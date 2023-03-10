Huawei P60 serisi amiral gemisi akıllı telefonların 23 Mart tarihinde piyasaya sürüleceği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Henüz tanıtımım gerçekleşmemiş olmasına rağmen, seriden gelen sızıntılar her geçen gün teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak firmanın CEO’su, P60 Pro kamerasıyla çekildiği iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. P60 Pro ile gece vakti çekilen fotoğraf herkesten tam not aldı!

Huawei P60 Pro Gece Çekimlerinde Lider Olacak!

Bir başka üst düzey Huawei yetkilisi, geçtiğimiz günlerde cihazın periskop kamerası ile çekildiği iddia edilen görüntüleri paylaşmış ve görüntüler kısa sürede çokça ilgi çekmişti. Huawei P60 Pro’nun gündüz vakti çektiği kamera örnekleri büyük heyecan yaratmışken, bu sefer de düşük ışıkta çekilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı.

Kamera örneğinde, gece vakti çekilen bir binayı görüyoruz. Binanın arkasında ise oldukça net bir şekile ay görülüyor. Birçok cihazda bulunan optik yakınlaştırma sağlayan periskop kameraları, genelde düşük ışık koşullarında zorlanırken, P60 Pro’nun oldukça iyi bir iş çıkardığını görmek mümkün.

Fotoğrafta binadaki her detay net bir şekilde seçilebiliyor. Ay bile en net haliyle bu görselde bizleri karşılıyor. Binanın üstündeki gökkuşağı renkli ışıklandırmalar da çok doğru bir şekilde fotoğraflanmış. Huawei P60 Pro, renk doğruluğu ile de göz kamaştıracak gibi görünüyor.

Kamera donanımıyla herkesi şaşırtması beklenen Huawei P60 Pro’da, geleneksel RGB renk matrisli bir periskop kamera yerine RYYB renk matrisli bir periskop kamera kullanılması bekleniyor.

Bu daha önce Huawei P30 Pro’da da denenmiş ve bu yöntem cihazın gece fotoğraflarının rakiplerine kıyasla çok daha aydınlık olmasına yardımcı olmuştu. Huawei P60 Pro’da kullanılması beklenen OmniVision’un 64MP çözünürlüklü OMB 64B periskop kamera sensörüyle beraber yeniden geleceği konuşulan bu RYYB renk matrisi, cihazın periskop kamerasında harikalar yaratacak.

Huawei’nin gece fotoğrafçılığı konusundaki uzmanlığının da burada etkili olduğu söylenebilir. Firma, gece fotoğrafçılığı konusunda iyice uzmanlaştı ve gece fotoğraflarında kumlanmayı neredeyse sıfıra indirirken, aynı zamanda görüntüyü en doğru şekilde ışıklandırabiliyor.

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Bizler de Huawei’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon kamera serisinin kamera yeteneklerini merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? P60 Pro ile çekildiği söylenen fotoğrafı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!