekiyor.
Google ve Apple’ın yaptığı açıklamalardan, Epic Games’e taviz vermemekte kararlı olduklarını anlıyoruz. Epic ise her ne kadar şirketlerin bu tutumlarına tepki gösteriyor olsa da, günün sonunda oyunda sunduğu ödeme yöntemini kaldırmadan Fortnite’ı mağazalara geri sokamayacak gibi görünüyor.
Google, Chrome’da URL’leri hangi amaçla gizlediğini açıkladı
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Chrome adres çubuğunda URL’lerin tam yolu gizlenecek
Google, sahibi olduğu Chrome tarayıcının adres çubuğunda sitelerin URL‘sinin tam yolunu gizlemeyi planlıyor. Hatta değişiklik şimdiden denemeye açılmış durumda. Bu noktada URL’nin tamamının değil, yalnızca sitenin alan adından sonraki / ile ayrılan kısmın gizleneceğini hatırlatalım.
Örneğin hwp.com.tr’de yer alan “Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı” haberine girdiğinizde, adres çubuğunda şu an “hwp.com.tr/facebook-lite-ios…” şeklinde uzun bir URL görüyorsunuz; işte Google, artık sadece hwp.com.tr alan adını gösterip, geri kalan kısmı ise gizleyecek.
Peki Google bunu neden yapıyor?
Şirket bu değişiklik sayesinde, kullanıcıların kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırılarından korunmasına yardımcı olmak istediğini ifade etti. Örneğin facebook.com sitesini taklit ederek şifre çalmaya çalışan bir dolandırıcı, sitenin adındaki iki harfin yerini değiştirip insanları rahatlıkla kandırıyor; çünkü adres çubuğunda bir sürü karmaşık ifadeler içeren uzun bir URL olduğu için çoğu kişi o sitenin gerçek olmadığının farkına bile varmıyordu.
İşte Google bu problemden dolayı, karmaşık harflerden arındırılmış ve sadece sitenin adını öne çıkaran sade bir URL yapısı tasarlamak istiyor. Böylece insanlar girdiği sitenin adına daha kolay odaklanabileceği için, sahte sitelere de şifrelerini kaptırmaktan kendini koruyabilecek.
Chrome tarayıcının yeni güncellemesini şimdiden denemek isterseniz, Dev veya Canary sürümlerinden birini kullanmanız gerektiğini ekleyelim. Ayrıca adres satırına chrome://flags yazarak tarayıcının geliştirici ayarlarına girip şu özellikleri de etkinleştirmeniz gerekiyor:
- #omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover
- #omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain
Bu özellikleri Enabled (Etkin) konumuna getirip tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra, değişikliğin sizde de geçerli olduğunu göreceksiniz.
Google, arama sonuçlarına kendinizi eklemeyi kolaylaştırıyor
Google, kullanıcıların kendileriyle alakalı bilgileri doğrudan arama sonuçlarına entegre edebileceği yeni “kişi kartları” özelliğini test etmeye başladığını açıkladı.
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Google arama sonuçlarına kendinizi doğrudan ekleyebileceksiniz
Google’ın test sürecine ilk olarak Hindistan’da İngilizce olarak başladığı yeni özellik, kendinizle alakalı; işiniz, sosyal medya hesaplarınız, kısa bir biyografiniz ve daha bir sürü bilgiyi doğrudan arama sonuçlarına ekleyebilmenizi sağlıyor. Arama motoru devi, herhangi bir tanınırlığı olmayan kişilerin bile arama motorunda kendilerini göstermek isteyebileceğini ve People Cards (Kişi Kartları) adını verdiği bu özellik sayesinde, bu sorunu çözmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kendinize özel kişi kartı oluşturduğunuz zaman aslında tıpkı Instagram profili gibi bir Google profili oluşturmuş oluyorsunuz. Tek fark, bu profil herkese açık oluyor ve internet ortamındaki bulunabilirliğiniz kolaylaşıyor. Peki hangi bilgiler eklenebiliyor? Google oluşturacağınız profile isim, meslek, konum ve biyografi eklemeyi zorunlu tutuyor; bunların yanında eğitim, memleket, web sitesi, sosyal medya bağlantıları ve hatta e-posta ve telefon numarası bile eklemenize izin veriyor.
Bu yeni sistemin özünde faydalı olduğunu söylemek mümkün ancak, büyük bir kötüye kullanım potansiyelinin olduğu unutulmamalı. Herhangi bir kişinin, isminizi arattığında sizinle alakalı her türlü bilgiye ulaşması, iyi olduğu kadar tehlikeli de olabilir.
Bu noktada Google, sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli mekanizmalara sahip olduğunu da ifade ediyor. Tedbir olarak, her Google hesabının telefon numarasıyla doğrulanmış olması gerekiyor, ayrıca her hesabın 1 adet kişi kartı oluşturma hakkına sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, sizin adınıza başka birisinin oluşturduğu kötü niyetli kartları direkt Google’a şikayet de edebiliyorsunuz. Bununla birlikte kullanıcıların oluşturduğu kartları istediği zaman düzenleme ve silme hakkının da olduğu, Google’ın açıklamasında yer alan bilgiler arasında.