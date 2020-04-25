Güncelleme
Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 10 yayınlandı!
Son olarak P40 serisini duyuran Huawei, bir yandan da eski cihazlarına güncelleme desteği sunmaya devam ediyor. Markanın 2018 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelleri Huawei P20 ve P20 Pro, Android 10 tabanlı EMUI 10 sürümüne kavuştu.
İlginizi çekebilir: Riot Games, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!
Huawei P20 ve P20 Pro, EMUI 10 sürüm güncellemesini sonunda aldı!
Huawei P20 serisi için Mart ayında yayınlanması planlanan EMUI 10 güncellemesi, küçük bir gecikmenin ardından sonunda dağıtılmaya başladı. İlk olarak Asya pazarındaki kullanıcılar ile paylaşılan 4.71 GB boyutundaki güncelleme, cihazları Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemine yükseltiyor. Uzun zamandır beklenen karanlık mod ise güncellemenin en büyük yeniliği olarak dikkat çekiyor. Ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan yeni arayüz tasarımı ile performans yükseltmeleri de yine EMUI 10 güncellemesi sayesinde cihazlara geliyor.
Geçtiğimiz günlerde dağıtılmaya başlanan 10.0.0.160 sürüm numaralı güncelleme, Asya pazarı dışında kademeli olarak bütün Huawei P20 ve P20 Pro modellerine ulaşacak. Eğer güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek istiyorsanız, sistem ayarlarından yazılım güncellemelerini aralıklı olarak kontrol etmenizi öneriyoruz.
Bununla beraber serinin giriş modeli olan P20 Lite kullanıcılarını ilgilendiren kötü bir haber de dikkat çekiyor. Ülkemizde pek çok kullanıcısı bulunan telefonun EMUI 10 güncelleme programında olmadığını, bu nedenden dolayı cihazın önümüzdeki dönemde büyük bir yazılım güncellemesi almayacağını belirtelim.
2 yorum
Yorum yazın
Giyilebilir Teknoloji
SENA, yeni interkom modellerini satışa sundu
Ülkemizde de faaliyet gösteren Çin menşeili üretici SENA, yeni interkom modellerini A.B.D.’de satışa sundu. Bildiğiniz üzere, interkom cihazları; kaskınızın içinden navigasyon bilgerini almanız, arama yapmanız, müzik dinleyebilmeniz ve diğer interkom kullanıcıları ile sohbet edebilmeniz gibi imkanları sağlayan bir teknoloji.
İlginizi çekebilir: Motosiklet üreticisi KTM, X-Bow modeliyle Hypercar sektörüne girdi!
SENA 50R ve 50S interkom modelleri neler sunuyor ve fiyatları ne
Ülkemizde interkom denilince akla gelen 3 markadan biri konumunda olan SENA, geçtiğimiz seneki interkom modelleriyle birçok ödül de toplamıştı. Yeni modelleri ile pazardaki elini güçlendirmek isteyen SENA, 50R ve 50S modellerini de satışa sundu. Bluetooth 5.0 teknolojisini barındıran bu cihazlar; SENA’nın Mesh 2.0 teknolojisinin yanı sıra daha iyi ses kalitesi ve kararlı bağlantı vadediyor.
Cihazların tasarımına baktığımızda ise, tipik SENA çizgilerini görüyoruz. İki model de kaskın sol tarafına monte edilebilmek için tasarlanmış. 50R modelinde tuşlu bir kullanım sunulurken; 50S modelinde daha farklı bir kullanım amaçlanmış.
SENA yetkililerinin belirttiğine göre, yeni modeller, USB Type-C bağlantısı kullanarak çok daha hızlı şarj oluyor; ayrıca hoparlörlerde bazı iyileştirmeler yapılmış. Sesli komut teknolojisi ile Google Asistan veya Siri’ye de, temassız olarak ulaşabiliyorsunuz.
Eski SENA interkom modelleri de Mesh 2.0 güncellemesi alacak
50R ve 50S modellerinin çıkışıyla beraber ortaya çıkan Mesh 2.0 teknolojisi, eski SENA interkom modellerine de ücretsiz olarak tanımlanacak. Bu sayede eski interkomlarını ücretsiz güncelleyebilecek olan kullanıcılar, yeni özelliklerin bir kısmından para ödemeden yararlanabilmiş olacak. Mesh 2.0 güncellemesi alacak modeller ise, SENA 30K, SENA Momentum EVO ve SENA +Mesh modelleri olacak. Güncellemenin 1 Mayıs 2020 tarihinde gelmesi bekleniyor. Biz SENA’nın ek ücret talep etmeyerek güncellemeleri eski kullanıcılara sunmasını takdir ediyoruz.
50R ve 50S modellerinde fiyat nedir?
A.B.D.’de SENA 50R ve 50S için belirlenen fiyat, standart tekli paketler için 339 Dolar. Eğer artçınız ile beraber kullanmak istiyorsanız ise; çiftli interkom paketine 599 Dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. SENA’nın yeni interkom modelleri ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisine 50 MP AI mod güncellemesi geliyor!
Bugün itibarıyla Huawei tarafından yayımlanmaya başlanan EMUI 10.1.0.122 güncellemesi ile Huawei P40, Pro ve Pro+ modellerine 50 MP AI kamera modu geliyor.
Yeni mod, 3 saniye içinde çekilen birden fazla görüntüyü harmanlayarak 50 MP çözünürlükte tek bir görüntü oluşturuluyor. Yeni mod keskinlik ve netlik konusunda tatmin edici sonuçlar sunabilir. Haberimizin devamında bulunan 50 MP AI mod çekim örneklerini görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 serisi 2020 kamera ödülünü aldı!
Güncelleme şu an için yalnızca P40 serisi modellerinin Çin versiyonlarına sunulmuş durumda. Güncellemenin global sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 güncellemesi üçüncü kez geri çekildi!
Xiaomi’nin Android One programında yer alan akıllı telefonu Mi A3, güncelleme tarafında resmen çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Xiaomi Mi A3 için hafta içinde verilen üçüncü Android 10 güncellemesi, aradan saatler geçmesine rağmen bir kez daha geri çekildi!
İlginizi çekebilir: Sony Xperia 5 II, en küçük 5G telefonu olabilir!
Xiaomi Mi A3, Android 10 konusundaki şanssızlığını sürdürüyor!
Geçtiğimiz Temmuz ayında satışa sunulan Xiaomi Mi A3, uzun süredir kararlı Android 10 güncellemesi bekliyor. Çinli marka bununla ilgili uzun süredir çalışmalarını sürdürse de, kullanıcılara verilen üçüncü ve en son güncelleme hüsranla sonuçlanmış gibi görünüyor. Güncellemeye erişemediğini fark eden bir Mi A3 kullanıcısı, markanın çevrimiçi destek biriminden yardım istedi. Destek biriminden gelen cevap ise güncellemenin “bazı hatalar nedeniyle” geri çekildiğini ifade ediyor.
Mi Topluluğu üyelerinin verdiği bilgiye göre, üçüncü kez dağıtılan Android 10 güncellemesi pek çok sorun barındırıyor. Cihazların otomatik olarak yeniden başlaması, parmak izi okuyucu, kamera ve performans sorunları gibi pek çok geri bildirimin yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan bazı Xiaomi Mi A3 kullanıcıları ise güncellemenin sorunsuz biçimde çalıştığını ifade ediyor.
Xiaomi, Mi A3’e verilmesi planlanan Android 10 güncellemesini ilk olarak Şubat ayında yayınlamıştı. Bu güncellemenin cihazları bootloop döngüsüne soktuğuna ilişkin şikayetlerden dolayı güncelleme geri çekildi ve Mart ayında tekrar dağıtıldı. Yayınlanan ikinci güncelleme ise parmak izi okuyucu ile ilgili sorunlar çıkmasından ötürü geri çekilmişti. Üçüncü ve son güncelleme ise 8 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Şimdiye kadar aylık güvenlik güncellemeleri bile zamanında yayınlanmayan cihazın ne zaman eksiksiz bir Android 10 sürümü alacağı ise merakla bekleniyor.
Emir
25 Nisan 2020 at 22:35
P20 pro kullanıyorum daha yeni olarak freebuds3 ve watch gt2 almıştım.emui 10un p20 pro lara da geleceğini duyduğuma inanılmaz mutlu oldum. Acaba tarihi belli olur mu ne zaman gelip gelmeyeceği
Batuhan Karalar
25 Nisan 2020 at 23:07
Önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyorum. Yine de düzenli olarak telefon üzerinden güncellemeleri kontrol etmenizi öneririm.