REDMI Note 17 Serisi resmi olarak Çin’de tanıtıldı. Serinin standart modeli olan REDMI Note 17 ve üst segmentte konumlanan REDMI Note 17 Pro, ekran, batarya, dayanıklılık ve donanım tarafında önceki nesle göre dikkat çeken güncellemelerle geliyor. Bu videoda iki modelin teknik özelliklerini, birbirlerinden ayrılan noktaları ve Avrupa ile Türkiye’de satışa çıkmaları halinde beklenen fiyatlarını detaylı şekilde değerlendiriyorum. Eğer REDMI Note 17 veya REDMI Note 17 Pro satın almayı düşünüyorsanız, videoda yer alan bilgiler karar vermenize yardımcı olabilir.

REDMI Note 17, 7 inç büyüklüğünde 120 Hz OLED ekran, Snapdragon 4 Gen 4 işlemci, 50 MP ana kamera ve 8000 mAh batarya ile geliyor. Cihazda Corning Gorilla Glass 7i koruması, IP65 sertifikası, stereo hoparlör, NFC, kızılötesi bağlantısı ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Depolama tarafında LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 kullanılması giriş ve orta segment konumlandırmasını gösterirken, günlük kullanım odaklı bir donanım sunuyor. Kamera tarafında ise elektronik görüntü sabitleme (EIS) destekli 50 MP ana kamera ve 1080p video kaydı yer alıyor.

Çin fiyatları baz alındığında REDMI Note 17’nin Avrupa’da yaklaşık 249 Euro, 279 Euro ve 329 Euro başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkması bekleniyor. Türkiye tarafında ise vergiler ve kur dikkate alındığında 8 GB + 256 GB modelinin yaklaşık 17.999 TL, 12 GB + 256 GB modelinin 19.999 TL ve 12 GB + 512 GB modelinin ise yaklaşık 23.999 TL seviyesinde konumlanabileceği tahmin ediliyor. Resmi Türkiye fiyatları açıklandığında bu rakamların değişebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Serinin üst modeli olan REDMI Note 17 Pro ise özellikle ekran, dayanıklılık ve batarya tarafında daha iddialı teknik özelliklerle geliyor. 6.83 inç büyüklüğündeki 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran; 120 Hz yenileme hızı, 3500 nit tepe parlaklığı, Dolby Vision ve HDR Vivid desteği sunuyor. Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, UFS 3.1 depolama, Sony sensörlü OIS destekli 50 MP ana kamera ve 9000 mAh batarya cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları ile Victus 2 ekran koruması ve SGS’nin 3 metreden düşmeye dayanıklılık sertifikası da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.

Fiyat tarafında ise REDMI Note 17 Pro’nun Avrupa’da yaklaşık 399 Euro, 449 Euro ve 499 Euro seviyesinde satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına gelmesi halinde ise 8 GB + 256 GB modelinin yaklaşık 28.999 TL, 12 GB + 256 GB modelinin 32.999 TL ve 12 GB + 512 GB modelinin ise yaklaşık 36.999 TL seviyelerinde konumlanabileceği tahmin ediliyor. Nihai fiyatlar döviz kuru, vergi oranları ve Xiaomi Türkiye’nin fiyatlandırma politikası doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Bu videoda REDMI Note 17 ve REDMI Note 17 Pro modellerinin tüm teknik özelliklerini, ekran, işlemci, kamera, batarya, dayanıklılık sertifikaları ve fiyat beklentilerini detaylı olarak ele alıyoruz. Siz REDMI Note 17 Serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Standart model mi yoksa REDMI Note 17 Pro mu sizin için daha mantıklı görünüyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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