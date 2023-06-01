Akıllı telefon sektörünün önde gelen firmalarından Xiaomi, güncelleme politikasıyla bazılarının beğenisini kazanırken, bazılarının eleştirilerine maruz kalıyor. Sektördeki diğer firmalar gibi, yeni sürümleri çalıştırmak için donanımı yetersiz kalan modellerin desteğini sonlandıran Çinli üretici, bu telefonları belirli aralıklarla EOS listesi adı altında duyuruyor. Peki, Haziran 2023 itibariyle güncelleme desteğini yitiren Xiaomi modelleri hangileri?
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Güncelleme Desteği Sonlanan Xiaomi Telefonları
Akıllı telefon piyasası sürekli bir döngü içinde hareket ediyor. Her gün yeni bir modelin tanıtıldığı bu sektörde, yeni sürümleri çalıştırmak için donanımı yetersiz kalan telefonların yazılım desteği kesiliyor. Hatta bazı şirketler, kaliteli özellik ve tasarıma sahip modeller üretmelerine rağmen, güncelleme desteği konusunda yetersiz kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.
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Xiaomi, bu konuda bazılarının övgüsünü kazanırken, bazılarının eleştirilerine hedef oluyor. Şirket, satışa sunduğu akıllı telefonlara genellikle iki yıl yazılım desteği sağlıyor. Ayrıca, resmi web sitesinde güncelleme desteği sonlanan cihazların yer aldığı EOS listesini belirli aralıklarla güncelliyor.
Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar, artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemeleri almayacak. Ancak şirket, yine de tüm kapıları kapatmıyor. Ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, güncelleme desteği sonlanan cihazlar bile güncelleme alabilecek.
İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC 9
- Mi CC 9e
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3 (Android One)
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- MIX 2S
- Mi MIX 2S
- MIX 3
- Mi MIX 3
- Mi PLAY
- Mi Note 10
- Mi 10 Lite zoom (CN)
- Xiaomi Note 10 Lite
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi Note 8 (ID)
- Redmi 8A Dual
- Redmi Note 8 (IN)
- Redmi Note 8 (GLOBAL)
- Redmi Note 8 (CN)
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- POCO F1
- POCO PHONE F1
- POCO X2