Birçoğumuzun televizyon modelleriyle ve bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanıdığı TCL, uzun bir süredir Artırılmış Gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyordu. Kullanıcıların yalnızca bir gözlük takarak, gözlerinin önünde 100 inçlik devasa bir ekran varmış gibi hissetmesini sağlayan bu teknolojiye büyük bir zaman harcayan TCL, sonunda çalışmalarının meyvesini almış gibi görünüyor. Firma, bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2023‘te ilk AR gözlüğü olan TCL RayNeo X2 modelini tanıttı.

Hayaldi Gerçek Oldu!

TCL, daha önceki CES etkinliklerinde de çeşitli Artırılmış Gerçeklik gözlüğü denemelerinin kısa bir göstermini yapmıştı. İlk olarak NXTWEAR G ile başlayan serüven, NXTWEAR AIR ve NXTWEAR S ile devam etmiş, ancak bu ürünler bitmiş bir ürün olarak değil, prototip olarak nitelendirilmişti.

TCL’in hayali sonunda gerçek oldu ve CES 2023‘ü sallayan bir tanıtım etkinliğiyle firmanın ilk gerçek Artırılmış Gerçeklik gözlüğü olan RayNeo X2 duyuruldu. Kalbinde, giyilebilir cihazlarda kullanılmak amacıyla geliştirilen Qualcomm Snapdragon X2 yonga seti bulunan cihazda, bu yonga setine 6 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Tasarımıyla normal bir gözlükten neredeyse farksız olan cihaz, her camda birer adet olmak üzere toplamda iki adet micro-LED ekrana sahip. Oldukça geniş bir renk gösterim desteği sunan bu micro-LED ekranlar, 1.000 nit’e varan parlaklık değeri sunuyor. Bu parlaklık değerinin, bu boyutta bir ekran için oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, cihazda 16 MP çözünürlüklü bir kameraya yer verildiğini de söyleyelim. Bu sayede kullanıcılar gördükleri şeyin fotoğrafını çekebilecek. Ayrıca bu kamerayla beraber 1080p çözünürlüğünde videolar kaydedilebileceğini de söyleyelim.

İki adet hoparlörün yanında, cihazda yerleşik olarak sunulacak jiroskop, pusula ve basınç sensörü gibi gelişmiş sensörlere sahip olan cihaz, yazılım anlamında da oldukça iyi bir deneyim vadediyor.

TCL tarafından aktarılan bilgilere göre, cihazda Siri ve Google Asistan benzeri bir dijital asistan bulunacak. Bunun yanında, kullanıcılar ekranda anlık olarak navigasyon yönergelerini görebilecek veya yabancı dildeki yazıların kendi dillerine çevirisini anlık olarak görüntüleyebilecek. Ancak bu tür etkileyici özelliklerin buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğunu ve çok daha fazlasının cihaz yazılımda bulunacağını belirtelim.

Her ne kadar TCL ilk gerçek Artırılmış Gerçeklik gözlüğünü tanıtmış olsa da, bu ürünün seri üretime geçeceği tarih olarak 2023 yılının sonu gösterilmiş. 2023 yılının sonuna kadar, diğer firmalar da bu konuda atak yapabilir ve giyilebilir teknolojideki rekabet iyice kızışabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TCL’in yeni Artırılmış Gerçeklik gözlüğünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!