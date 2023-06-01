Akıllı telefon sektörünün önde gelen firmalarından Xiaomi, güncelleme politikasıyla bazılarının beğenisini kazanırken, bazılarının eleştirilerine maruz kalıyor. Sektördeki diğer firmalar gibi, yeni sürümleri çalıştırmak için donanımı yetersiz kalan modellerin desteğini sonlandıran Çinli üretici, bu telefonları belirli aralıklarla EOS listesi adı altında duyuruyor. Peki, Haziran 2023 itibariyle güncelleme desteğini yitiren Xiaomi modelleri hangileri?

Güncelleme Desteği Sonlanan Xiaomi Telefonları

Akıllı telefon piyasası sürekli bir döngü içinde hareket ediyor. Her gün yeni bir modelin tanıtıldığı bu sektörde, yeni sürümleri çalıştırmak için donanımı yetersiz kalan telefonların yazılım desteği kesiliyor. Hatta bazı şirketler, kaliteli özellik ve tasarıma sahip modeller üretmelerine rağmen, güncelleme desteği konusunda yetersiz kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.

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Xiaomi, bu konuda bazılarının övgüsünü kazanırken, bazılarının eleştirilerine hedef oluyor. Şirket, satışa sunduğu akıllı telefonlara genellikle iki yıl yazılım desteği sağlıyor. Ayrıca, resmi web sitesinde güncelleme desteği sonlanan cihazların yer aldığı EOS listesini belirli aralıklarla güncelliyor.

Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar, artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemeleri almayacak. Ancak şirket, yine de tüm kapıları kapatmıyor. Ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, güncelleme desteği sonlanan cihazlar bile güncelleme alabilecek.

İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Xiaomi Note 10 Lite

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2