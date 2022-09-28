Akıllı telefon tarafında nova 10 Pro, nova 10, nova 10 SE ile birlikte yeni amiral gemisi Mate 50 Pro, akıllı saatler tarafında WATCH D ve WATCH GT 3 SE, tablet tarafında ise MatePad Pro gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı.

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HUAWEI, dünyanın ilk 10 seviyeli Ayarlanabilir Fiziksel Diyaframlı kameraya sahip amiral gemisi akıllı telefonu Mate 50 Pro, sektörün ilk 60MP ön kamerası ve gelişmiş SuperCharge modlarında sahip şık tasarımlı nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar, 12,6 inçlik yeni nesli amiral gemisi tablet MatePad Pro, kan basıncı ölçümü ve EKG izleme özelliğine sahip ilk HUAWEI akıllı saati WATCH D ve çok beğenilen GT Serisi saatlerin yeni üyesi WATCH GT 3 SE’yi tanıttı.

HUAWEI nova 10 ve nova 10 Pro

HUAWEI, zarif ve şık nova Serisi’nden yeni akıllı telefonları da tanıttı. Yepyeni nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar efsanevi nova tasarımını devralarak yenilikçi, son teknoloji işçiliği göz kamaştırıcı ve şık Star Orbit Ring ile bir araya getiriyor. Tüm bunlar, yalnızca 7,88 mm ölçülerindeki HUAWEI nova 10 Pro ve 6,88 mm’lik daha da ince olan nova 10 ile inanılmaz derecede şık bir tasarımda toplanıyor.

10. nesil nova Serisi akıllı telefonlar, mobil ön kamera teknolojisinin inovasyonuna öncülük etmeye devam ediyor. Her iki cihaz da 4K video çekimi yapabilen etkileyici 60MP Ultra Geniş Açılı ön kameraya sahip ve HUAWEI nova 10 Pro’da ayrıca kristal netliğinde yakın çekimler için ek bir 8MP portre kamerası bulunuyor. Ek olarak, sektörde bir ilk olan ön ekrana konumlandırılmış 8 MP Portre Yakın Çekim Kamerası, 2X optik yakınlaştırmayı ve 5X’e kadar dijital yakınlaştırmayı destekleyerek insan algısının sınırlarını genişletiyor ve kullanıcıya en üst düzeyde yakın plan çekim deneyimi sunuyor. HUAWEI nova 10 Pro, her bir pikselin fotoğraf ve odaklanmaya ayrıldığı Dört Aşamalı Algılamalı (QPD) Anında AF ile oluşturulmuş sektörün ilk ön kamerasına da sahip.

Her iki cihaz da gelişmiş görüntü işleme, yüksek ekran yenileme hızları ve hızlı şarj etme özelliğine sahip 50 MP arka kamera da dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir. Arka kamera, HUAWEI’nin amiral gemisi sınıfı RYYB Renk Filtresi Dizisini benimser. Ayrıca, düşük ışıklı ortamlarda ideal fotoğrafçılık sonuçları sunan QPD ve sıfır deklanşör gecikmesi teknolojisi (ZSL) ile Anında AF’yi destekleyerek her anı yakalamak için AI Anlık Görüntü işlevine de sahipler. Pil ömrünü daha da geliştirmek için HUAWEI, hızlı şarj teknolojisindeki yeniliklere de öncülük etmeye devam ediyor. HUAWEI nova 10 Pro, 100W HUAWEI SuperCharge’ı destekler. Anında şarj için güç tüketimi sınırlarını aşan yeni Turbo Modu ile donatılmıştır. Telefonu sadece 20 dakikada tamamen şarj ederken yüzde 60’a kadar şarj etmek sadece 10 dakika sürer.

HUAWEI MatePad Pro

Yeni nesil amiral gemisi tabletHUAWEI MatePad Pro, dış tasarım, ekran kalitesi, görsel-işitsel deneyim, yazılım ve donanım açısından güncellendi. Bu güncellemeler, tüketicilere daha akıllı bir tablet deneyimi yaşatırken PC benzeri bir deneyim sunarak tablet ürünlerinin yaratıcılığını ve üretkenliğini daha da artırıyor. 120 Hz yüksek yenileme hızına, %90 ekran-gövde oranına ve Evrensel Renk Tutarlılığı teknolojisine sahip yüksek renk doğruluğu 12,6 inç HUAWEI OLED Gerçek Renkli FullView Ekran ile bütünleşti ve böylece daha zengin özellikler ve tutarlı renkli görüntüler sunuyor.

HUAWEI MatePad Pro ayrıca kullanıcılara daha akıllı bir tablet deneyimi getiriyor ve PC benzeri bir deneyim sunarak tablet ürünlerinin yaratıcılığını ve üretkenliğini daha da artırıyor. Uygulama Çoklayıcı ve Çoklu Pencere desteği gibi özellikler, birden çok görevin aynı anda işlenmesini sağlıyor. Ek olarak, HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ve akıllı manyetik klavye, kullanıcılara ofis, yaratıcı ve çalışma senaryoları arasında geçiş yaparken çok yönlülük sağlıyor.

Tabletin arka kapağı ergonomik bir his verirken harika bir estetik ve benzersiz ve şık bir renk sunan buzlanma işlemi kullanılarak tasarlandı. Bunun da ötesinde, HUAWEI MatePad Pro, HUAWEI SOUND ses sisteminin yanı sıra sekiz hoparlörle donatıldı ve böylece sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim sunması sağlandı.

HUAWEI WATCH D

Yeni WATCH D HUAWEI akıllı saat, günlük sağlık izleme yardımcısı olarak tüketicilerin yeni tercihi olabilir. Gelişmiş EKG yüksek performanslı sensör modülüne ve kan basıncı izleme özelliğine sahip, CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği sertifikası ile onaylanan ilk akıllı saattir.

Ancak WATCH D, bir kan basıncı sensöründen veya kalp atış hızı izleme cihazından çok daha fazlasıdır. Sağlık ölçümünün yanı sıra bilimsel uyku izleme, tüm gün SpO2 izleme, cilt sıcaklığı algılama veya stres izleme gibi bir akıllı saatin tüm özelliklerini destekleyen ve 70’ten fazla egzersiz modu ile donatılmış tam işlevli bir akıllı saattir.

WATCH D kullanıcıları, HUAWEI Health uygulamasından elde ettikleri egzersiz sonuçlarını son derece popüler egzersiz izleme uygulaması ve topluluğu Strava ile paylaşabilecekler. Veri paylaşımı etkinleştirildiğinde kullanıcılar, HUAWEI akıllı saatleri tarafından toplanan verilere Strava web sitesinde erişebilirler.

WATCH GT 3 SE

HUAWEI’nin akıllı saat pazarında devrim yapan efsanevi WATCH GT ailesinin en yeni üyesi WATCH GT 3 SE de tanıtılan yeni ürünler arasında. Özellikle dış mekan kullanımı göz önünde bulundurularak tasarlanan akıllı saat, sadece 11 milimetre inceliği ve 35,6 gram ağırlığı ile kullanımı kolaylaştırıyor. Süper otomobillerden ilham alarak geliştirilen açık gövde tasarımı ve kadran dışına yerleştirilmiş çift global konumlama anteni sayesinde WATCH GT 3 SE, GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS konumlandırma sistemlerinin hepsini birden kullanarak mutlak doğrulukta konumlama yapabiliyor. 18 profesyonel spor modu da dahil 100’den fazla egzersiz ve spor modunu destekleyen akıllı saat 336 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Mate 50 Pro

Yepyeni Mate 50 Pro, HUAWEI tarihinde şimdiye kadar yapılmış en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ve Mate Serisi inovasyonunun doruk noktası. Mobil fotoğrafçılık deneyimi, genel performans ve şık ancak son derece dayanıklı tasarım açısından teknolojinin zirvesini temsil ediyor.

Amiral gemisi HUAWEI Mate 50 Pro, optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işlemede önemli gelişmeleri içeren 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframa sahip son teknoloji 50 MP Ultra Diyafram Kamerasına sahip. Ultra Diyaframlı Kamera, görüntü parlaklığını, ışık ve gölge ayrıntılarını ve ayrıca soğuk ve sıcak karşılaştırmalarını mükemmel ayarlamak için XD Fusion Pro görüntü motoru ve yüksek ışık alımı ile çalışan f/1,4 geniş diyafram ile donatıldı. Akıllı diyafram, otomatik modda tanımlanan sahne ve çekim senaryosu ile diyafram boyutuna uyacak şekilde ayarlanır. Profesyonel moda geçmek, alan derinliğini ve bulanıklık derecesini manuel olarak ayarlamanıza olanak tanır. Yeni Mate 50 Pro sayesinde tüm fotoğraf tutkunları mükemmel cilt tonları, doku ve muhteşem bokeh efekti, büyüleyici ve canlı manzaralar, keskin ön plan ve doğal bulanık arka plan ile muhteşem makro çekimler ve düşük ışıkta gelişmiş gece modu sayesinde zifiri karanlık koşullarda bile mükemmel fotoğraflar ile olağanüstü portreler çekebilecekler.

Yeni Mate 50 Pro, İsviçre’nin SGS şirketinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikasının doğrulandığı gibi, cihazı daha esnek ve düşmeye karşı dayanıklı kılan “Kunlun Glass” ekran camıyla birlikte gelir. Bu, Mate 50 Pro’yu şimdiye kadar bu sertifikayı alan ilk akıllı telefon yapıyor ve malzeme bilimi alanında bir başka HUAWEI atılımına işaret ediyor. HUAWEI’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu, su altında 6 metreye kadar IP68 dereceli su direncini de destekleyerek ıslak ve tozlu ortamların kolayca üstesinden gelmesini sağlıyor. HUAWEI Mate 50 Pro, performansı önemli ölçüde artıran en son teknolojiyi bir araya getiriyor ve zahmetsiz tek dokunuşla gezinme ile günlük etkileşimleri kolaylaştıran EMUI 13 ile çalışıyor.