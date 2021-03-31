Philips Fidelio X3 kulaklığının incelemesi ile karşınızdayız. Bu videoda Music Ofistanbul’dan Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk Fidelio X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.

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Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/X3_00/fidelio-fidelio-x3-kablolu-kulak-uestue-arkasi-acik-kulakliklar

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Müzik Ofistanbul

Müzik prodüksiyon (albüm, reklam, film, tiyatro, belgesel müzikleri), aranje, beste, mix, mastering, klip çekimi ve özel enstruman dersleri

Vehbi Can Uyaroğlu

Besteci, aranjör, ses tasarımcısı, prodüktör ve eğitmen

https://www.vehbicanuyaroglu.net/

https://www.youtube.com/elektropii

Mert Can Selçuk

Müzisyen (klarnet, saksafon)

https://www.youtube.com/klarmert83

Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi

Fidelio X3, müzisyenlerin ürettiği sesi en doğru şekilde dinlemenizi amaçlayan bir kulaklık konumunda. Açık tasarım ile gelen kulaklık, özellikle malzeme kalitesi ile rakipsiz. Gerçek İskoç Muirhead deri, Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş ve metal ile kaplı gelen Fidelio X3, oldukça rahat ve şık bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda 380 gramlık ağırlığı görüntüsü büyük olsa da hiç hissedilmiyor. Dinlerken kulaklık taktığınızı unutturacak şekilde rahat hafızalı köpük kulak pedleri de rahat bir deneyim sunuyor.

2020 yılında IF Dizayn Ödülleri ve Reddot Tasarım Ödülü almayı başaran Philips Fidelio X3, bunun hakkını de veriyor. 50 mm neodimyum sürücülerinde çift katman yapı ve 15 derece eğim sunan kulaklık, şarkıları dinlemenizi değil, hissetmenizi hatta yaşamanızı sağlıyor. Bu eğimli tasarım ise aynı zamanda sürücülerin direkt olarak kulağınıza doğru ses akışı sağlamasını amaçlıyor.

Özel sürücüler, özel deneyim

Akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlar ile fark yaratıyor. İster bir albüm kaydında stüdyoda, isterseniz evinizde rahat bir ortamda müzik dinliyor olun, Fidelio X3’ün rahatlığı size ayrı bir keyif verecek. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar oldukça dengeli bir ses imkanı sunuyor. En önemli ise bastırmayan etkili bir bas sunması. Orta frekanslar dolgun ve net iken, yüksek frekanslar ise kusursuz detaylar sunuyor.

Normalde kulaklıklarda gördüğümüz bass ağırlığı bu kulaklıkta yer almıyor. Düşük ya da yüksek frekans fark etmekmiyor. Bas, tiz, mid ya da vokal gibi farklı ses kanallarını olduğu gibi aktaran kulaklık, sanatçının sunduğu toplam şarkıyı en doğru şekilde aktarabiliyor. Bu aynı zamanda film izlerken de geçerli.

Profesyonellerin gözünden Philips Fidelio X3

Bu videomuza konuk olan Müzik Ofistanbul ortakları Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk, bu kulaklığın normal bir kullanıcıdan ziyade profesyonellerin gözünden nasıl bir deneyim sunduğunu detaylı bir şekilde aktarıyor.

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