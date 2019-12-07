Akıllı Telefonlar
Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik tanıtıldı!
Huawei, yapmış olduğu lansmanda 12 Aralık‘ta satışına başlaması planlanan yeni bilekliği Huawei Band 4 Pro modelini tanıttı.
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Band 4 Pro, temassız ödemeler için NFC desteği ve GPS yongası ile gelen akıllı bileklik, yakın bir zamanda satışa sunulacak. Standart bir tasarıma sahip olan bileklik, deriyi tahriş etmeyeceği söylenen materyalden üretilen kayışlara sahip.
Band 4 Pro, bünyesinde 240×120 piksel çözünürlüğünde ve 0,95 inç renkli bir AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda saat ve kalan pil ömrü yanında atılan adım ile yakılan kalori miktarını gösterebiliyor. 11 farklı spor modu bulunan Band 4 Pro bunun yanı sıra 127 farklı spora da destek vererek detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Şirket cihaza ekran özelleştirme konusunda önceden yüklenmiş 100 farklı özelleştirme seçeneğiyle birlikte gönderiyor.
Bunların yanı sıra Huawei Band 4 Pro, yeni akıllı bileklikte, uyku izleme teknolojisinin son versiyonu olan Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini de barındırıyor. Bir spor bilekliği de olan Band 4 Pro, bu noktada kandaki oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için kalp atış sensörüne sahip.
Huawei’in yeni akıllı bilekliği siyah, pembe ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Türkiye’de de ilerleyen dönemde satılacağını düşünülen Band 4 Pro, 56 dolarlık bir satış fiyatı ile raflardaki yerini alması bekleniyor. Çin için ön siparişe açılmış durumda olan Band 4 Pro, 12 Aralık’tan itibaren erişilebilir olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 modelinin görselleri sızdırıldı
10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Redmi K30 modelinin görseli ve bazı detayları basına sızdırıldı.
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Çin merkezli şirket Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları olan Redmi K30’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Gücünü Qualcomm’un son model amiral gemisi işlemcileri ile geleceği onaylanan akıllı telefonun aynı zamanda hem 4G hem de 5G varyantlarının ayrı ayrı piyasaya sürüleceği de şirket tarafından duyurulmuştu.
Ortaya çıkan görüntülerde telefonun fabrikadan çıkmış halde paketlenmiş bir biçimde bulunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cihazın satış kutusunu da gözler önüne seriyor. Şirket, paylaşılan bilgilere göre çift SIM özelliğinin de olacağı yeni modelde bazı değişiklikler yapmış olarak görünüyor. Ayrıca Xiaomi Redmi K30 modelinde renk seçenekleri arasında kırmızı da bulunuyor.
Redmi K30, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyantının piyasaya sürülmesi bekleniyor. 5G modem destekli Snapdragon 765G işlemci kullanılacağı düşünülüyor. Cihazın 4G varyantında ise Qualcomm Snapdragon 730G işlemcinin kullanılması bekleniyor.
Söylentilere göre cihazlar, 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 12GB RAM seçeneğinin de olmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ekran boyutu 6,67 inç olarak belirlenen cihaz Full HD+ ile kullanıcılara sunulacak. Depolama alanında net bir bilgi olmasa da en az 128GB’lık bir hafızanın bizi karşılaması bekleniyor.
Xiaomi Redmi K30 modeli ile ilgili kesin veriler için lansman tarihi olan 10 Aralık’ı beklememiz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 modelinin detayları belli oldu
Samsung Galaxy A serisinin yeni telefonu Galaxy A51 modelinin donanım ve kamera özellikleri belli oldu. Şirketin yeni yıl için hazırladığı güncellenmiş Galaxy A serisi telefonlar hakkında yavaş yavaş sızıntılar gelmeye başladı.
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Serinin beklenen ilk modeli Samsung Galaxy A51 olacak. Paylaşılan görselde 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Exynos 9611 yonga seti, 32 veya 48MP çözünürlüğünde ana kamera, telefoto sensör, 4000mAh kapasiteli batarya, 4/6GB RAM ve 64/128GB depolama alanı sızanlar arasında. Telefonda yer alan microSD kart yuvasıyla telefonun hafızası 512 GB’a kadar çıkartılabilecek.
172 gram ağırlığa sahip olacak olan telefonun boyutu ise 158,5 x 73,6 x 7,9 mm. Cihazda Prism Crush White, Black, Pink ve Blue olmak üzere dört adet renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Cihazda yer alan tüm fiziksel butonlar, telefonun sağ tarafında bulunuyor ki bu tarz bir tasarım seçimi Galaxy S11’de de bekleniyor.
Samsung Galaxy A51 için pek çok kişi için hala önemli olan 3,5 mm kulaklık girişiyle ve USB-C portu taşıyor. Ayrıca üst segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör ve 15 W hızlı şarjı da destekleyecek.
Söylentilere göre (Samsung Vietnam) Galaxy A51, 12 Aralık’ta çıkacağını açıklayan bir video paylaşmıştı. Ancak Samsung söz konusu model ile birlikte Galaxy A71’i de duyurması bekleniyor. Söz konusu modeller, 2020 yılında piyasada olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ devasa batarya ile gelecek
Samsung Galaxy S11+ modeli kuşkusuz, hemen her anlamda yüksek performans sunacak bir model olacak. Görünüşe bakılırsa Samsung, bu yüksek performansı büyük bir batarya ile destekleyerek, rakiplerini alt etmeye çalışacak.
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Samsung’un, bir amiral gemisi cihazda şimdiye kadar kullandığı en büyük batarya
Bu batarya, Güney Kore’de, SafetyKorea adlı bir sertifika ajansında, EB-BG988ABY model numarasıyla kayıt altına alınmasıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere, Samsung Galaxy S11+ piyasaya, 5000 mAh gibi günümüz amiral gemisi modellerinde görmeye pek de alışık olmadığımız kapasitede bir batarya ile gelecek.
Ayrıca bu değer, Samsung markasını taşıyan, üst seviye bir telefonda şimdiye kadar kullanılmış en büyük kapasitedeki pil anlamına geliyor. Şu anda Samsung‘un, en büyük bataryalı amiral gemisi modeli ünvanı Samsung Galaxy S10 5G modelindeki 4500 mAh kapasiteli bataryaya ait. Samsung Galaxy S10 5G‘nin hemen ardından Galaxy Note 10+ modelindeki 4300 mAh ve Galaxy S10+ modelindeki 4100 mAh kapasitelerindeki pillerle, sıralama devam ediyor.
Biraz daha geriye gidecek olursa, iki sene önce Samsung Galaxy S9+ modelindeki pil 3500 mAh gibi bir değerle karşımıza çıkıyordu. Asıl ilginç olansa, Samsung’un o tarihe kadar, sadece dört farklı modelde bu kapasiteye eşdeğer veya üzerinde bir batarya barındıran telefonlar piyasaya sürmüş olması.
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, devasa bataryalı Samsung Galaxy S11+ için, Samsung Galaxy Note 10+ modelinden tanıdığımız 45 W hızlı şarj teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz hızlı şarj ve ters hızlı şarj da (telefonun arkasına, kablosuz şarj olma özelliği olan kulaklık vs. gibi aksesuarlarınızı şarj etmeye yarayan özellik) destekleyeceği söylenenler arasında.
Samsung Galaxy S11+’ın sahip olacağı yeniliklerle, en iyi deneyim için 5000 mAh batarya şart
Samsung Galaxy S10+ içindeki devasa batarya, rakipsiz bir pil ömrü sunsa da, Samsung Galaxy S11+ ile gelen yenilikler için yeterli olmayacağı oldukça açık. Bu yüzden Samsung, pil konusunda büyük bir kapasite artışına gitti.
Bataryadaki bu büyüme, 0.5 inç büyüme ile 6.4 inçten, 6.9 inçe çıkan ekrana oldukça yardımcı olacak. 120 Hz yenileme değerine sahip Infinity-O ekran, çok akıcı bir deneyim sunacak. Güney Kore’li şirket, şu anda 60 Hz yenileme değerini standartlaştırmaya çalışan rakipleri OnePlus ve Google‘ın seneye tanıtacağı 120 Hz ekran akımına, onlardan daha erken katılacak. Ayrıca batarya sorununa da hatırı sayılır bir çözüm getirecek gibi görünüyor.
Bir başka beklenen yenilik ise 5G desteği. Amerika pazarında satılacak modellerde Snapdragon X55 modemiyle desteklenen, yeni Snapdragon 865 işlemcisine yer verilecek. Samsung Galaxy S11+ diğer pazarlarda ise Samsung‘un kendi ürettiği 5G modem destekli Exynos 990 işlemcisiyle yer alacak. 5G modemler henüz çok yeni ve güç tasarrufu konusunda, maalesef çok da tasarruflu değiller. Yani üreticilerin, daha büyük bataryalarla gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu.
Samsung Galaxy S11+ kutudan, Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile çıkacak. Bu işletim sistemi kombinasyonuyla Samsung Galaxy S11+, Android 9 tabanlı One UI kullanan S10 ailesine göre daha az güç tüketecek.