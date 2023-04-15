Huawei Enjoy 60X, 17 Nisan’daki resmi lansmanı öncesinde etkileyici boyut ve özelliklerini ortaya koyan canlı görüntülerle sızdırıldı. Telefon, baş kısmında büyük bir çentik bulunan uçtan uca tam bir ekrana ve arka panelde dört açıklığa sahip halka tasarımlı 50MP ana kameradan oluşan çift lens sistemine sahip.

Akıllı telefon modeli STG-AL00 ve HarmonyOS 3.0.0.101 işletim sistemi ile beraber gelecek. Enjoy 60X’in yaklaşık ekranı da 6.96 inç, 2376×1080 piksel LCD ekrana ve 8GB RAM ile birlikte Snapdragon 680 yonga setine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon 128GB, 256GB veya 512GB depolama alanıyla satışa sunulacak ve 22.5W hızlı şarj özelliğine sahip 7,000mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olacak.

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Huawei Enjoy 60X’in tasarımı da büyük bir dairesel kamera adası ve iki adet 50MP kamera ile önceki modele göre daha kaliteli. Telefonun ön yüzünde büyük bir çentik yer alıyor; çentiğin büyük bir kısmını kulaklık kaplıyor ve en sağ köşede bir selfie kamerası görülüyor.

Huawei, Enjoy 60X’i optimum bir fiyat noktasında iyi performans sağlayan bir cihaz olarak konumlandırdı. Şirket, telefonu Nova 11 serisi ve Huawei Band 8 ile 17 Nisan’da resmi olarak tanıtacak ve lansman konferansında daha ayrıntılı bilgi almayı bekliyoruz. Bu heyecan verici yeni cihazla ilgili daha fazla haber beklerken, herhangi bir ek sızıntı veya güncelleme hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.