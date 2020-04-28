Akıllı Telefonlar
Huawei ekran ve anakart değişiminde %40’a varan teknik servis indirimi!
Huawei, 20 Nisan ve 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olan “Huawei ile Hep Beraber” servis günleri kampanyası hazırladı. Teknik serviste değişimi yapılan ekran ve anakart yedek parça fiyatı üzerinden yüzde 40’a varan indirim uygulanıyor. Kullanıcılar telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis’e gönderip, ürünlerinin onarılmasını evlerinde bekleyebilecekler. Onarımdan sonra ise ürünler dezenfekte edilip istenen adrese gönderilecek.
İlginizi çekebilir: Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 10 yayınlandı!
Ücretsiz Kargo Servisi hizmetiyle, kullanıcılar Teknik Servis’e gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde güvenle bekleyebilecekler.
Ücretsiz kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor. Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyen firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Huawei cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek!
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Daha uzun garanti süresi
Orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere tüm Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.
Kullanıcılar, ürünlerinin garanti sürelerini Huawei Garanti Süresi ve Destek Hizmeti Sorgulaması sayfasından öğrenebilirler: https://consumer.huawei.com/
Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında firmanın Destek Merkezi’ne (444 79 88) ulaşabilir ve aşağıdaki QR kodu tarayarak Destek Uygulaması’na gidebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Quick Charge 3+, uygun fiyatlı modeller için duyuruldu!
Qualcomm, akıllı telefonlar için hızlı şarj teknolojisinin yeni bir sürümünü duyurdu. Yeni Quick Charge 3+, akıllı telefonlara daha düşük bir fiyat ile daha hızlı kablolu şarj çözümleri getirmeyi amaçlıyor. Quick Charge 3+ ilk olarak Qualcomm Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G yonga setlerinde satışa sunulacak.
Bu yıl içerisinde, Xiaomi’nin Mi 10 Lite Zoom modelinin yeni teknolojiyi destekleyen ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çin’de piyayasa sürülmüş ve dikkat çekmişti. Modelin halihazırda Quick Charge 4+ teknolojisini desteklediğini de düşünürsek, bu da onu dünyanın ilk her iki şarj teknolojisini de destekleyen telefonu yapıyor. Qualcomm bu noktada, hangi cihazların yeni teknolojiyi destekleyeceğini açıklamıyor.
İlginizi çekebilir: Sızıntı: Samsung pop-up kameraya sahip bir model duyurabilir!
Quick Charge, Qualcomm’un Snapdragon SoC‘lerini bünyesinde barındıran akıllı telefonlar için özel bir hızlı şarj çözümü olarak göze çarpıyor. Şirket, teknolojinin birçok sürümünü her sene telefon üreticilerine lisanslıyor. Quick Charge’ın dünya çapında 1000’den fazla aksesuar ve cihazla dünyanın en büyük hızlı şarj ekosistemi olduğu iddia ediliyor. Bugüne kadar ki en gelişmiş hızlı şarj teknolojisi olan Quick Charge 4+ 2017 yılında açıklanmıştı. Şimdilerde ise Quick Charge 4+ ile benzer özellikleri olan ancak daha düşük bir fiyata teknolojiyi sağlayan Quick Charge 3+ duyuruldu .
Önceki sürüme göre farklar
Yeni teknoloji, şu an piyasada bulunan birçok düşük maliyetli akıllı telefonun kullandığı hızlı şarj teknolojisi, Quick Charge 2.0 ve 3.0’a göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm’un yeni 3+ teknolojisi, önceki nesillere kıyasla yüzde 35 daha hızlı şarj vaat ediyor ve bir akıllı telefonu yalnızca 15 dakikada yüzde 0 noktasından, yüzde 50 noktasına şarj edebiliyor.
Yüksek fiyatlı Quick Charge 4+ teknolojisi bir USB-C konektörü gerektirirken, Quick Charge 3+ daha ucuz USB-A konektörü ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca yeni hızlı şarj teknolojisi, önceki nesil hızlı şarj cihazlarıyla geriye dönük olarak uyumluluk gösteriyor. Bu nedenle, yeni teknolojiye dayalı aksesuarlar, eski cihazlara da benzer şarj hızları sunabilecek gibi görünüyor. Ek olarak yeni teknolojiyle beraber cihazlar, 9 dereceye kadar daha serin çalışacak ve aynı anda hem kablolu hem kablosuz şarj olabilecek.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet hakkında bazı teknik özellikler ortaya çıktı!
LG‘nin yeni orta segment telefonu olan LG Velvet, resmi olarak 7 Mayıs’ta tanıtılacak. Cihaz, Güney Kore pazarında 15 Mayıs‘ta piyasaya sürülecek. Bugün ise şirket telefonun birkaç önemli özelliğini açıkladı. Telefonun kamera ve ekran özellikleri resmi olarak ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Youth, resmi olarak tanıtıldı!
LG Velvet hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?
LG Velvet, arka tarafında 48 MP değerinde ana kamera, büyük bir ekran ve ortalamanın üstünde bir pil değeri ile gelecek. Cihaz dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlardan gün batımı rengi oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor. Telefonun ekranı 6.8 inçlik 20,5:9 en boy oranına sahip Cinema FullView bir ekran olacak. Bunun haricinde cihazın selfie kamerası su damlası çentik içerisinde bulunacak.
LG Velvet, hoparlör tarafında ise stereo bir hoparlöre sahip olacak. Ayrıca hoparlörde içeriğe bağlı olarak sesi oyun, müzik veya filme optimize eden bir yapay zeka bulunacak. Kamera olarak pixel-binning teknolojisine sahip 48 MP çözünürlüklü bir ana kamerası mevcut. İkinci kamera 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, üçüncü kamera ise 5 MP değerinde derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Velvet ayrıca canlı sesler için iki yüksek performanslı mikrofona sahip olacak. Bu mikrofonlar ile ASMR kayıtlar yapmakta mümkün olacak.
Velvet, Snapdragon 765G işlemcisi ile gelecek. Cihazın 6.8 mm gibi oldukça ince sayılabilecek bir kalınlığı bulunuyor. Buna rağmen LG, 4.300 mAh değerinde pili sığdırmayı başarmış. Şirketin söylediğine göre, cihazın güçlü yazılım desteği sayesinde 5G‘ye sahip olmasına rağmen pili hızlı bir şekilde bitmeyecek.
Velvet, LG Çift ekran aksesuarı ve LG Stylus Pen için de uyumlu olarak geliştirilecek. Cihaz öncelikle Güney Kore‘de satışa başlayacak ve bazı perakendeciler tarafından dağıtılacak. Telefonun Aurora Grisi, Aurora Beyazı, Aurora Yeşili ve Günbatımı İlüzyonu olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak. LG Velvet, resmi olarak 15 Mayıs‘ta piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 16GB RAM ile gelebilir!
Geekbench’de görülen gizemli Xiaomi telefonunun şirketin amiral gemisi modellerinden olan Mi Mix serisinin en yeni üyesi olması ve 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Mate 30 Pro’ya Netflix Nasıl Yüklenir? Nasıl Çalışır?
Xiaomi Mi Mix 4 16GB RAM ile gelebilir!
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi her yıl birçok akıllı telefon piyasaya sürmekte ve tüm bu telefonlar içerisinde Mi ve Mi Mix serisi olmak üzere iki amiral gemisi telefon modeli yer almakta. Şirket geçtiğimiz günlerde Mi 10 modelini piyasaya sürdü ve şimdi sırada Mix serisi var. Redmi’nin genel müdürü Lui Wibing yaklaşan Redmi K30 Pro’nun Xiaomi Mi 10 serisinden daha iyi olmayacağını doğruladı. Bu açıklama ile birlikte şirketin bu yıl bir amiral gemisi model daha tanıtması halinde bu telefonun Mi Mix 4 olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Ayrıca yakın zamanda bir kullanıcının Weibo üzerinden yaptığı yorumun Mi Mix 4 ile yazıldığı görüldü. Bunun üzerine Xiaomi topluluğunda büyük bir etki yarattı. Dijital dünyada birçok şey mümkün dolayısıyla bu kullanıcının gerçekten Mi Mix 4 ile yorum yapıp yapmadığını bilemeyiz. Kullanıcı yorumunu herhangi bir cihazdan yapılmış olarak göstermenin bir yolunu da bulmuş olabilir.
Sonrasında Mi Mix 4 Geekbecnh’te ortaya çıktı. Geekbench ekran görüntüsüne göre telefonun tek çekirdek test sonucu 922 ve çoklu çekirdek test sonucu ise 3320. Resimde Xiaomi Mi Mix 4’ün Snapdragon 865+ kullandığı ve 2.96GHz frekansa sahip olduğu görülüyor. Geekbench üzerinde ayrıca gizemli bir başka Xiaomi telefonu görüldü. Bu telefonun Mi Mix 4’ün varyantı olmasını bekleyebiliriz. Telefonun 16GB RAM’e sahip olması ve test sonuçlarında daha başarılı olması dikkat çekti.
Xiaomi, Black Shark isimli oyun odaklı akıllı telefonunu 16GB RAM ile piyasaya sürmüştü. Bu yüzden Mi Mix 4 modelinde de benzer bir seçeneğin bulunması sürpriz olmaz. Ancak tüm bunlar karşısında şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı.