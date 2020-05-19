Huawei Enjoy Z 5G modeli ortaya çıktı!

Honor, akıllı ev ürünlerinden oluşan yeni Choice ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. 7 farklı üründen oluşan bu yeni ailede akıllı ev süpürgesinden tutun router’a kadar kapsamlı cihazlar yer alıyor.

İlginizi çekebilir: Honor V6 resmi olarak duyuruldu!

İnternetten canlı yayınlanan global lansman ile inovatif akıllı yaşam stratejisini, kapsamlı bir ürün portföyü sunarak genişlettiğini duyurdu. Daha akıllı ve bağlantılı bir yaşamın parçası olarak, yeni akıllı ürünlerini tanıtan Honor, MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3 ve HONOR Vision X1 serisinin yanı sıra, akıllı ev yaşamı için üretilen 7 farklı HONOR Choice ürününü de duyurdu.

HONOR MagicBook Pro ve ViewPad 6 tanıtımları da gerçekleşti

HONOR’un duyurduğu yeni ürünlerin başında, 16.1 inç’lik dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro geliyor. %90 ekran-gövde oranına ulaşmak için 4.9mm’lik ince çerçeveye sahip olan MagicBook Pro, kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Akıcı ve kararlı bir performans sunması için 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemci ve NVIDIA® GeForce®MX350 grafik kartı ile güçlendirilen Honoe MagicBook Pro, yenilenmiş çoklu ekran özelliğiyle de kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcılarının her zaman bağlantıda olmasını kolaylaştıran yeni tablet ViewPad 6, Kirin 985 5G SoC barındırıyor ve Wi-Fi 6+ teknolojisini destekliyor. Hem iş yaparken hem de oyun oynarken gecikmesiz bir performans sunan HONOR ViewPad 6, 2K FullView Ekran, akıllı bir bölünmüş ekran seçeneği ve sıra dışı HD stereo ses kalitesi sunuyor. Tablet, ekran-gövde oranı ve ilgi çeken tasarımıyla kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Bağlantı tarafında Honor Router 3 ve yeni Honor Vision

Kullanıcıların çok daha yüksek kablosuz hızlara ulaşmasını sağlayan Wi-Fi 6 destekli HONOR Router 3, Wi-Fi 6+ yonga seti ve Gigahome çift çekirdekli 1.2GHz işlemci sayesinde, daha düşük güç tüketirken, daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Birer 2.4GHz ve 5GHz bandıyla toplamda 3000 Mbps’ye kadar kablosuz bağlantı hızı sunabilen HONOR Router 3, çok daha fazla cihazın kararlı ve düşük gecikmeli bağlantı için OFDMA teknolojisini barındırıyor.

8K görüntüleme, Hareket Tahmini, Hareket Telafisi ve 4 adet 10W hoparlör çıkışına sahip akıllı ekran olan Vision X1 modeli tanıtıldı. Yüksek performansının yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat çeken Vision X1, kullanıcılara kesintisiz bağlantı imkanı sunacak. Diğer şirketin cihazlarından da kontrol edilebilen Vision X1 Serisi, 65 inç, 55 inç, 50 inç ekran boyutuyla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Akıllı ev deneyimini Choice serisi ile zenginleştirin!

Akıllı yaşam ekosisteminin bir parçası olan Choice serisi; akıllı ev, spor, eğlence, teknoloji ve seyahat alanlarında tanınmış markaların ürettiği, sınıfının en iyisi akıllı ürünleri barındırıyor. Choice serisi, markanın farklı ürün kategorilerinde inovasyon geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Huawei HiLink gibi yenilikçi teknolojiler bağlantıda kalabilen Choice serisi ürünleri, tamamen bütünleşmiş bir akıllı deneyim sunuyor.

Choice serisinde tanıtılan TWS Earbuds X1, gerçek kablosuz kulakiçi kulaklık, ses deneyimini, 24 saate kadar sunduğu pil ömrüyle sağlıyor.

Serinin bir diğer ürünü olan Akıllı Süpürge ise, güçlü vakum ve mop teknolojine sahip, hafif bir temizleme aracı. 350W’lık 100000 RPM gücündeki motorla güçlü bir çekim kuvveti oluşturan süpürge, 65 dakikaya kadar süren pil süresine sahip. Bununla birlikte farklı yüzeylerdeki bakterileri de yok etmek için morötesi sterilizasyon temizleme sistemi barındırıyor.

Choice serisinin diğer ürünleri Pervanesiz Vantilatör ve Nemlendirici sıcak yaz günleri için serinlik ve rahatlık sağlıyor. Masa Lambası, Elektronik Diş Fırçası ve Akıllı Su Isıtıcı gibi akıllı seçeneklerle de kullanıcıların evlerindeki akıllı yaşamı hedef alıyor.

Firmanın Global Başkanı George Zhao, etkinlikte duyurulan yeni ürün ve teknolojilerle ilgili şunları söyledi:

“Honor olarak, yenilikçi bakış açımızla bu zorlu dönemde genç insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korurken, uzaktan çalışma ve eğitimi verimli kılmak için daha gelişmiş akıllı yaşam deneyimini tüm pazarlara sunmaya odaklıyız.”