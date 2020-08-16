Huawei yeni patentiyle, telefonun arkasına küçük ekran yerleştiriyor

Huawei, Çin’den gelen haberlere göre, telefon tasarımında yeni bir yaklaşım sergileyecek bir patent aldı. Şirket, telefonların arka kısmına küçük bir yardımcı ekran yerleştirmeyi düşünüyor.

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Huawei telefonun arkasına ekran yerleştirecek

Çinli teknoloji firması Huawei, yaşadığı bu zor günlerde bile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce ekranın tamamına parmak izi sensörü yerleştirmek için patent başvurusunda bulunan şirket; bu sefer ise telefonların arka kısmına küçük bir ekran yerleştirmek üzere, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’nden tasarım patenti aldı.

Huawei’nin yeni patentine ilişkin ortaya çıkan prototip görseller, Mate serisine benzer bir tasarım anlayışının korunacağını gösteriyor. Görsellere baktığımızda ekranın, telefonun arka tarafında kameralarla aynı bölüme yerleştirildiğini görüyoruz. Ekranın tam pozisyonu ise resmi olarak netlik kazanmadı ancak ancak görüntüler; dörtlü kamera modülünün tam ortasına, üstüne veya altına yerleştirileceğini gösteriyor.

Ayrıca ortaya yerleştirilen ekranın, diğer tasarım örneklerine göre daha büyük olduğu da dikkat çekiyor. Ekranın daha büyük olması işlevselliği de artıracağı için, Huawei büyük olasılıkla ekranı ortaya konumlandıracak.

Ekranın hangi amaçla kullanılabileceği ise belli değil ancak küçük olduğundan dolayı yapabileceği şeyler de zaten sınırlı. Muhtemelen saat ve destekleyen uygulama bildirimleri, bu küçük ekranda gösterilecek. Ayrıca kullanıcılar telefonun arka kamerasıyla fotoğraf veya video çekerken, bu ekranı kendilerini görmek için kullanabilecek.

Bu tasarımı yapan ilk şirketin Huawei olmadığını da ekleyelim. Meizu’nun Pro 7 Plus modeli de, arka tarafta yer alan ikinci bir ekrana sahipti. Bu modelin ikinci ekranı, 240 x 536 pixel çözünürlüğe sahip 1,9 inç AMOLED teknolojisini kullanıyordu. Huawei’nin yerleştireceği ekrana ait teknik detaylar ise henüz belli değil.