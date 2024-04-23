TECNO, ülkemizde birçok modeliyle tüketicilerle buluşuyor. SPARK Serisi, POVA serisi, CAMON serisi ve PHANTOM serisi ile yer alıyor. Bu videoda ise SPARK 20 serisinin tepe versiyonu SPARK 20 Pro’nun öne çıkan 10 özelliğine göz atıyoruz.

Bakmakta fayda var: Segmentinde Dikkat Çeken Kamera! | TECNO SPARK 20 Pro Kamera Özellikleri

1) Kutu İçeriği

TECNO SPARK 20 Pro, sadece kendi segmentindeki telefonları değil, tüm segmentlerdeki telefonlara ve markalara örnek olması gereken bir kutu içeriğiyle beraber geliyor. Günümüzde birçok marka kutu içeriğinden olabildiğince telefon aksesuarlarını çıkarıyorken, TECNO, tam tersi olarak son kullanıcı odaklı ilerliyor. SPARK 20 Pro’nun kutusundan şarj aleti, şarj/data kablosu, bir adet kılıf ve ekran koruyucu jelatin ve 3,5mm çıkışa sahip olan kablolu kulaklık çıkıyor. Böylece tüketicinin her zaman yanında olacak olan aksesuarları da tek seferde veriyor.

2) G99 Ultra işlemci

TECNO SPARK 20 Pro’nun segmentine göz attığımızda birçok farklı marka ve telefon bulunuyor. Belki de bu telefonların ortak bir noktada toplandıkları nokta ise işlemcileri. MediaTek yapımı Helio G99 işlemcisi bu segmentteki telefonlara güç verirken, TECNO SPARK 20 Pro’da da kabul edilebilir ve sektör standardında sorunsuz bir performans vadediyor. Genel itibariyle oyunları orta grafik ve fps ayarlarında rahatça oynatabilen telefon herhangi bir ısınmaya ya da dramatik kasma ve donma sorunlarıyla karşılaşmıyor.

3) 12GB RAM ve +9GB sanal RAM 256GB depolama

Daha öncesinde amiral gemi telefonlarda bulunan yüksek RAM kapasiteleri günümüzde giriş/orta segment telefonlarda da standart haline gelmeye başlıyor. Öyle ki TECNO SPARK 20 Pro, iki farklı versiyonla satın alınabiliyor. İsterseniz 8GB RAM ve 256GB depolama, ya da 12GB RAM ve 256GB depolama ile satın alınabiliyor. Günümüz uygulamaları Android telefonlarda 8GB RAM için gayet yeterli iken 12GB RAM ise ileriye dönük uzun süreli kullanımlarda daha efektif olabiliyor. Bununla birlikte SPARK 20 Pro modeli, 12GB RAM bulunan modelde +9GB’ye kadar sanal RAM artırımı yapabiliyor. Bu sayede çoklu işlemlerde RAM kullanımı rahatlatıyor ve daha akıcı bir şekilde telefonu kullanmanıza olanak tanıyor.

4) IP53 Sertifikası

Zamanında teknolojik ürünler bozulmaya en az direnç gösteren aletler olarak anılırdı. Bunu dikkate alan markalar akıllı telefonlarına ve diğer teknolojik ürünlerini daha dayanıklı hale getirmek adına bir takım sertifikalar aldı. TECNO markası da bunlardan birisi. SPARK 20 Pro modelinde su ve toza karşı direnç göstermesi adına IP53 sertifikası bulunuyor. Bu sayede sıçrama/damlama derecesinde mukavemet gösteriyor ve örneğin yağmur damlaları altında sorunsuzca telefon çalışmaya devam ediyor. Bir markanın giriş/orta segment telefonlarında bile böyle sertifikayı kullanıyor olması, tüketicilere verdiği önemi de göstermiş oluyor.

5) 6.78 inç 120Hz Ekran

TECNO SPARK 20 Pro, segmentindeki en büyük ekranlardan birine sahip. 6.78 inç boyutundaki ekranı bulunan telefon, sosyal medya kullanıma elverişli olmasıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca bu ekran 120Hz ekran yenileme özelliğiyle standart 60Hz ekrana göre iki kat daha akıcı bir yapıya sahip. AMOLED ya da OLED ekranlar gibi yoğun siyah renkler ve canlı renkler olmasa da kaliteli IPS LCD paneliyle gerçekçi renkler verebiliyor.

6) Dinamik Ada

Daha öncesinde iPhone modellerinde gördüğümüz dinamik ada efektleri SPARK 20 Pro modelinde de yer alıyor. Bu sayede şarjınızın ne kadar kaldığı, şarj edilme efektini, şarj hızınızı vb. efektleri görmeniz mümkün oluyor. Telefonu daha eğlenceli bir şekilde kullanmanıza da olanak tanıyor.

7) Kamera özellikleri

TECNO SPARK 20 Pro arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Segmentinde dikkat çeken 108MP ana kamerası, 2MP makro kamerası ve yapay zeka destekli derinlik algılayıcı kamerasıyla beğeni toplayacak bir kaliteye sahip. Bu kamera ayrıca f/1.8 düşük diyafram açıklığı ile karanlık ya da az ışıklı ortamlarda daha net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Kamera yazılımı ile diğer rakiplerinden farklı olan telefonda 2K video çekimi yapılabiliyor. İstenirse 1080p çözünürlükte 60 fps olarak akıcı çekimler de yapılabiliyor. Telefonun ön tarafında delik ekran formunda 32MP kamerası net öz çekimler yapabilirken arka tarafta olduğu gibi 2K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Eğer karanlık alanlarda yine net fotoğraflar çekmek isterseniz ön tarafta çift led flaş yer alıyor. Bu flaş ile isterseniz sıcak isterseniz de soğuk tonlarda çekimi yapabiliyorsunuz. Arayüz olarak da birçok seçenek sunan SPARK 20 Pro, gökyüzü mağazası ve film modları ile daha profesyonel kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz.

8) 5000 mAh batarya 33W hızlı şarj

TECNO SPARK 20 Pro, sektör standardı olan 5000 mAh bataryadan enerjisini sağlıyor. Segmentindeki en verimli işlemci olan MediaTek Helio G99 işlemcisi ve 5000 mAh batarya uzun bir batarya ömrü sunarken, yoğun oyun kullanımda bile kullanıcısını üzmüyor. Ek olarak 5000 mAh büyüklüğündeki batarya, 33W hızlı şarj ile destekleniyor ve 1 saat gibi sürede tam dolum sağlıyor.

9) dts destekli hoparlörler – %400 ses performansı artışı

Giriş orta segment telefonlar arasında yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan stereo hoparlör, TECNO SPARK 20 Pro modelinde de bulunuyor. Ancak fark yaratan bir diğer noktası DTS destekli olması. DTS desteğiyle sesler daha net, daha doygun çıkarken, yazılım ve donanımı bir araya getiren marka %400 ses performansı artışı sağlayarak daha yüksek ses çıkışı sağlayarak hem aramalarda hem multimedya kullanımında iyi bir ses çıkışı sağlıyor.

10) Fiyat

Bu kadar özelliği bir arada bulunduran telefonun yüksek fiyatlı olmasını hepimiz bekliyoruz. Ancak TECNO marka olarak birçok farklı segmentte birçok farklı seri ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Böylece her ihtiyaca göre ürünler piyasaya sürebiliyor. SPARK 20 Pro modeli de onlardan biri ve uygun fiyatıyla dikkatleri çekiyor. Peki siz TECNO markası ve serileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce her bütçeye göre ürünleri olan bir marka mı? Siz TECNO markalı bir ürün kullanıyor musunuz? Video ve TECNO markası hakkındaki görüşlerinizi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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