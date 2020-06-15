Huawei Enjoy 20 Pro modeli, 19 Haziran’da tanıtılacak

Huawei Enjoy Z modeli, firmanın ürettiği en uygun fiyatlı 5G cihaz olarak, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılmış idi. Bu tanıtımın üstünden kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, yakın zamanda çok daha fazla Huawei Enjoy 20 modeli göreceğiz. Dedikodulara göre ise, bir sonraki göreceğimiz Huawei Enjoy 20 modeli, Pro versiyon olacak idi ve firmanın da onayladığı üzere bu model, 19 Haziran’da tanıtılacak.

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Huawei Enjoy 20 Pro ile ilgili neler biliyoruz

Enjoy Z modeli ile çok fazla benzerlik gösteren Enjoy 20 Pro modeli, muhtemelen biraz daha iyi teknik donanıma ve daha fazla özelliğie sahip olacaktır. Fakat bu, Enjoy Z modeli ile aralarında ciddi derecede büyük farklar olacağı anlamına da gelmiyor.

Tanıtım videosundan gördüğümüz üzere, Enjoy 20 Pro, ön tarafta damla çentikli bir tasarıma sahip. 5G desteğine de sahip olan cihaz, 3’lü bir kamera modülü ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Birçok özelliği henüz duyurulmayan cihazın beklenen bazı özellikleri ise; IPS LCD ekran paneli ve bu panelde sağlanan 90 Hz ekran yenileme hızı. Dimensity 800 5G modülü, 4.000 mAh kapasiteli batarya ve 22.5 W şarj desteği. Kamera tarafında beklenen özellikler ise, 48 megapiksel + 8 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklü kameralardan oluşan üçlü bir kamera modülü. Ön tarafta bulunan özçekim kamerasının ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Tabiki bunların kesin olmadığını ve tahminlerden ibaret olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Lansman sonrasında Huawei Enjoy 20 Pro ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!