Huawei Enjoy 20 Plus modeli geliyor

Katlanabilir ekranlı telefonlar, geçtiğimiz yılın yenilikçi akıllı telefon teknolojisi olarak dikkat çekmişti. Bu yıl ise üreticilerin ekran altı ön kamera teknolojisini denemesi bekleniyor. Raporlara göre Huawei, bu yıl duyuracağı en az 1 modelinde ekran altı kamera teknolojisi sunacak!

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Huawei, ekran altı kamera çözümü için çalışıyor olabilir!

Daha önce Oppo ve Xiaomi’nin prototiplerini sergilediği ekran altı kamera teknolojisi, ekranın üst kısmında şeffaf bir yüzey oluşturarak sensörün gövdeye yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece ön kamera dışarıdan bakıldığında tamamen görünmez bir yapıya kavuşuyor. Çin kaynaklı bilgilere göre, bu konuda çalışmalarda bulunan Huawei’nin ekran içi kamera sensörüne sahip ilk cihazı duyurabileceği belirtiliyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan ekran altı kamera teknolojisinin nasıl uygulanacağı ise büyük bir muamma. Şuana kadar bu teknolojiyi seri üretime hazır hale getiren tek ekran paneli üreticisinin Visionox olduğu biliniyor. Kısa süre önce duyuru yapan şirket, parlama etkisi gibi dezavantajları ortadan kaldıracak özel bir algoritma için telefon üreticileriyle çalıştığını belirtmişti. Huawei’nin bu alanda Visionox’a yazılımsal destek verdiği ve böylece süreci hızlandıracağı ifade ediliyor.

Yılın son çeyreğinde duyurulacak olan Honor Magic 3 modelinin söz konusu teknolojiyi ilk kullanan akıllı telefon olacağına inanılıyor. Bu da ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Huawei markasını rakiplerinin oldukça önüne taşıyacak. Öte yandan Huawei’nin ardından diğer akıllı telefon üreticilerinin de ekran altı kamera teknolojisini kısa süre sonra cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.