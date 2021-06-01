Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Başlıyor!

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülkemizdeki yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Ödüllü kodlama yarışması ‘Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Mobil Servisleri (HMS)’ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek şeklinde açıklama yapıldı.

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Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’ ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlandığı açıklandı. Üç etapta tamamlanacak maratonda adaylar ilk aşamada 26 Mayıs’tan itibaren, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuruda bulunabilirler. Adaylar bu aşamada, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Mobil Servisleri (HMS)’ kategorilerden birini seçerek devam edecekler

Adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrimiçi ön eğitimi BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları için 26 Mayıs – 13 Haziran tarihleri arasında bekleniyor açıklaması yapıldı. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; ‘Bilgi Teknolojilerine Giriş’, ‘Python ile Makine Öğrenmesi’, ‘Doğal Dil İşlemeye Giriş’. HMS (Huawei Mobil Servisleri) alanındaki eğitimler ise `Bilgi Teknolojilerine Giriş`, `JAVA ile Programlamaya Giriş` ve `Huawei Mobil Servisleri` konularından oluşmakta.

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Katılım Şartları ve Ödül!

İkinci aşamada ise adaylar 20 Hazirana kadar Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girmeleri gerekiyor. Sınavı geçip maratona hak kazanan adaylar, 21 Haziran’da yapılan açıklamayla duyurulacak. Son aşamada, 25 – 28 Haziran tarihlerinde, adayların kendilerine verilen kategorideki projelerini 48 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor. Jüri sunulan projeleri 5 Temmuz’a kadar değerlendireceğini belirtti. En yüksek dereceyi alan ilk 10 projenin sahibi, düzenlenecek ödül töreni ile ödüllerine kavuşacak. Yarışmanın ödülü Huawei MateBook X dizüstü bilgisayar olarak belirlendi.

BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu” etkinliğini şu sözlerle değerlendirdi; “BTK Akademi olarak geçtiğimiz 1 sene içerisinde Bilgi Teknolojileri alanında 82.533 saat, 166 adet çevrimiçi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Eğitimlerimizin hepsi alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitede içerik olacak şekilde hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes BTK akademiden kariyer yolunu belirleyerek ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabiliyorlar. Huawei Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu maratonu yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve güzel geçeceğinden emin olduğum Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonun tüm katılımcılar ve ülkemiz bilişim ekosistemi için hayırlı olmasını diliyorum.”

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da maratonun sağlayacağı faydaya vurgu yaparak; “BTK işbirliğiyle bir etkinliği daha hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Bu değerli maratonu, vizyonumuzun bir parçası olan BT eko-sistemine katkıda bulunma işlevi açısından da önemli görüyoruz. Konunun yarışma boyutu kadar, bu süreçteki yapay zeka ve HMS eğitimlerinin BTK akademi tarafından verilmesi de çok önemli. Hızla değişen bilişim dünyasında rekabette bir adım önde olmanın yolu, en güncel eğitimleri almaktan geçiyor. Programı destekleyen BTK’ya teşekkür ediyoruz. Maratonun yazılım geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyor ve tüm adaylara içtenlikle başarılar diliyorum” dedi.

“Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu” ile ilgili tüm detaylı bilgiler www.btkakademi.gov.tr web sitesinde yer alıyor.

HUAWEI Hakkında;

Huawei, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlarda lider bir küresel sağlayıcıdır. Telekom ağları, BT, akıllı cihazlar ve bulut hizmetleri olmak üzere dört önemli etki alanında entegre çözümler ile tam internet bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali, her bir kişiye, eve ve kuruluşa sunma taahhüdünde bulunmaktadır.

Huawei’nin üç işletme grubundan biri olan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, akıllı telefonları, PC ve tabletleri, giyilebilir ürünleri, mobil geniş bant cihazları, aile cihazları ve cihaz bulut hizmetleri ile Yapay Zekalı (AI) yaşamın lideridir. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, tüketicilere en son teknolojileri sunmaya ve teknolojik ilerlemelerin mutluluğunu dünyadaki daha fazla insanla paylaşmaya kendini adar. Harekete geç ve hayallerini gerçekleştir.