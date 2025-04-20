Dünyanın en pahalı havalimanı belli oldu. İstanbul Uluslararası Havalimanı, rekor fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. New York Post Corriere Della Sera ve Mirror kaynaklı haberine göre, İstanbul Havalimanı artık yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en pahalı havalimanı olarak tanımlanıyor

İçindekiler İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı olması ile gündemde. Yolculuk öncesi hızlıca bir şeyler atıştırmak isteyenler için fiyat etiketleri adeta dudak uçuklatıyor.İstanbul Havalimanı’nda bir bardak bira 19.95 dolardan (yaklaşık 760 TL), küçük bir lazanya dilimi ise 28 dolardan (yaklaşık 1064 TL) satılıyor.

Havalimanında bir adet muzun bile 7 dolar (266 TL) gibi sıra dışı bir fiyata sunulması, sosyal medyada büyük tepki topladı. İtalyan haber sitesi L’Economia’nın, bu fiyatlar karşısındaki yorumları dikkat çekti. Lazanya için “rendelenmiş peynirle süslenmiş bir tuğla” ifadesini kullanmışlar.

Benzer şekilde fast-food zincirleri de cep yakıyor. Popeyes’ta dört tavuk kanadı ve içeceğin bulunduğu bir menü yaklaşık 20 dolar, McDonald’s’ta Big Mac menüler 25-29 dolar arasında değişiyor. Fiyatların Frankfurt Havalimanı’na kıyasla 2 ila 4 kat daha yüksek olması da dikkat çeken bir başka ayrıntı.

Reddit kullanıcıları, İstanbul Havalimanı’ndaki bu fahiş fiyatların yolcu deneyimini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Diğer yandan Dalaman’dan La Guardia’ya kadar pek çok havalimanı ile kıyaslama yapan kullanıcılar, Türkiye genelinde havalimanı fiyatlarının kontrolden çıktığı görüşünde birleşiyor.

İstanbul Havalimanı bu fiyat politikasıyla dünyanın en pahalı havalimanı unvanını alması, aynı zamanda Türkiye’nin turizm algısını da etkileyebilir. Her ne kadar havalimanı mimarisi ve kapasitesi ile övgü alsa da, fiyatlandırma politikası ciddi bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

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