İnceleme
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Philips Fidelio X3 kulaklığının incelemesi ile karşınızdayız. Bu videoda Music Ofistanbul’dan Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk Fidelio X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.
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Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/X3_00/fidelio-fidelio-x3-kablolu-kulak-uestue-arkasi-acik-kulakliklar
Müzik Ofistanbul
Müzik prodüksiyon (albüm, reklam, film, tiyatro, belgesel müzikleri), aranje, beste, mix, mastering, klip çekimi ve özel enstruman dersleri
Vehbi Can Uyaroğlu
Besteci, aranjör, ses tasarımcısı, prodüktör ve eğitmen
https://www.vehbicanuyaroglu.net/
https://www.youtube.com/elektropii
Mert Can Selçuk
Müzisyen (klarnet, saksafon)
https://www.youtube.com/klarmert83
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Fidelio X3, müzisyenlerin ürettiği sesi en doğru şekilde dinlemenizi amaçlayan bir kulaklık konumunda. Açık tasarım ile gelen kulaklık, özellikle malzeme kalitesi ile rakipsiz. Gerçek İskoç Muirhead deri, Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş ve metal ile kaplı gelen Fidelio X3, oldukça rahat ve şık bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda 380 gramlık ağırlığı görüntüsü büyük olsa da hiç hissedilmiyor. Dinlerken kulaklık taktığınızı unutturacak şekilde rahat hafızalı köpük kulak pedleri de rahat bir deneyim sunuyor.
2020 yılında IF Dizayn Ödülleri ve Reddot Tasarım Ödülü almayı başaran Philips Fidelio X3, bunun hakkını de veriyor. 50 mm neodimyum sürücülerinde çift katman yapı ve 15 derece eğim sunan kulaklık, şarkıları dinlemenizi değil, hissetmenizi hatta yaşamanızı sağlıyor. Bu eğimli tasarım ise aynı zamanda sürücülerin direkt olarak kulağınıza doğru ses akışı sağlamasını amaçlıyor.
Özel sürücüler, özel deneyim
Akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlar ile fark yaratıyor. İster bir albüm kaydında stüdyoda, isterseniz evinizde rahat bir ortamda müzik dinliyor olun, Fidelio X3’ün rahatlığı size ayrı bir keyif verecek. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar oldukça dengeli bir ses imkanı sunuyor. En önemli ise bastırmayan etkili bir bas sunması. Orta frekanslar dolgun ve net iken, yüksek frekanslar ise kusursuz detaylar sunuyor.
Normalde kulaklıklarda gördüğümüz bass ağırlığı bu kulaklıkta yer almıyor. Düşük ya da yüksek frekans fark etmekmiyor. Bas, tiz, mid ya da vokal gibi farklı ses kanallarını olduğu gibi aktaran kulaklık, sanatçının sunduğu toplam şarkıyı en doğru şekilde aktarabiliyor. Bu aynı zamanda film izlerken de geçerli.
Profesyonellerin gözünden Philips Fidelio X3
Bu videomuza konuk olan Müzik Ofistanbul ortakları Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk, bu kulaklığın normal bir kullanıcıdan ziyade profesyonellerin gözünden nasıl bir deneyim sunduğunu detaylı bir şekilde aktarıyor.
Kutu içeriği;
- Taşıma çantası
- Kablo klipsi
- 3,5 mm’den 6,3 mm dönüştürücü
- 3,5 mm kablo (3m)
- 2,5 mm kablo (3m)
Donanım
Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
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Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF özellikleri
- Desteklenen Soketler: FCLGA1200
- Çekirdek sayısı: 8
- İş Parçacığı Sayısı: 16
- İşlemci Temel Frekansı: 3,60 GHz
- Maks Turbo Frekansı: 5,00 GHz
- Önbellek: 16 MB Intel Smart Cache
- Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
- Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı: 5,00 GHz
- TDP: 125 W
- Yapılandırılabilir TDP-down Frekansı: 3.10 GHz
- Yapılandırılabilir TDP-down: 95 W
- Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır): 128 GB
- Bellek Türleri: DDR4-3200
- Maks. Bellek Kanalı Sayısı: 2
- Maksimum Bellek Bant Genişliği: 50 GB/s
- Önerilen Müşteri Fiyatı: $374.00
TUF GAMING Z590-PLUS WiFi özellikleri
Intel’in yeni nesil Z590 yonga seti üzerine kurulu olan TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi şimdiye kadar gördüğümüz en gelişmiş TUF anakart modellerinden biri oplmayı başarıyor. ATX yapıda gelen kartta ilk göze çarpan nokta 16 fazlı DrMOS güç birimleri oluyor. 14+2 yapıdaki bu sistem, hem 11. nesil Intel işlemcilerine gereken gücü sorunsuzca verirken, bir diğer yandan hız aşırtma gibi işlemlerde de tam ve kusursuz bir performans için geliştirilmiş.
Soğutma kanadında da önemli adımlar atılan kart, PCH fansız soğutma bloğu, M.2 soğutma bloğu, hibrit fan başlıkları ve Fan Xpert 4 aracı ile kartı etkin bir biçimde soğutabiliyor. 14+2 DrMOS güç aşamaları, altı katmanlı PCB, ProCool bağlantıları, askeri sınıf TUF bileşenler ve Digi+ VRM ile maksimum dayanıklılık sunması da önemli bir artı.
Yenilikçi çözümler ve bağlantılara da destek veren kart, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C ve Thunderbolt 4 desteği sunarak hızlı veri transferleri yapmak için hazır konumda. Intel WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojisi ile de veri bağlantısı konusunda en iyi ve en hızlı çözümleri de destekliyor.
Genel olarak baktığımızda sanki bir ROG Strix ya da ROG Maximus ailesi gibi özelliklerle donatılan, ancak fiyat olarak onlara nazaran çok daha erişilebilir bir fiyatta olmasıyla dikkat çekecek bir model haline gelmiş.
Aksesuar
HUAWEI FreeBuds 4i | Aktif Gürültü Engelleme!
HUAWEI FreeBuds 4i, aktif gürültü engelleme, vaad ettiği uzun pil ömrüyle birlikte net ses kalitesi sunuyor. Ayrıca, daha fazla insanın deneyimleyebilmesi için herkes için “tercih edilen” kulaklık olma amacını taşıyan şık bir tasarıma sahip.
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Dikkat çeken 3 özellik;
TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıklarda, gürültü engelleme kullanıcılar için artık olmazsa olmaz bir özellik. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların çoğu, tatmin edici gürültü engelleme efektleri sağlamak için çeşitli senaryolara uyum sağlayamıyor. Ancak, HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar mevcut. Üstelik doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığın özelliklerden. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan benzersiz rüzgar önleyici tasarıma da sahip. Yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. Klima, uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.
Pil ömrü, en önemli detaylardan. HUAWEI FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanmakta. Kompakt gövdesinin içinde kulaklıklar, yüksek enerji yoğunluğuna sahip büyük kapasiteli pile sahip. Yoğun kullanımlarda kullanıcılara çoğu senaryoda uzun pil ömrü sunması da cabası. Ayrıca ANC kapalıyken 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4i hızlı şarj desteği de var. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunmakta.
Konfor ve Görüntü Detaylarına Bakış;
HUAWEI FreeBuds 4i, önden ve yanlardan pürüzsüz, kavisli bir yumurta şekline sahip tasarımda. Düz yüzeylerde yuvarlanmadan durması için de tasarıma dikkat edilmiş. Şarj kutusu ele kolayca sığan küçük ve kompakt bir yumurta şeklinde karşılıyor. Kulaklık gövdesinin ağırlığı test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip. FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu şekilde çalışmakta.
FreeBuds 4i, 749 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da ön satışta. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriyor.
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Akıllı Telefon
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
realme 7 pro deneyimlediğim telefonlar arasında favorilerimde yerini koruyor. Ancak uzun zamandır dengesiz fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çeken realme7 telefonu şuan neden alırdım? Sorusunu cevaplarken 7 neden buldum.
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Ekip arkadaşlarımdan realme 7 Pro’yu neden alırdınız sorusunu sordum. Gerek hızlı şarj özelliği, amiral gemisine göz kırpan kamera performansı orta segmentte tahta oturan telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu detaylar haricinde eleştirecek olduğumuz da ise NFC özelliği bulunmaması şaşırtıyor. Özellikle artık giriş segment telefonlarda bile 5G özelliği konumlandırılırken maalesef realme7 pro’da bu özellikte bulunmuyor. Peki hala satın alınacak bir cihaz olma özelliğini koruyan 7 neden ne?
Detayları videomuzda sizlerle…
Realme 7 Pro özellikleri
- Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
- Ağırlık: 182 gr
- Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
realme7 pro’yu Hepsiburada üzerinde incelemek için tıklayınız;
Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 1 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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