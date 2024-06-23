Volkswagen, yeni nesil bilgi-eğlence sistemine ChatGPT’nin eklendiğini duyurdu. Bu son teknoloji yapay zeka artık elektrikli ID ailesi ile en yeni Golf, Tiguan ve Passat modellerinde de yer alacak. ChatGPT, Volkswagen’in IDA sesli asistanının arka ucuna entegre edilerek sürücülere doğal dil konuşmalarına katılma ve araçlarını daha akıllı bir yoldaşa dönüştürme imkanı sunacak.

Yeni Volkswagen ChatGPT destekli sesli asistan neler sunacak?

Volkswagen ChatGPT’yi araçlarına entegre ederek sürücülere gözlerini yoldan ayırmadan, turistik mekanlar hakkında bilgi alma, sporla ilgili güncel bilgilere erişme ve hatta karmaşık matematik problemlerini çözme imkanı sağlıyor. Volkswagen’in Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grunitz, şirketin ileri teknolojiyi geniş bir kitleye erişilebilir kılma konusundaki kararlılığını vurguluyor. ChatGPT ile Volkswagen, teknoloji meraklılarına özgü yapay zeka yeteneklerini daha geniş bir sürücü kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Volkswagen’in IDA sesli asistanı, bilgi-eğlence, navigasyon ve iklim sistemleri üzerinde kontrol sağlıyor. Ancak ChatGPT’nin eklenmesi, IDA’nın yeteneklerini yeni boyutlara taşıyacak. ChatGPT sayesinde sürücüler, karmaşık sorular sorabilir, derinlemesine konuşmalara katılabilir ve doğru bilgiler alabilirler. VW Connect veya VW Connect Plus kullanıcılarının bu yeni özelliği kullanmak için herhangi bir ek erişim veya uygulamaya ihtiyacı yoktur. Sadece “Merhaba IDA” demek veya direksiyon simidi düğmesine basmak yeterli olacak. Volkswagen, ChatGPT’ye iletilen sorguları anonimleştirerek ve anında silerek veri gizliliğini sağlamayı taahhüt ediyor, böylece yapay zeka hassas araç verilerine erişemiyor.

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Volkswagen ChatGPT asistan sistemi, şu anda İngilizce (ABD ve İngiltere), İspanyolca, Çekçe ve Almanca olmak üzere beş dili destekliyor. Bu çok dilli yetenek, Cerence Inc. ile yapılan ortaklık sayesinde mümkün oldu. Peki, sürücüler gerçekten bu teknolojiye ihtiyaç duyuyor mu? Çoğu sürücü, gerçekten işe yarayan bir bilgi-eğlence sistemi, güvenilir bir uydu navigasyonu ve VW’nin vaat ettiği kadar kilometre yapabilen bir elektrikli araçla memnun kalacaktır. Gerçekten arabalarımızla konuşmamız gerekiyor mu? Star Trek’te bu işe yarıyor olabilir, ancak biz hala kapıyı bantlarken tartışacağımız ve karanlıkta ısıtıcı kontrollerini bulmaya çalışırken donacağımız bir durumda olabiliriz. Şimdi Volkswagen ChatGPT ile bunları çözmeyi umuyor.