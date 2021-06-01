Donanım
HP, Kingston bünyesinde bulunan HyperX’i resmi olarak satın aldı!
HP Inc., bugünden itibaren Kingston Technology Company’nin oyun birimi olan HyperX’in resmi olarak yeni sahibi oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre HyperX’i satın alma işlemleri tamamlandı. Peki HP tarafından yapılan bu satın alma, hem HyperX açısından hem de HP açısından ne anlama geliyor?
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HP, oyun birimlerinde ciddi bir atılım yapabilir
HP’nin HyperX’i satın alacağı 3 ay önceden duyurulmuştu
Omen serisinde ne gibi değişiklikler göreceğiz
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı bir rekabet mevcut. Bakalım bu rekabette HyperX, HP’nin de desteğini arkasına alarak rakiplerine üstünlük sağlamayı başarabilecek mi? Aynı şekilde HP’nin de kendi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyebileceğini merakla bekliyoruz.
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Donanım
Anakart Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın önemli birimlerinden birisi olan anakartımızın modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır? İşte en kolay anakart modeli öğrenme yolları.
Bilgisayarlarımızın ana parçası olan anakartların isimleri aslında pek anılmıyor. Bilgisayarımızın özelliklerini anlatırken ekran kartı ve işlemcinin adı oldukça sık geçse de en önemli birim olan anakartın ismi fazla anılmıyor. Çünkü çoğu insan anakartının modelini bilmiyor. Bu yazımızda sizlere anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Gelin şimdi en kolay şekilde anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır bakalım.
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1.Yol: Windows + R ile kolayca öğrenmek!
Bilgisayarınızın anakart modelini öğrenmenin en kolay yolu “Windows + R” kısayolunu kullanmak. İlk olarak bu iki tuşa aynı anda basıyorsunuz. Bu sayede Çalıştır programını açmış oluyorsunuz. Aynı yeri Başlat kısmına Çalıştır yazarak da açabilirsiniz. Çalıştır‘ı açtıktan sonra çıkan ekrana “msinfo32.exe” yazıp Enter‘e basıyorsunuz.
Bu işlemden sonra Sistem Bilgisi ekranı karşınıza çıkacak. Hemen sağ tarafta “Temel Kart Ürünü” kısmının yanında anakart modelinizi göreceksiniz. Ayrıca buradan sisteminizin diğer özelliklerine de bakabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi kısa bir işlem ile sisteminizin anakart modelini öğrenme işlemini tamamladık. Şimdi anakart modeli öğrenmek için diğer yollara da göz atalım.
2.Yol: CPU-Z ile anakart modeli öğrenmek!
Anakart modelinizi öğrenmek için bir diğer yol ise CPU-Z programını kullanmak. İlk olarak buradaki linke tıklayarak CPU-Z’i indiriyorsunuz. Programın kurulumunu yaptıktan sonra direkt olarak programı çalıştırıyorsunuz. Burada üst kısımdan “Mainboard” sekmesine giriyoruz ve direkt olarak anakart modelimiz karşımıza çıkıyor. Burada anakartımız ile ilgili çeşitli detayları da görebiliyoruz.
Anakart modelini bilmek neden önemli?
Çoğu kişinin bilmediği ancak sistemimizde büyük önem taşıyan anakartlarımızın modelini ve özelliklerini bilmek aslında önemlidir. Özellikle sistemini yükseltmeyi düşünenler bu detaya dikkat etmeli. Keza anakartın özelliklerini bilmek üzerine ne gibi güncellemeler yapabileceğinizi gösterir. Örneğin ne kadar RAM ekleyebilirsiniz, ne gibi ekran kartı ve işlemci modelleri takılabilir sorularının yanıtı yine anakart modelinden ve özelliklerinden geçer.
DDR3, DDR4 gibi RAM tercihlerini de anakart özelliklerine göre belirleriz. Ayrıca ikinci el sistem almak isteyenler de satıcının belirttiği anakart modelinin doğru olup olmadığını bu yolla öğrenebilirler. Aynı şekilde sisteminizi satarken de anakart modelini belirtmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere anakart modeli öğrenme yollarını anlattık. En basit iki yolu sizler için gösterdik. Siz hangi yolu kullanarak anakart modelinizi öğrendiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Donanım
RAM nedir, ne işe yarar? RAM alırken nelere dikkat edilmeli?
Hala etkisini hissettirmekte olan Covid-19 pandemisi, evde her zamankinden daha çok vakit geçirmemize neden oluyor. Dolayısıyla, bugünlerde evde yaptığımız aktivitelere çok daha fazla vakit ayırmaktayız ve bu da elektronik aletlerimize daha içli dışlı olmamız anlamına geliyor. Tabi, bu vakit geçirmemize yardımcı olan elektronik aletler listesinin başlarında şüphesiz ki bilgisayarlarımız var. Pandemi döneminde patlamaya yaşayan bilgisayar satışlarından da görülebileceği üzere, birçok insan bu dönemde bilgisayar alma veya mevcut cihazlarını yenileme yönünde adımlar attı. Her ne kadar bu dönem laptoplar daha çok tercih edilse de, masaüstü bilgisayarlar da bir hayli rağbet gördü. Bundan dolayı, bu satın almalarınızda daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmak adına sizler için bilgisayarların en önemli donanım birimlerinden olan RAM’ler hakkında bir rehber hazırladık. Bu rehberimizde “RAM nedir?” ve “RAM alırken nelere dikkat edilmeli?” gibi önemli soruları cevaplamaya çalışacağız…
İçindekiler
RAM nedir?
Okuyucularımızın birçoğunun RAM’in ne olduğuna dair bilgileri olduğuna eminiz. Ancak yine de detaya inmeden, gelin kısaca RAM’in ne olduğunun üstünden geçelim. Aslında, RAM terimi Random Access Memory öbeğinin kısaltılmış hali. Yani, Rastegele Erişimli Bellek veya daha yaygın kullanımıyla RAM bellek. Peki RAM ne işe yarıyor? Kısaca tanımlamak gerekirse, RAM için bilgisayarınızın kısa süreli hafızası demek mümkün. Bilgisayarınızda o an yaptığınız işlemlerin anlık verisi RAM’de tutulmakta. İşte RAM’in temel amacı da bu.
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“RAM nedir?” sorusunu kısaca cevapladıktan sonra, gelin biraz daha detaya inelim. Dediğimiz gibi, RAM bilgisayarınızın en önemli donanımlarından biri. Peki bu önemli komponentin bilgisayarınızdaki rolü ne? RAM’i bilgisayarınızdaki çok hızlı hareket eden cache (önbellek) ve göreceli yavaş çalışan hard drive (hard disk) veya SSD gibi depolama birimleri arasında orta hızda çalışan bir hafıza gibi düşünebilirsiniz. Sisteminiz bu tarz hız gerektiren ve o an kullanmakta olduğunuz anlık verileri depolamak için RAM’i kullanır. RAM’i, SSD veya hard disk gibi birimlerden ayıran en büyük özellik ise bilgileri geçici olarak depolamasıdır. Bu karışık işleyişi bir örnekle, daha kolay anlaşılır şekilde anlatalım. Bilgisayarınızı bir ofismiş gibi düşünün. Hard drive (hard disk) veya SSD’nin köşedeki dolabı doldurduğunu hayal edin. Şu an üstünde çalıştığınız belgeyi de önbellek (cache) olarak düşünebilirsiniz. Bu durumda, RAM ise tüm çalışma alanı oluyor. İhtiyacınız olduğunda, her ne kadar geçici bir süre için de olsa, her an yanınızda ve kullanılabilir.
RAM’in günlük kullanımınızdaki en büyük etkilerinden biri ise açık olan programlar veya uygulamalar arası hızlı geçiş yapmanızı sağlamasıdır çünkü bu bilgileri RAM saklar. Yani, RAM olmasaydı her programı kapadıktan sonra sıfırdan açmak zorunda kalacaktık.
RAM çeşitleri nelerdir?
Aslında RAM’leri birçok şekilde kategorize etmek mümkün. Ancak biz bu rehberimizde iki ana sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Bunlardan ilkinde RAM’i boyutuna ve kullanım alanına göre sınıflandırırken, diğerinde de DDR jenerasyonlarına göre konumlandıracağız. Hemen ilk sınıflandırmamızla başlayalım.
DIMM vs. SO-DIMM
Bu sınıflandırmamız tamamen RAM’in boyutlarıyla alakalı. DIMM, yani Dual In-Line Memory Module, alışık olduğumuz geçmeli, kart şeklindeki RAM’ler. DIMM RAM masaüstü veya sunucu bilgisayarlarda kullanılmakta. Diğer taraftan, SO-DIMM RAM’ler ise daha kompakt boyutta ve genelde laptoplarda kullanılan çeşit. SO-DIMM’ler için DIMM’lerden diğer bir farkı da değiştirmenin çok daha zor olması.
DDR3, DDR4 ve DDR5
DDR, bir RAM standartı ve Double Data Rate anlamına geliyor. Başka bir deyişle, DDR, RAM’inizin her döngüde iki kez veri transferi yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etmekte. Eğer bundan önce RAM satın aldıysanız, muhtemelen DDR4, DDR5 gibi terimlerle karşılaşmışsınızdır. Gelin bunlar arasındaki farka yakından göz atalım. Özetle, DDR kısaltmasının yanındaki rakamlar teknolojinin jenerasyonunu ifade ediyor. Yani; DDR5, DDR4’ten daha güncel bir teknoloji. İşlemciler zaman içinde geliştikçe, bunlarla çalışacak RAM’lerin de doğal olarak bu işlemcileri desteklemesi gerekti. İşte bu yüzden sürekli daha yeni ve hızlı bir DDR serisi ortaya çıkmakta. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer madde de, RAM’inizin DDR neslinin anakartınıza uygun olması gerektiği. DDR3 destekleyen bir anakarta DDR4 takmanız mümkün değil. Bu sebepten, alışveriş yaparken bu konuyu gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
RAM alırken nelere dikkat edilmeli?
RAM nedir sorusunu cevapladıktan ve RAM çeşitlerine göz attıktan sonra işin biraz da pratik kısmına eğilelim. İşte RAM satın almadan önce dikkat etmeniz gerekenler:
1- Hangi amaçlarla kullanmak için RAM aldığınıza karar verin:
Her satın alma işleminden önce olduğu gibi RAM alırken de ilk yapmanız gereken ihtiyaçlarınızı belirlemek. Günlük işler ve içerik tüketmek için kullanacağınız bir bilgisayarın RAM ihtiyacı ile oyun oynamak, kreatif işler üretmek vb. gibi amaçlarınızın olduğu bir bilgisayarın ihtiyacı arasında dağlar kadar fark olacaktır. Bu yüzden, ihtiyaçlarınızı belirleyip alışverişe çıkmak paranızı çok daha iyi bir şekilde harcamanızla sonuçlanacaktır.
2- RAM ve anakart uyumuna dikkat edin:
Daha önce de söylediğimiz gibi, satın alacağınız RAM’İN anakartınızın desteklediği DDR nesliyle uyumlu olması gerekiyor. Eğer anakartınızı 2015-2016 sonrası aldıysanız, büyük ihtimalle DDR4 destekleyecektir. Ancak her ihtimale karşı kontrol etmekte fayda var.
3- Ne kadar RAM’e ihtiyacınız olduğuna karar verin:
Tabi, ne kadar çok RAM o kadar çok performans demek. Ancak bu her kullanıcının 32GB gibi yüksek RAM’lere ihtiyacı olduğu anlamına gelmiyor. Her ne kadar 4GB da gündelik işlerinizi çok sıkıntı yaşamadan halletmenize yetecek olsa da, içinde bulunduğumu 2021 yılında en az 8GB’lık bir RAM’e sahip olunması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer performans gerektiren oyunlar oynuyorsanız 16GB büyük ihtimalle yeterli olacaktır. CAD programları kullanacak veya 3D dizayn gibi işler yapacaksanız 32GB’a çıkmak mantıklı olabilir.
4- Hız (Frekans ) ve Gecikme:
RAM hızını, daha doğrusu transfer hızını, MHz şeklinde görmeniz mümkün. Ya da DDR4-1600 şeklinde de görebilirsiniz. Bu öbekteki “1600” MHz’yi ifade ediyor. Her ne kadar ne bu rakam ne kadar yüksekse o kadar hız anlamına gelse de, günlük kullanımda çok da farkını hissedeceğiniz bir unsur değil. Tabi, eğer sunucu bilgisayarı topluyorsanız iş başka. RAM konusundaki bakmanız gereken diğer bir parametre ise gecikme. RAM gecikmesini arasında tire olan 4 haneli rakamlar şeklinde görebilirsiniz. Örneğin, “9-10-9-27” gibi. Bu rakamlar ne kadar düşükse RAM’in gecikmesi o kadar az diyebiliriz. Her ne kadar hız ve gecikme önemli unsurlar da olsa, eğer standart bir kullanıcıysanız her zaman en büyük önemi RAM’inizin GB’ına vermenizi öneririz. 16GB 1600MHz RAM her zaman 8GB 2400MHz RAM’den daha iyi performans verecektir.
Umarız RAM nedir sorusunu anlaşılır bir şekilde cevaplamış, RAM alırken dikkat edilmesi gereken unsurları sizi sıkmadan anlatabilmişizdir. RAM konusunda başka bir sorunuzu olursa yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz.
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Freedos Nedir? Freedos Bilgisayara Windows 10 Nasıl Yüklenir?
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi nedir? Freedos bilgisayarlara Windows 10 işletim sistemi nasıl kurulur? İşte Freedos hakkındaki herşey!
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi insanların kafasında bir soru işareti bırakıyor. Özellikle hazır sistemlerde ve laptoplarda karşımıza çıkan bu terimi çoğu kişi bilmiyor. Gelin aslında oldukça basit bir anlam taşıyan Freedos terimine yakından bakalım.
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İçindekiler
Freedos nedir?
Başta da söylediğimiz gibi basit bir anlam taşıyan Freedos terimi bilgisayarın içerisinde bir işletim sistemi bulunmadığını ifade ediyor. Yani üretici firma bu bilgisayarın içine Windows 10, 8 veya 7 gibi bir işletim sistemi kurmuyor. Zaten Freedos olmayan modellere bakarsanız günümüzde genellikle bu alanda Windows 10 ibaresinin bulunduğunu görüyoruz. Yani üretici firma bilgisayarın içine bir işletim sistemi kuruyorsa sistemin adını özellikler kısmına yazıyor. Eğer sistemin içerisinde bir işletim sistemi yoksa Freedos olarak belirtiliyor.
Freedos bilgisayar alınır mı?
Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Fiyatlara baktığımız zaman bazı ürünlerde birebir aynı ürünün işletim sistemi kurulu olanı ve Freedos olanı arasında fiyat farkı oluyor. Tabiki burada işletim sisteminin kurulu olduğu model daha pahalı satılıyor. Bu taraftan baktığımızda Freedos sistem almak daha mantıklı duruyor. Tabi bu seçeneği seçtiğimizde bilgisayarımıza Windows işletim sistemini kendimiz kurmamız gerektiğini bilmeliyiz. Peki Freedos sisteme Windows 10 işletim sistemini nasıl kurarız? Gelin Freedos bilgisayara Windows 10 nasıl kurulur gösterelim.
Freedos bilgisayara nasıl Windows 10 kurarız?
Freedos bir sisteme Windows 10 kurmak için ilk olarak Windows 10’un kurulum dosyasının yüklü olduğu bir disk lazım. Eğer elinizde böyle bir disk yoksa Windows 10 kurulum dosyasını bir diske yazmamız lazım. Biz ilk olarak Windows 10 dosyasını USB‘ye yazmayı göstereceğiz. Ardından Freedos sisteme Windows 10 kurma işlemine geçeceğiz. Eğer elinizde Windows 10 kurulum dosyasının kurulu olduğu bir disk varsa direkt olarak o adıma geçebilirsiniz.
1.Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.
İlk olarak buraya tıklayarak Windows 10 kurulum sitesine gidiyoruz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede “Aracı şimdi indirin” butonuna bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Ardından Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.
2.Adım : USB belleğin içini temizlemek!
Daha sonra USB ile Freedos kurulum işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz ve USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz. Ardından “Biçimlendir” diyoruz.
Açılan pencerede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
3.Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak!
Daha sonra USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul ediyoruz.
Daha sonra yeni açılan pencerede “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.
Ardından yeni açılan sekmede “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basıyoruz.
Daha sonra gelen ekranda USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.
Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 kurulum dosyaları yüklenmiş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
Artık USB belleğimize Windows 10 kurulum dosyalarımızı kurduk. Sırada Freedos sistemimize Windows 10 işletim sistemini kurmak var. Artık Windows 10 kurmak için kullandığımız bilgisayardan USB belleğimizi çıkarıyoruz ve Freedos sistemimize takıyoruz.
4.Adım : Freedos sisteme Windows 10 kurmak (BIOS’a giriş yapmak)
Freedos sistemimize Windows 10 kurmak için hazırladığımız USB belleğini takıyoruz. Ardından işleme başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.
BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.
5.Adım : Windows 10 kurulumunu tamamlamak!
Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.
Evet bu işlemide tamamladıktan sonra Windows 10 kurma işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu yazımızda “Freedos sistem nedir?, Freedos sisteme Windows 10 nasıl kurulur?” sorularını yanıtladık. Sizde bu işlemleri yaparak Freedos bilgisayarınıza Windows 10 işletim sistemini kurabilirsiniz. Yapamadığınız birşey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.
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