HTC, bu yıl tam bir yeni teknoloji şöleninin yaşandığı CES 2023’te, bir VR gözlükten beklenen bütün özellikleri bir arada sunan VIVE XR Elite sanal gerçeklik gözlüğünü görücüye çıkardı. Son zamanlarda Metaverse ve sanal gerçeklik alanında büyük yatırımlar yapan HTC’nin yeni amiral gemisi VR gözlüğü, Meta’nın geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılan 1.499 dolarlık Quest Pro gözlüklerine meydan okuyor.

Karma Gerçeklik Özellikleri Ekleniyor!

Artırılmış gerçeklik konusuna odaklanan VIVE serisine karma gerçeklik özelliklerini de getiren HTC VIVE XR Elite, gerçek hayatta kullanıcıların gördüğü şeylere sanal eklemeler yapabiliyor.

Özelleştirilmiş bir RGB kamera sistemine sahip olan cihazda, dört adet kamera bulunuyor. Geniş açı özelliğine sahip olan bu kameralarda, derinlik sensörü ve hareket takibi özelliğine yer verilmiş. Her bir göz için 2K olmak üzere, toplamda 4K çözünürlük sunan bir ekrana sahip olan VR gözlüğün ekranında 90Hz tazeleme hızı desteği ve 110 derecelik görüş açısı bulunuyor.

Batarya dahil olmak üzere yalnızca 625 gramlık bir ağırlığa sahip olan cihaz, hafifliği ve taşınabilirliğiyle öne çıkıyor. Önceki VIVE VR gözlüklerine kıyasla, kullanıcıların kafasına daha rahat oturabilen yeni bir tasarıma sahip olan VR gözlük, üstünde bulunan USB-C girişi sayesinde 30 Watt’a varan hızlı şarj desteği sunuyor. HTC tarafından paylaşılan veriler, 30 Watt hızlı şarj ile yalnızca 30 dakikada cihazın boş halden %50 doluma ulaşabildiğini gösteriyor.

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Ayrıca cihazda bulunan USB-C girişi sayesinde, VIVE XR Elite gözlüklerinizi bilgisayara bağlayarak VIVEPORT ve Steam üzerinden PCVR içerikleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Bu içerikleri kablosuz olarak görüntülemek isteyen kullanıcılar ise cihazda bulunan WiFi 6E desteği sayesinde hızlı kablosuz bağlantıyla bilgisayardaki içerikleri görüntüleyebiliyor.

Giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirilen Snapdragon X2 yonga setinin yanında, 12 GB bellek ve 120 GB dahili depolama kapasitesi sunan cihaz, VR içerik oluşturma ve görüntüleme için fazlasıyla iyi özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Cihazda kolay temizlenebilen bir bant tasarımına, uzamsal ses desteğine sahip olan ve yüksek ses verebilen dahili hoparlörlere yer verildiğini de görmek mümkün.

VR gözlüklerinde yeni bir dönem başlatan HTC VIVE XR Elite, 1.099 dolar fiyatla HTC’nin sitesi üzerinden ön siparişe sunuldu. Fiyat olarak üst seviye VR gözlükler kategorisinde yer alan VIVE XR Elite, fiyatını hakeden özellikler sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce VIVE XR Elite nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!