Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Plus modeli geliyor
Huawei tarafından yakın zamanda tanıtması beklenen Enjoy 20 Plus modeli için detaylar çıkmaya devam ediyor. Şirketin yeni telefonu, 24 Haziran’da Dimensity 800 işlemci ve üç kamera ile geliyor.
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Çinli teknoloji devi, her geçen gün çeşitlenen ve güçlenen akıllı telefon pazarı içi yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Basına sızan bilgilerde cihaz hakkında teknik özelliklerinin yanında Enjoy 20 Plus’ın, MediaTek Dimensity 800 5G kullanan ikinci Huawei cihazı olacağı bilgisi de yer alıyor.
Huawei Enjoy 20 Plus, özellikleri ile Enjoy Z’ye benziyor
Huawei Enjoy 20 Plus modeli, özelliklerine bakıldığında Mayıs ayında piyasaya sürülen Enjoy Z 5G akıllı telefonu ile oldukça benzer olduğu görünüyor. 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geleceği belirtilen cihaz, arka tarafta üçlü kamera kurulumunu ve bir parmak izi okuyucusunu karşımıza çıkaracak. Bu üçlü kamera kurulumu ise 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel olarak sıralanacak.
Söz konusu telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Huawei Enjoy 20 Plus modelinin 6 GB RAM’e sahip olanın yaklaşık 268 dolar, 8 GB RAM’e sahip olan modelinin ise yaklaşık 311 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.
Huawei Enjoy Z Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD + (2400 × 1080 piksel) çözünürlüklü 20:9 IPS LCD
- Tazeleme hızı: 90Hz
- İşlemci: 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 5G
- Grafik birimi: Mali-G57MP4
- RAM: 6GB/8GB
- Dahili depolama: 64GB/128GB
- Android 10, EMUI 10.1 (Google desteği yok)
- Çift sim kart desteği
- Arka kamera: 48 megapiksel ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro
- Ön kamera: F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera, 1.12um piksel boyutu
- Boyutlar: 160 x 75,3 x 8,4 mm
- Ağırlık: 182g
- 5mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.000 mAh (22,5W hızlı şarj destekli)
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Android 11 beta güncellemesini dağıtacak!
Xiaomi, Android 11 için kolları sıvamadı. Firma, ilk beta güncellemesi için Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarına müjdeyi verdi!
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Android 11 beta güncellemesi yakında dağıtılıyor!
Xiaomi, yeni nesil Android arayüzüne geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firma, Android 11 için kolları sıvamış durumda. Twitter üzerinden resmi iki hesabıyla paylaşım yapan firma, Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanan hayranlarını sevindiren müjdeyi verdi. Firma, yakın bir zaman içerisinde bu üç cihaz için Android 11 beta güncellemesinin sunulacağını paylaştı. Poco Global ve MIUI hesapları ayrı
ayrı paylaşımlar yaparken, Redmi cephesinden herhangi bir haber gelmemesi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yakında etiketi ile paylaşılan haber görünüşe göre şimdilik sadece amiral gemisi üç cihaz için hedeflenmiş.
Oppo firmasının ardından Xiaomi’nin de müjdeyi vermesi ile birlikte, piyasada Android 11 güncellemesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız gibi gözüküyor. An itibariyle Android 10 tabanlı, MIUI 12 güncellemesini dağıtan firma, böylelikle yeni sürüm olan MIUI13′ü de ilk kez bizlere sunma fırsatına sahip olacak. Tabi şu an için MIUI 12 güncellemesinin yeni yeni dağıtıma başlandığı şu ortamda ne zaman Android 11 beta güncellemesine sıra gelir bilinmiyor. Ayrıca sonradan elde edilen bilgilere göre bu güncellemenin kapalı beta olarak dağıtılacağı da konuşuluyor. Bakalım Xiaomi, Android 11 ile birlikte kullanıcılarına ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, ekran altı kamera teknolojisine geçebilir!
Katlanabilir ekranlı telefonlar, geçtiğimiz yılın yenilikçi akıllı telefon teknolojisi olarak dikkat çekmişti. Bu yıl ise üreticilerin ekran altı ön kamera teknolojisini denemesi bekleniyor. Raporlara göre Huawei, bu yıl duyuracağı en az 1 modelinde ekran altı kamera teknolojisi sunacak!
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Huawei, ekran altı kamera çözümü için çalışıyor olabilir!
Daha önce Oppo ve Xiaomi’nin prototiplerini sergilediği ekran altı kamera teknolojisi, ekranın üst kısmında şeffaf bir yüzey oluşturarak sensörün gövdeye yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece ön kamera dışarıdan bakıldığında tamamen görünmez bir yapıya kavuşuyor. Çin kaynaklı bilgilere göre, bu konuda çalışmalarda bulunan Huawei’nin ekran içi kamera sensörüne sahip ilk cihazı duyurabileceği belirtiliyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan ekran altı kamera teknolojisinin nasıl uygulanacağı ise büyük bir muamma. Şuana kadar bu teknolojiyi seri üretime hazır hale getiren tek ekran paneli üreticisinin Visionox olduğu biliniyor. Kısa süre önce duyuru yapan şirket, parlama etkisi gibi dezavantajları ortadan kaldıracak özel bir algoritma için telefon üreticileriyle çalıştığını belirtmişti. Huawei’nin bu alanda Visionox’a yazılımsal destek verdiği ve böylece süreci hızlandıracağı ifade ediliyor.
Yılın son çeyreğinde duyurulacak olan Honor Magic 3 modelinin söz konusu teknolojiyi ilk kullanan akıllı telefon olacağına inanılıyor. Bu da ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Huawei markasını rakiplerinin oldukça önüne taşıyacak. Öte yandan Huawei’nin ardından diğer akıllı telefon üreticilerinin de ekran altı kamera teknolojisini kısa süre sonra cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor!
Oppo, akıllı telefon şarj teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Firma yeni nesil SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor.
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SuperVOOC 3.0, 80W hızlı şarj desteği sunacak!
Oppo, hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre firma, SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Hali hazırda bir önceki nesilde 65W hızlı şarj desteği sunan firma, SuperVOOC 3.0 ile 80W değerinde hızlı şarj performansı amaçlıyor. Bu sayede şarj sürelerini minimuma indirmeyi amaçlayan firma iddialara göre, %0 düzeyinden tam kapasiteye pili, sadece 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor. Çinli internet sitesi Weibo’da ortaya çıkan diğer sızıntılara göre bu teknolojiyi 2021 yılından itibaren çıkacak amiral gemisi Oppo cihazlarında görebileceğiz.
An itibariyle, SuperVOOC 2.0 teknolojisini Ace 2, Find X2, Find X2 Pro ve Realme X50 Pro (aynı teknolojiyi SuperDart hızlı şarj adıyla kullanmakta) kullanıyor. Bu cihazlara sağlanan 65W hızlı şarj desteği ile akıllı telefon pazarında rakiplerine nazaran daha üstün performansa sahip olan firma, yeni teknolojisi ile de sınırları iyice zorlayacak gibi gözüküyor. 2021 yılında çıkacak amiral gemisi cihazlarda bu teknolojinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yine de 80W hızlı şarj desteği, tam olarak hangi serilerin yeni cihazlarında olacak bilinmiyor. Xiaomi’nin de 120W değerinde yeni adaptörler çıkaracağı konuşulurken, akıllı telefon dünyasında hızlı şarj konusu uzun bir süre daha gündemde yerini koruyacağa benziyor.