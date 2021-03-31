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Huawei, ambargoya rağmen 2020’de karını artırdı!
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıla ait finansal raporları hissedarları ile paylaştı. Ambargo sürecinden dolayı zor bir dönem geçiren marka, buna rağmen 2020’de net kârını artırmayı başardı.
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Huawei, 2020 mali yılında 9.8 milyar dolar kâr açıkladı!
Reuters’ın ulaştığı rapora göre, Huawei’nin 2020 yılındaki toplam net kârı 9.83 milyar dolar oldu. 2019 yılında %5.6’lık büyüme sağlayan şirket, geçtiğimiz yıl da kârını %3.2 oranında artırmayı başardı. Bu büyümede en büyük payı ise 2020’nin ilk yarısındaki başarılı satış grafiği oluşturuyor. Zira şirketin son çeyrekteki gelirleri, 2019’un aynı dönemine kıyasla %23 azalmış durumda. Ayrıca Honor markasının satışından elde edilen gelir de Huawei cephesine olumlu yönde yansımış.
Detaylara baktığımızda ise tüketici elektroniği biriminin, toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Yaptırımlara rağmen sağlam kalmayı başaran birim, özellikle akıllı saat ve laptop gibi yan ürünler sayesinde gelirlerini %3.3 artırmış. 5G ekipmanlarına yoğunlaşan telekomünikasyon birimi ise gelirlerinde %0.2’lik küçük bir artış yaşamış. Ayrıca Huawei markasının kalesi olan Çin’deki gelirlerin %15.4 artması da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Mate X2 modelini tanıtan Huawei, kendi ekosistemini oluşturmak adına önemli adımlar atıyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemini önümüzdeki ay duyuracak olan marka, böylece yazılım tarafında bağımsızlığını ilan edecek. Fakat bunlardan önce Huawei’nin çözmesi gereken çok büyük sorunlar mevcut. ABD’nin 2019’dan beri markaya uyguladığı ambargonun devam etmesi, donanım tarafında tedarik sorunları yaşamasına neden oluyor. Markanın özellikle akıllı telefon pazarında ciddi şekilde kan kaybetmesine yol açan bu sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtelim.
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Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi PS5 stoklarını etkileyebilir
Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi, yani “Ever Given”, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olay hala çözülebilmiş değil. Başka bir deyişle, Ever Given, tüm çalışmalara rağmen hala Süveyş Kanalı’nda sıkışmış durumda. Uzmanlar, olayın başından beri durumun tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkileyeceğinin üstünde durmaktayken, bu etkiler gün geçtikçe ortaya çıkmaya başlıyor. Zira, bugün gelen bilgiler zaten kötü durumda olan PS5 stoklarının bu olayın etkisini hissedeceğini söylüyor…
Yaz ayları kapıda. Öyleyse, bu kişisel bakım odaklı listemizi sizlerle paylaşmanın tam zamanı!
Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi neden bu kadar büyük olay oldu?
Muhtemelen, Süveyş Kanalı’nda gemi sıkışması haberlerini duymuşsunuzdur. Hatta, konu hakkındaki güldüren capslere de sosyal medyada rastlamış olmanız kuvvetle muhtemel. Ancak, asıl konumuza geçmeden olayı kısaca özetlemekte yine de fayda olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu olay geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Ever Given adlı kargo gemisi uluslararası ticaretin en önemli deniz yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda sıkıştı. Olayın önemini anlatabilmek adına, geminin ABD’deki Empire State binasından daha uzun olduğunu ve Süveyş Kanalı’nın dünya ticaretinin neredeyse %10’una ev sahipliği yaptığını belirtelim. Daha da kötüsü, gemi hala sıkıştığı yerde ve kanalı bloklamaya devam ediyor. Bunun yanında, uzmanlar, geminin kurtarılmasının haftalar sürebileceğini belirtiyor.
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Ever Given, PS5 de dahil tüm elektronik ürünlerin stoklarını etkilemesi muhtemel
Bu olayın olası etkileri hakkında bilgiler ise pek de iç açıcı değil. Özellikle, elektronik bir ürün satın almayı düşünüyorsanız. Öncelikle, uzmanlar, bu durumun zaten kötü durumda olan yarı-iletken (semiconductor) stoklarını kötü etkileyeceği konusunda hemfikir. Hatta, bunun örneklerini görmeye başladık bile. Öyle ki, Ford meşhur arazi aracı F-150 üretimine bu olayın neden olduğu çip gecikmeleri yüzünden ara verdi. Buna ek olarak, Samsung da durumun kendilerini etkilediğini dile getirdi. Bildiğiniz üzere, PS5 stokları çıktığı günden bu yana talebi karşılayamıyor. Bunun nedeni ise teknoloji sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan yarı-iletken azlığı. Her ne kadar firmalar yarı-iletkenleri hava yoluyla taşısa da, PS5 gibi tüketici elektronikleri hala deniz yolunu kullanmakta. İşte PS5 stoklarının olumsuz etkilenme nedeni tam da bu. Kuvvetle muhtemel ki, şu an Ever Given’ın arkasında bekleyen 300 küsür sayıda geminin bazıları PS5 taşımakta. Üstelik, her gün bu sayıda gemi de sıraya giriyor. Varın etkiyi siz düşünün. Bakalım, kriz ne derecede büyüyecek ve elektronik ürünlere ulaşımımızı ne derece etkileyecek…
Kaynak: BusinessInsider, GameRant
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Alienware ile Riot Games arasındaki ortaklık sona erdi!
Alienware Riot Games ile olan ortaklığını sonlandırdı. Bu duruma gerekçe olarak Riot Games için açılan cinsel taciz davaları gösteriliyor.
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Alienware, cinsel taciz iddiaları nedeniyle anlaşmayı sona erdirdi!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir olayın sahne aldığı piyasada son olarak cinsel taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Riot Games‘in CEO‘su Nicolo Laurent asistanına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile davalık oldu. Bununla birlikte cinsiyetçi davranış konusunda da firmanın başı geçmişte çok ağrıdı. Üst üste gelen bu olayların ardından, firma ile ortaklık yürüten Alienware‘ın anlaşmayı sona erdirdiği ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı resmi bir açıklama Alienware cephesinden gelmedi. Ancak Riot Games, firmanın artık yeni etkinliklerde yer almayacağını hayranlarına duyurdu. Tam anlamıyla iptal sebebi açıklanmazken firmanın bu davalardan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sıkıntılı günler geçiren Riot Games‘in bir sonraki hamlesi ise merakla bekleniyor. Firma son olarak şirket içi cinsiyetçi tutumla alakalı 2019’da davacılara 10 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Şimdi de CEO‘su ile başı dertte olan firmanın bu durum karşısında ne yapacağı henüz belli olmadı. Bakalım Alienware gibi başka firmalardan benzer aksiyonlar gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Amerika’ya açtığı davayı kazandı!
Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri‘nin kara listeye girmesi konusunda açtığı davayı kazandı. Trump hükümetinin Çinli şirkete ait Çin Ordusu ile ilişkisi olduğuna dair verdiği karar ile alınan karar bozuldu. Xiaomi’nin daha önce yaptığı itirazda haklı bulundu.
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Trump hükümeti zamanında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı iplerin iyice gerilmesine sebep olmuştu. Çin’in en büyük firmalarından biri olan Huawei de bu noktada nasibini almış, Çin hükümeti için çalıştığı savıyla ambargoya maruz kaldı. Önce altyapı ardından tüm markanın ABD tabanlı şirketler ile ilişkisi kesildi. Ardından geçen zaman ile Xiaomi için de çanlar çalmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Çin’in bir diğer devi Xiaomi’yi Komünist Çin Ordusu için çalıştığına dair karar verdi. Xiaomi bu karar sonrası telefon ve diğer ürün ailelerini satabilir, ancak ABD’li yatırımcılardan yatırım alamayacaktı.
Xiaomi ABD Savunma Bakanlığına Dava Açmıştı
Savunma Bakanlığı tarafından gelen bu karar sonrası acil bir şekilde açıklama yapan Xiaomi, “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. “ diyerek mahkeme sinyalini vermişti. 29 Ocak 2021’de ise Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na dava açtı.
Xiaomi Davayı Kazandı!
Aradan geçen kısa bir zaman sonrası Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi ise Xiaomi’nin açtığı davada haklı bularak 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı. Böylece Xiaomi ABD’ye karşı bir zafer elde ederken marka yatırımcılarından yatırım almaya devam edebilecek. Aşağıda konu ile alakalı Xiaomi’den gelen resmi açıklamayı görebilirsiniz;
Xiaomi olarak mahkemenin 12 Mart tarihinde verdiği ABD Savunma Bakanlığı’nın Xiaomi’yi bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak tanımlama uygulamasını durdurma kararını büyük memnuniyetle karşıladık. Mahkeme, verilen ihtiyati tedbir kararına uygun olarak ABD vatandaşlarının Xiaomi’nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.
“Xiaomi olarak, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz.
Xiaomi’nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz.
Genç ve enerjik bir teknoloji şirketi olarak yıllardır akıllı telefonlar ve akıllı TV’ler gibi harika tüketici elektroniği ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere adil fiyatlarla sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle herkesin çok daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dünya genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Xiaomi Corporation“
Şimdi ne olacak?
Xiaomi kendi başına gelen davayı hızlı hareket ederek savuşturmayı başardı. Ancak durum burada sonlanmayabilir. Çünkü söz konusu başkanlık emrinde sadece Xiaomi değil, aralarında DJI, SMIC ve China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi firmalar da benzer karardan etkilenmişti. Bu nedenle diğer firmalar da bu karar ardından tek tek ABD hükümetine dava açabilir. Bir diğer yandan Xiaomi ve diğer 8 marka bu süreçte alamadıkları yatırımlar ve olası yatırımcı kaybı için tazminat davası da açabilir.
Huawei’yi de etkiler mi?
Söz konusu dava ilk çıktığı dönemde merak edilen konulardan biri de Xiaomi’nin sonunun Huawei gibi olup olmayacağı idi. Farklı konularda oluşan bu dava ve yasak süreçlerinde Xiaomi kazanarak ayrılması ile kafalarda “Huawei de dava açarak ambargoyu kaldırabilir mi?” sorusu oluşuyor. Fakat yaptırımlar farklı nedenler ile ve farklı seviyelerde olduğu için pek etkileyecek gibi gözükmüyor. Aynı zamanda Xiaomi hızlı bir aksiyon alırken Huawei’nin ABD’ye karşı hiç karşı adım atmamış olması da bu iki durumu birbirinden ayrıştırıyor.
Sonuç olarak Xiaomi için çalan çanlar susturulmuş oldu. Artık bundan sonraki süreçte Xiaomi için ABD kanadında hiçbir engel kalmamış, Samsung hatta Apple gibi yatırım almaya, ürünlerini satmaya ve Qualcomm ve Google gibi büyük şirketler ile ortaklıklarında bozulma olmadan yeni ürün geliştirmeye devam edebilecek.
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