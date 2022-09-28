Not: Randevu saati ve yeri daha sonrasında Akasya Apple olarak değişti.

Eren’in 10 senelik telefonu iPhone 5, aktif bir şekilde çalışabiliyor. Ancak bataryası eskisi gibi performans vermiyor. Apple Destek üzerinde kontrol edildiğinde hala destek verebilecek durumda gözükürken, pil değişimi için sadece 32 TL’ ye iPhone 5 bataryası değişimi gösteriyor.

Bunu fark eden Eren hemen Apple’dan bir randevu oluşturuyor ve işin aslını ve astarını gün yüzüne çıkarıyor. Sonucunu %90 olarak bilmiş olsak da Apple’ın neden böyle bir sayfasının “hala bulunduğu” gizemini koruyor.

Peki sizce Apple destek sunarken en eski hangi telefonuna bu desteği vermeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.