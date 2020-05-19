Akıllı Ev
Honor, yeni akıllı ev cihazlarından oluşan “Choice ailesini” duyurdu!
Honor, akıllı ev ürünlerinden oluşan yeni Choice ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. 7 farklı üründen oluşan bu yeni ailede akıllı ev süpürgesinden tutun router’a kadar kapsamlı cihazlar yer alıyor.
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İnternetten canlı yayınlanan global lansman ile inovatif akıllı yaşam stratejisini, kapsamlı bir ürün portföyü sunarak genişlettiğini duyurdu. Daha akıllı ve bağlantılı bir yaşamın parçası olarak, yeni akıllı ürünlerini tanıtan Honor, MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3 ve HONOR Vision X1 serisinin yanı sıra, akıllı ev yaşamı için üretilen 7 farklı HONOR Choice ürününü de duyurdu.
HONOR MagicBook Pro ve ViewPad 6 tanıtımları da gerçekleşti
HONOR’un duyurduğu yeni ürünlerin başında, 16.1 inç’lik dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro geliyor. %90 ekran-gövde oranına ulaşmak için 4.9mm’lik ince çerçeveye sahip olan MagicBook Pro, kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Akıcı ve kararlı bir performans sunması için 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemci ve NVIDIA® GeForce®MX350 grafik kartı ile güçlendirilen Honoe MagicBook Pro, yenilenmiş çoklu ekran özelliğiyle de kullanıcılara sunuluyor.
Kullanıcılarının her zaman bağlantıda olmasını kolaylaştıran yeni tablet ViewPad 6, Kirin 985 5G SoC barındırıyor ve Wi-Fi 6+ teknolojisini destekliyor. Hem iş yaparken hem de oyun oynarken gecikmesiz bir performans sunan HONOR ViewPad 6, 2K FullView Ekran, akıllı bir bölünmüş ekran seçeneği ve sıra dışı HD stereo ses kalitesi sunuyor. Tablet, ekran-gövde oranı ve ilgi çeken tasarımıyla kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Bağlantı tarafında Honor Router 3 ve yeni Honor Vision
Kullanıcıların çok daha yüksek kablosuz hızlara ulaşmasını sağlayan Wi-Fi 6 destekli HONOR Router 3, Wi-Fi 6+ yonga seti ve Gigahome çift çekirdekli 1.2GHz işlemci sayesinde, daha düşük güç tüketirken, daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Birer 2.4GHz ve 5GHz bandıyla toplamda 3000 Mbps’ye kadar kablosuz bağlantı hızı sunabilen HONOR Router 3, çok daha fazla cihazın kararlı ve düşük gecikmeli bağlantı için OFDMA teknolojisini barındırıyor.
8K görüntüleme, Hareket Tahmini, Hareket Telafisi ve 4 adet 10W hoparlör çıkışına sahip akıllı ekran olan Vision X1 modeli tanıtıldı. Yüksek performansının yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat çeken Vision X1, kullanıcılara kesintisiz bağlantı imkanı sunacak. Diğer şirketin cihazlarından da kontrol edilebilen Vision X1 Serisi, 65 inç, 55 inç, 50 inç ekran boyutuyla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Akıllı ev deneyimini Choice serisi ile zenginleştirin!
Akıllı yaşam ekosisteminin bir parçası olan Choice serisi; akıllı ev, spor, eğlence, teknoloji ve seyahat alanlarında tanınmış markaların ürettiği, sınıfının en iyisi akıllı ürünleri barındırıyor. Choice serisi, markanın farklı ürün kategorilerinde inovasyon geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Huawei HiLink gibi yenilikçi teknolojiler bağlantıda kalabilen Choice serisi ürünleri, tamamen bütünleşmiş bir akıllı deneyim sunuyor.
Choice serisinde tanıtılan TWS Earbuds X1, gerçek kablosuz kulakiçi kulaklık, ses deneyimini, 24 saate kadar sunduğu pil ömrüyle sağlıyor.
Serinin bir diğer ürünü olan Akıllı Süpürge ise, güçlü vakum ve mop teknolojine sahip, hafif bir temizleme aracı. 350W’lık 100000 RPM gücündeki motorla güçlü bir çekim kuvveti oluşturan süpürge, 65 dakikaya kadar süren pil süresine sahip. Bununla birlikte farklı yüzeylerdeki bakterileri de yok etmek için morötesi sterilizasyon temizleme sistemi barındırıyor.
Choice serisinin diğer ürünleri Pervanesiz Vantilatör ve Nemlendirici sıcak yaz günleri için serinlik ve rahatlık sağlıyor. Masa Lambası, Elektronik Diş Fırçası ve Akıllı Su Isıtıcı gibi akıllı seçeneklerle de kullanıcıların evlerindeki akıllı yaşamı hedef alıyor.
Firmanın Global Başkanı George Zhao, etkinlikte duyurulan yeni ürün ve teknolojilerle ilgili şunları söyledi:
“Honor olarak, yenilikçi bakış açımızla bu zorlu dönemde genç insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korurken, uzaktan çalışma ve eğitimi verimli kılmak için daha gelişmiş akıllı yaşam deneyimini tüm pazarlara sunmaya odaklıyız.”
Akıllı Ev
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürge satışa sunuldu!
Anker, IoT odaklı ürün portfoyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgeyi de ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ayarlanabilir paspas gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünün özelliklerine yakından bakalım.
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Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgenin en dikkat çekici özelliği EufyHome uygulaması üzerinden akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor olması. Uygulama üzerinden temizlik geçmişi gibi verilere ulaşmak ve sizin için oluşturduğu haritalar üzerinde düzenlemeler yapmak mümkün. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuna da sahip olan cihaz ses komutları ile çalıştırılabiliyor. Yapay zekaya dayalı bir haritalama teknolojisi bulunan Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid belirlenen hedef noktalarda aktif hale gelme özelliğine de sahip.
2200 Pa emiş gücüne sahip cihaz maksimum 58 dB ses çıkışıyla çoğu rakibini geride bırakıyor. Akıllı robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 dereceli filtresi sayesinde 0.001 mikron boyutundaki partikülleri dahi filtreleyebiliyor. Akıllı robot süpürge Anker’in BoostIQ adını verdiği teknoloji ile çalıştığı yüzeydeki değişimi algılayabiliyor ve buna göre vakum gücünü otomatik ayarlıyor.
Paspaslama özelliğine de sahip olan Eufy RoboVac L70 Hybrid yıkanabilir paspas pedleri ile sıvı kirleri de temizleyebiliyor. 5200 mAh li-ion pil kapasitesine sahip model 2.5 saat çalışma süresi sunabiliyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine otomatik bir şekilde ulaşarak bağlanıyor ve daha sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Pek çok akıllı özelliğe sahip akıllı robot süpürge 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Teknik Özellikleri
- iPath Lazer Navigasyon teknolojisi
- Maksimum hassasiyet için AI haritalama teknolojisi
- 150 dk çalışma süresi
- Hybrid 2’si 1 – Süpürme ve Silme (Islak ve Kuru)
- Boost IQ teknolojisi ile gereken yerlerde extra Vakumlama ve Paspaslama – 2200Pa emiş gücü
- Akıllı MOP teknolojisi ile otomatik su kontrolü
- PinPoint Dönüşü – Düşük pil nedeniyle temizlik duraklatırsa dahi akıllı hafıza özelliği ile kaldığı yerden temizliğe devam edebilme
- Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli komut
- EufyHome uygulaması ile kontrol ve harita sınırlandırma
4K
Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson, 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştirdiği yeni projektörü EH-LS500’ü duyurdu.
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Kendine özgün yazıcıları ile tanıdığımız Epson, bu yeni 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştiren projektörünü ülkemizde satışa çıkarıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan EH-LS500, 130 inçlik büyük ekran keyfini kullanıcılarına yaşatacak.
Lazer görüntü kalitesi ile parlaklık ve renk değerlerini en uygun seviyeye çeken projektör, gölge ayrıntıları ve siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla bizlere sunacak. Üzerinde bulundurduğu 3 adet HDMI girişi, 2 adet 10W güce sahip hoparlörü ile kullanımı kolaylaştıran Epson, uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor. Ayrıca bu projektörü iProjection uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan da kontrol edebiliyorsunuz.
Akıllı Ev
Robot süpürgede dünya lideri iRobot yeni ürünlerini duyurdu
iRobot, Türkiye’ye gelişinin ardından ilk lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte kendi temizleyen yeni robot süpürgelesi Roomba i7+, Roomba s9+ ve akıllı haritalama sistemine sahip robot paspası Braava jet m6’yı tanıttı.
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iRobot,19 Eylül 2019 tarihinde Raffles İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. iRobot EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, iRobot’un EMEA Ürün Müdürü Antoine Garcia ve iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse’nin katıldığı toplantıda iRobot’un dünyadaki faaliyetleri, Türkiye pazarındaki hedefleri ve yeni ürünleri tanıtıldı.
iRobot ürün ailesi şu anda Hepsiburada, Teknosa, MediaMarkt, Amazon Türkiye, Boyner, Süpürge Sepeti ve GelecekEvimde çevrimiçi ve fiziksel mağazalarında Haziran ayından bu yana satışa devam ediyor.
Ödüllü tasarım Roomba i7+ i
iRobot’un yeni ürünü Roomba i7+ IF Design Award’ta “Design Excellence/Tasarımda Mükemmellik” ödülünü kazandı. Robot süpürge pazarının lideri iRobot, IF Design Award’ta robot süpürge kategorisinde 2014 yılında Roomba 800 ve 2013 yılında Roomba 780 ile ödüle layık görülmüştü. Robot süpürge alanında bir ilk olan Roomba i7+, otomatik kir boşaltma fonksiyonu ile kullanıcılara büyük bir konfor sağlıyor. Hem şarj ünitesi hem de temizleme haznesi olarak kullanılan otomatik kir boşaltma sistemi Clean Base ile piyasada hiçbir robot süpürgede bulunmayan bir özelliği ilk kez tüketicileri ile buluşturuyor. iRobot Roomba i7+ robot süpürge evi kendi kendine temizledikten sonra toz haznesini de otomatik olarak kendi boşaltıyor. Roomba i7+’ın tek kullanımlık kir poşeti, 30 toz haznesi kadar kiri tutabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Imprint Akıllı Haritalama navigasyon sistemi sayesinde Roomba i7+, engelleri ve mobilya çeşitlerini tanırken, temizleme yöntemini de buna göre belirliyor. Imprint Akıllı Haritalama sistemi ile kullanıcılar isterlerse tüm evlerini veya oda seçimi yaparak tek tek odaları tek bir tuşla temizletebiliyor.
iRobot’un piyasaya çıkmayı bekleyen iki yeni ürününden biri olan Roomba s9+ Robot Süpürge ile Türk tüketiciler evlerinin dijital haritalarını oluşturup, saniyede 25 kere tarama potansiyeliyle temizlik yapabilecekken, ıslak paspas modunda 1.000 fit kareye kadar kapsama alanı sağlayan Braava jet m6 Robot Paspas ile de evdeki tüm yapışkan lekelerin ve mutfak kirlerinin üstesinden gelebilecekler.