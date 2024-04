Google ve Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, geçtiğimiz şirketin yapay zeka (AI) alanında yapacağı önemli organizasyonel değişiklikleri duyurarak teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Açıklamaya göre Android ve donanım bölümleri birleşiyor.

Yapılan yeniden yapılandırma ile ilgili olarak Pichai, bu değişikliklerin şirketin yapay zeka modelleri üzerindeki odaklanmasını artıracağını ve gelecekteki potansiyelini güçlendireceğini dile getirdi. Ayrıca, Google DeepMind ve Google Research arasındaki işbirliğinin sürdüğünü ve güçlenerek devam edeceğini de vurguladı.

Özellikle sorumluluk ve güvenlik konularına değinen Pichai, Google’ın yapay zeka geliştirme süreçlerinde sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve güvenli kullanımı sağlamak için tedbirler aldıklarını belirtti. Bu çerçevede, Sorumlu Yapay Zeka ekiplerinin Google DeepMind’e taşınacağını ve güvenlik konusundaki diğer ekiplerin merkezi Güven ve Güvenlik ekibiyle birleşeceğini açıkladı.

Liderlik ve işbirliği konusundaki yaklaşımını da dile getiren Pichai, yapılan ekip birleştirmelerinin potansiyel faydalarına dikkat çekti. Google Araştırma’nın liderliğini James’in sürdüreceğini ve Google DeepMind ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin donanım ve yazılım platformlarıyla bütünleşmesinin önemine vurgu yaparak, bu alandaki yenilikleri hızlandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Google’ın donanım ve yazılım alanındaki stratejilerine odaklanan Rick Osterloh ise yapay zekanın şirketin evrimindeki önemine vurgu yaptı ve yapılan organizasyonel değişikliklerin bu doğrultuda atılmış adımlar olduğunu belirtti. Ayrıca, yapay zekanın ürünlere entegrasyonunun önemine değinerek, Google’ın bu alandaki çabalarının artarak devam edeceğini söyledi.

Son olarak, Sundar Pichai, Google’ın misyon odaklı yaklaşımını yineleyerek, yapay zekanın şirketin her yönündeki dönüştürücü etkisini kabul etti. Açık tartışma kültürünün sürdürülmesi ve üretken bir çalışma ortamının korunması gerekliliğine vurgu yaparak, Google’ın yapay zeka etrafında kendini yeniden keşfetme çabalarını desteklediğini belirtti. Android ve donanım bölümlerinin bileştirilmesi; Android işletim sisteminin iOS karşısında daha stabil bir deneyim sunacağı da anlamına geliyor.