Bir süredir patent anlaşmalarıyla gündeme gelen Huawei, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan Huawei P60 Pro için kolları sıvadı. Mart ayında tanıtılması beklenen cihazın görseli ortaya çıktı. Huawei P60 Pro arka kamera tasarımıyla çok konuşulacak gibi duruyor.

Huawei P60 Pro, Nova Serisinin Kamera Tasarımını Benimseyebilir!

Popüler sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan Huawei P60 Pro görseli, sosyal medyada çokça ilgi çekti. Bazıları bu tasarımı çok sevdiğini ve cihazın “zengin” göründüğünü söylerken, bazıları da bu tasarımdan hiç haz etmediğini dile getirdi.

Bu kişilerin ayrıldığı nokta ise kamera tasarımı olmuş diyebiliriz. Huawei P60 Pro, daha önce Huawei’nin giriş-orta seviyede konumlandırdığı Nova serisine benzer bir kamera tasarımıyla ortaya çıktı. Zira cihazda ana kameranın çevresinde altın renkli bir halka görülüyor.

Tartışmaların alevlenme noktasının da bu halka olduğunu söylemek mümkün. Huawei yeni nesil Nova 10 modeliyle beraber bu halkayı ilk kez görücüye çıkarmıştı. Halkayı sevenler olduğu gibi, cihazın sadeliğini bozduğu gerekçesiyle halkayı eleştirenler olmuştu. Huawei P60 Pro’da da aynı tartışmaları görecek gibiyiz.

Devasa halkanın içine yerleştirildiği dikdrötgen tasarımlı kamera modülü daha önceden Huawei P40 serisinden alıştığımız bir tasarıma sahip. Bu kamera modülünde 50MP çözünürlüklü Sony IMX888 sensörlü ana kameranın yanında, yine 50MP çözünürlüklü Sony IMX858 geniş açı kamerası ve 64MP çözünürlüklü OmniVision OV64B telefoto kamerasının yer alması bekleniyor.

Ayrıca görsellerde kameranın üzerinde bir de XMAGE yazısı bulunuyor. Bu Huawei’nin kendi geliştirdiği bir görüntüleme teknolojisi. Yani, Huawei P60 Pro’da Leica gibi bir kamera üreticisiyle işbirliği yapmaktansa yıllardan beridir geliştirdiği görüntüleme teknolojisini cihazda kullanabilir.

Donanım özellikleriyle de bir amiral gemisi olduğunu belli eden Huawei P60 Pro’da 6.6 inç boyutlu ve 120Hz tazeleme hızı destekli bir OLED ekran bulunması bekleniyor. Görsellere bakılırsa, ekranın kavisli olacağını da söylemek mümkün.

En üst performans için LPDDR5X ve UFS 4.0 gibi en yeni teknolojileri de bünyesinde barındıran cihazın Huawei’nin kendi Kirin işlemcisinden güç alması bekleniyor.

5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacağı söylenen cihazın bataryası 100 Watt kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca 50 Watt kablosuz hızlı şarj desteğinin de Huawei P60 Pro’da yer alması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei P60 Pro’nun tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!