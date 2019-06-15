Huawei , bazı cihazların ekran kilidine reklam koyuyor!

Huawei , bazı orta seviye ve üst seviye cihazların ekran kilidine çeşitli reklamlar koymaya başladı. Kullanıcılar bu yapılandan pek hoşnut değiller.

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Yaşanan gelişmeler, akıllara Huawei‘nin cihazlara reklam satacak kadar aciz duruma düştüğünü gösteriyor olabilir. Akıllı telefon sahiplerinin (Android Police aracılığıyla) tweetleri üzerinden gün yüzüne bilgilere göre, rastgele manzara fotoğrafları üzerine yerleştirilen çeşitli reklamlar bulunuyor.

Etkilenen modeller arasında Huawei P30 Pro, P20 Pro, P20, P20 Lite ve Honor 10 bulunuyor.

Görünüşe göre Çin Devi bu reklamları birden fazla bölgede etkinleştirmiş. Şimdiye kadar İngiltere, İrlanda, Hollanda, Norveç, Almanya ve Güney Afrika’da görüldü.

Güncelleme: Huawei reklamları kaldırdı. Hala görüyorsanız, araç çubuğundan kaldırabilirsiniz.

Günün erken saatlerinde Huawei‘nin Finlandiya menşeili Sailfish OS‘un Jolla yazılımını cihazlarına entegre etmek konusunda testlerde bulunduğuna yönelik haberler ortaya çıkmıştı.

MeeGo‘nun gelişmiş versiyonu olan yazılım, jest ve mimiklerle kontrol edilebiliyor. Açık kaynak kodlu yazılım Nokia N9‘da da kullanılmıştı. Ayrıca akıllı telefon üreticisi hem Hongmeng Os’un hem de Jolla tabanlı Aurora Os‘un beta versiyonlarını çeşitli kullanıcılara test için gönderdiği bildiriliyor.