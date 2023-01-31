Telefon sektöründe bildiğiniz gibi son dönemlerde 1 inç kamera sensörünü görmeye başladık. Bu sensör daha kaliteli fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor. Çinli teknoloji devi Huawei de son gelen bilgilere göre 1 inçlik görüntü sensörüne dayalı yeni bir akıllı telefon kamerasını test ediyor.

Sızıntıları genellikle doğru çıkan Digital Chat Station tarafından paylaşılan bu sızıntıya göre yeni sensör çok güçlü olacak. Bildiğiniz gibi Sony IMX989 sensörünün 1 inç optik formata sahip tek sensör konumunda. Bu sensörü geliştirilmesi için 15 milyon dolar harcandı. iPhone 13 Pro Max sensörü ile karşılaştırıldığında, Sony IMX989 sensörü ışığa duyarlı alanı %172 ve deklanşör hızında %32,5 artışa sahip.

Bu sensör, DxOMArk laboratuvarında test edilen ve genel derecelendirmede 10. sırada yer alan Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Pro ve Vivo X90 Pro+‘da kullanılıyor. Bu puan sensör hakkında olumsuz bir izlenim yaratmasın. Çünkü yazılım da işin içerisine girdiğinde fotoğraf işleme konusunda Xiaomi pek bekleneni veremiyor. Bu yüzden Huawei’nin yapacağı yazılımsal iyileştirmeler sensörün asıl performansını ortaya çıkaracaktır.

Huawei’nin bu sensörü ilk olarak Huawei Mate 60 serisinde kullanılması bekleniyor. Kamera tarafında çok iddialı olacak olan bu telefonda Snapdragon 8 Gen 2‘nin kullanılacağı da söyleniyor. Ancak bu yonga setinde ambargolardan dolayı 5G desteği yer almayacak.

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Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin görüntü işlemedeki performansını düşünürsek, Mate 60 serisinin DxOMark’ta yüksek puan alacağını söyleyebiliriz.