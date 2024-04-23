Getir Avrupa pazarından çekiliyor iddiaları bir süredir Türkiye’nin gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda da benzer haberler ortaya çıktığında Getir bu haberleri yalanlamış, ardından yaptığı duyuru ile İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden çekilmişti. Şirket şu sıralar sadece İngiltere, Almanya ve Hollanda olmak üzere üç Avrupa ülkesinde hizmet veriyor. Bununla beraber, son ortaya atılan iddialara göre bu ülkelerden de çekilerek Avrupa pazarına tümden veda edecek.

Getir Avrupa Pazarından Çekiliyor İddiaları Doğru mu?

Getir’in bir dönem 12 milyar doları bulan piyasa değeri başarısının ardından, ne yazık ki bir süredir işleri pek de iyi gitmiyordu. Özellikle pandemi döneminde büyük başarı yakalayan Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi pazarlara hızla açılmıştı. Ancak son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle şirket, bu pazarlardan da çekilmeyi planlıyor.

İngiliz medyasının ortaya attığı iddialara göre, Getir, önümüzdeki hafta içinde İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çıkma kararı alacak. Bu kararın bir sonucu olarak yaklaşık 1000 kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an için belirsiz olan nokta, Getir’in operasyonlarını tamamen mi sonlandıracağı yoksa başka bir firmaya mı devredeceği.

Henüz sadece bir iddia düzeyinde olan bu haber, Getir’in geleceği hakkında önemli soru işaretleri uyandırıyor. Şirketin yeniden yapılanma sürecine girmesi ve konu hakkında uzmanlar görevlendirmesi, bu iddianın ciddiyetini artırıyor. Ayrıca İngiltere pazarında online market alanında rekabetin giderek artması da Getir’in çekilme kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bununla beraber, Getir’in Abu Dabi fonlarıyla kurulan Mubadala tarafından desteklenmeye başlandığı da biliniyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde de Mubadala’nın Getir’in bazı kararlarını desteklemediği ve BiTaksi ile FreshDirect‘in satılmasını istediği iddia edilmişti. Getir’e yakın kaynaklar ise haberleri yalanlamıştı. Ancak görünen o ki şirket cephesi şu an ciddi bir yeniden yapılanma ve yatırım sürecinde.

Avrupa pazarlarından çekilme kararı alması durumunda, Getir’in faaliyet göstereceği ülkeler sadece Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri olarak kalacak. Şirketin ilerleyen dönemlerde ABD’deki iştiraklerini de satması ve yalnızca Türkiye’ye odaklanması bekleniyor. Bu süreçte, geçen yıl satın aldıkları FreshDirect gibi markaların da satışa çıkabileceği konuşuluyor.

Daha önce İspanya ve İtalya gibi ülkelerden de çekilme kararı alan Getir, karlılığını artırmak ve işletme stratejisini yeniden şekillendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Getir Avrupa pazarından çekiliyor iddialarının doğruluğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bizler de bu süreçte firmadan gelecek açıklamaları merakla takip ediyoruz. İngiliz medyasında dillendirilen haberler hakkında bakalım şirket cephesinden nasıl bir açıklama gelecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iddialar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!