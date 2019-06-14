LG’den TWINWash çamaşır makinesi hediyeli dans yarışması!

LG Türkiye, TWINWash çamaşır makinesine özel bir yarışma başlattı. 14 Haziran – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında devam edecek #TWINWashiledanset yarışması ile, Facebook AR filtresi kullanarak dans şovunu sergileyecek olan kullanıcılar LG TWINWash çamaşır makinesi kazanmak için yarışacak!

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Facebook üzerinden Facebook AR ile katılabilirsiniz

Yarışmaya katılmak isteyenlerin LG Türkiye’nin Facebook hesabına girerek #TWINWashiledanset gönderisi aracılığıyla AR Kamera TWINWash filtresine bağlanması gerekecek. Katılımcılar AR filtreleri kullanarak LG TWINWash’a özel bestelenen şarkı eşliğinde dans ederek kendi videolarını oluşturacaklar. Daha sonra, kullanıcıların oluşturdukları videoyu #TWINWashChallenge etiketiyle LG’nin Facebook hesabındaki yarışma gönderisinin altına yorum olarak yazmaları yeterli olacak. Ayrıca dileyen katılımcılar yüzlerini dans eden 2D karaktere monte ederek video oluşturabilecekler. Bu yöntemle kullanıcılar yine Facebook AR kamera filtresi kullanarak eğlenceli dans videoları oluşturabiliyorlar.

Büyük ödülün LG TWINWash çamaşır makinesi olduğu yarışmada ayrıca ilk 50’ye girenler de Netflix hediye kartı ve NeoCHEF mikrodalga fırın kazanacaklar.