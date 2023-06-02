Bugün, Huawei, Huawei Mate 50 serisi için Haziran 2023 güncellemesini duyurdu. Bu yeni güncelleme HarmonyOS 3 işletim sistemi için birçok yeni özellik ve geliştirmelerle geliyor. Gelin hep beraber yeni güncellemenin neler sunduğuna bakalım.

Yeni Güncellemeyle HarmonyOS 3 Coşuyor!

İlk olarak, hizmet widget’ları daha akıllı hale getirilmiş ve duvar kağıdı değişikliklerine otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Ayrıca, farklı widget’ları istediğiniz gibi birleştirebilir ve boyutlarını ayarlayabilirsiniz.

Akıllı çoklu pencere özelliği de daha kullanıcı dostu hale getirilmiş. Bölünmüş ekran kombinasyonları arasında kolayca geçiş yapabilir ve bölünmüş ekran durumunu istediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz.

Üçüncü olarak, takvim programı öğrenciler için daha kullanışlı hale getirilmiş durumda. Artık, fotoğraf çekerek takviminize hızlıca aktarabilir ve hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Bu sayede sadece öğrencilerin değil, birçok insanın hayatı kolaylaşacak.

Tek adımlı etkileşim özelliği, tek bir tıklamayla ses kaynağını değiştirmenize olanak sağlıyor ve çağrı sırasında sorunsuz bir şekilde ses geçişini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca, belgeleri kolayca yazdırabilmek de bu güncellemenin bir diğer artısı. Artık belge yazdırmak için ayrı bir uygulama seçmek zorunda kalmadan doğrudan Huawei’yi tercih edebilirsiniz.

Yeni güncellemeyle beraber animasyonlar da daha akıcı ve etkileşimli bir hale getirilmiş. Böylece kullanıcı deneyimi daha da iyileştirilmiş.

Son olarak, şarj konusunda da bazı yenilikler var. Şarj hızı konusunda da optimizasyonlar yapılmış. Cihazların turbo şarj modu daha uzun süre süper hızlı şarjı destekleyecek şekilde elden geçirilmiş.

Yeni HarmonyOS 3 Güncellemesini Alan Modeller

Huawei Mate 50 serisi bu güncellemeye şu an yükseltilebiliyor. Mate 50 serisine ek olarak, yeni güncellemeyi alan katlanabilir ekranlı bir telefon da var. Güncellemeyi alabilecek tam modeller şunlar:

HUAWEI Mate 50

HUAWEI Mate50 Pro

HUAWEI Mate 50 RS Porsche Design

HUAWEI Mate 50E

HUAWEI Pocket S

Huawei yukarıdaki modellerle yetinmeyecek. Yukarıdaki modellere ek olarak, aşağıdaki Huawei telefonları da Haziran ayının ortasına kadar güncellemeyi alacak.

HUAWEI P50 Pro

HUAWEI P50

HUAWEI P50E

HUAWEI Mate Xs2

HUAWEI P50 Pocket

HUAWEI nova 10

HUAWEl nova 10 Pro

HUAWEI MatePad Pro 11 inç

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni HarmonyOS güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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