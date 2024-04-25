Qualcomm, Snapdragon X Serisi platformunu heyecan verici bir yenilikle genişleterek Snapdragon X Plus modelini tanıttı. Bu yeni platform, rakiplerine kıyasla %37’ye kadar daha hızlı CPU performansı ve %54’e kadar daha az güç tüketimi sağlayan yenilikçi Qualcomm Oryon CPU’ya sahip. Ayrıca, 4nm işlem düğümü ve teknolojisi üzerine inşa ediliyor.

Ancak bununla da sınırlı değil, çünkü Snapdragon X Plus aynı zamanda 45 TOPS kapasiteli Qualcomm Hexagon NPU’ya da sahip. Bu, yapay zeka destekli uygulamaları yönetmek için güçlü bir donanım sunarak, dizüstü bilgisayarlar için en hızlı NPU’lardan biri olma özelliğini taşıyor. Bu, güçlü cihaz içi yapay zeka uygulamalarına olanak tanıyarak bilgi işlemde önemli bir ilerleme vaat ediyor.

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Qualcomm Technologies, Snapdragon X Plus’ın yeteneklerini göstermek için yapay zeka için optimize edilmiş yeni uygulamaları ve özellikleri de tanıttı:

Visual Studio Code, cihaz içi yapay zeka kullanarak anında kod oluşturma imkanı sunuyor.

Audacity’nin Riffusion AI’si, istemlerden veya mevcut parçalardan müzik oluşturmayı mümkün kılıyor.

OBS Studio’nun Whisper AI özelliği, canlı yayınlar sırasında 100 dilde gerçek zamanlı canlı altyazı sağlıyor.

Snapdragon X Plus, 10 çekirdekli Qualcomm Oryon CPU ve Adreno GPU’su ile oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu platform, uzun pil ömrüyle sorunsuz çoklu görev ve grafik ağırlıklı görevlerin yanı sıra yapay zeka için tasarlandı. Qualcomm AI Engine ve Hexagon NPU’yu içeren bu platform, AI üretkenlik araçlarını destekliyor ve kamera ile ses özelliklerini geliştiriyor.

Ayrıca, 5G, Wi-Fi 7 ve Snapdragon Seamless deneyimiyle daha akıllı kullanıcı deneyimleri sunarak sorunsuz bağlantı ve cihaz değişimi sağlıyor. Snapdragon Ses Teknolojisi Paketi sayesinde sürükleyici ses deneyimleri de sağlanıyor. Bu yeni platform, mobil teknolojide önemli bir adım olarak dikkat çekiyor ve gelecekteki akıllı cihazların standartlarını belirleme potansiyeline sahip.