Vivo, 20 Nisan’da Çin’de iki katlanabilir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında Vivo X Fold 2 ve X Flip yer alıyor. Bunlardan ilki birinci nesil X Fold‘un halefi olarak gelirken, ikincisi markanın ilk kapaklı flip telefonu olacak. Lansmanöncesi her ikisi de son zamanlarda resmi görünümlü görüntülerde görüldü. Şimdi, lansman etkinliğinden önce, Ishan Agarwal, Vivo X Fold 2 ve X Flip‘in tam teknik özelliklerini sızdırdı.

Vivo X Fold 2, 2.520 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6,53 inçlik bir ana dış ekranla gelecek. İç ekran ise 2.160 x 1.916 piksel çözünürlükle 8,03 inç boyutlarında olacak. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızına, HDR10+ desteğine ve entegre bir parmak izi okuyucuya sahip olacak. Boyut açısından, Vivo X Fold 2’nin 161.3×73.4×13mm (açıldığında 6-6.7mm) ölçülerinde ve 280 gram ağırlığında olduğu söyleniyor.

Vivo X Fold 2’nin arka paneli, çıkıntılı dairesel bir kamera modülünü barındıran dikdörtgen bir adaya sahip olacak. Kurulumun, 12MP ultra geniş açılı bir ünite ve 12MP telefoto lens ile birleştirilmiş 50MP ana sensörden oluşması bekleniyor.

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Donanım kısmında, Vivo X Fold 2’nin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenen dünyanın ilk katlanabilir telefonu olması bekleniyor. 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB veya 512GB UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahip olacak. Katlanabilir telefonun 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.800mAh pil kapasitesi ile beraber gelecek.

Vivo X Flip ise 120Hz yenileme hızına ve HDR10+ desteğine sahip 6,74 inç AMOLED ekranlı kapaklı katlanabilir bir telefon. Çeşitli raporlardan ve resmi görünümlü görüntülerden, cihazın arka panelinde yatay bir ekran yer alacak. Bunun 3 inçlik bir ekran olduğu söyleniyor. Yaklaşan teklif ayrıca 50MP ve 12MP sensörleri barındıran dairesel bir kamera modülüne sahip olacak.

Dahili olarak, Vivo X Flip’in 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geleceği özellikler arasında. 44W şarj desteğine sahip 4.400mAh pil ile destekleneceği belirtiliyor. Boyutlar açısından, Vivo X Flip 166.4×75.3×8.2mm ölçülerinde ve 200g ağırlığında olacak.