Huawei, 2019’dan bu yana ABD’nin ambargolarıyla mücadele ediyor. Google hizmetleri ve diğer Amerikan teknolojilerine erişimi olmayan şirket, yıllar sonra güçlü bir dönüş yaptığını ilan etti ve Amerikan ve Avrupalı şirketlerden daha ileri olduklarını iddia etti.

Huawei ABD yönetimine rest çekti, ambargo işe yaramıyor

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yu Chengdong, HDC 2024 konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin, son on yılda kendi işletim sistemi ve yapay zeka teknolojilerini geliştirdiğini belirtti. Chengdong, Avrupa ve ABD’li şirketlerin aynı düzeye ulaşmasının otuz yıl aldığını vurguladı.

Chengdong, Huawei’nin dünya çapında 900 milyondan fazla cihazda kullanılan HarmonyOS işletim sisteminin başarısını öne çıkardı. HarmonyOS geliştiricilerinin sayısının 2,5 milyonu aştığını söyledi. Ayrıca, Huawei’nin yeni geliştirdiği Next sistemiyle Android’den tamamen bağımsız hale geleceğini belirtti.

Başkan, Huawei’nin başarısının “internet çağını” tam anlamıyla yaşamasına bağladı ve bu durumun ABD’li teknoloji devlerine göre daha hızlı ilerlemelerini sağladığını ifade etti.

“HarmonyOS büyük başarılar elde etti. Bağımsız bir işletim sisteminin çekirdek teknolojisini oluşturma sürecinde, Avrupalı ve Amerikalı meslektaşlarımızın 30 yılda başardığını biz 10 yılda gerçekleştirdik” dedi.

Yapay zeka alanında ise Huawei’nin, NVIDIA’dan daha iyi olduğunu iddia etti. Huawei tarafından geliştirilen Ascend yapay zeka çiplerinin, NVIDIA A100’den daha üstün olduğunu belirtti. Ascend çipleri, NVIDIA’nın ardından dünya genelinde en çok kullanılan ikinci çip olarak biliniyor.

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Yu Chengdong’un açıklamaları, Huawei’nin teknoloji dünyasında bağımsız bir güç olarak kendini kanıtlama yolunda önemli adımlar attığını gösteriyor.