Sosyal medya, 12 Haziran’da gerçekleşecek olan HTC telefon lansmanı ile çalkalanıyor. Şirket, bu konuda oldukça ketum davranırken, yayımlanan şifreli posterler, potansiyel olarak amiral gemisi düzeyinde bir cihazın ipuçlarını veriyor. Söylentiler, dikkat çeken bir telefon olan HTC U24 Pro üzerine yoğunlaşıyor. HTC telefon pazarından çekildi mi diye soranlar utanacak. HTC U24 Pro pazara bomba gibi düşecek. İşte yeni HTC telefon.

HTC U24 Pro: HTC Telefon Pazarına Geri Dönüyor!

HTC U24 Pro’nun 12 Haziran’da resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bu duyurudan önce, telefonun Google Play Console’da görüntülenmesi, potansiyel özelliklere dair bazı bilgiler verdi. İlk verilere göre, cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile desteklenen orta-üst segment bir telefon olacağı anlaşılıyor. Ekranın 1080 x 2436 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ bir panel olacağı öngörülüyor. Büyük ihtimalle AMOLED panel kullanılacak.

Play Console listesi, yeni HTC telefon modeli olan HTC U24 Pro‘nun tasarım detaylarını da ortaya koyuyor. Minimum çerçeveli kavisli ekran, ekran alanını maksimize ediyor. Ekranın içine stratejik olarak yerleştirilen selfie kamerası, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak daha net bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ses ve güç düğmeleri cihazın sağ tarafında konumlandırılmış. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.3 desteği bulunurken, telefon kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak ve kullanıcılara en yeni özellikleri sunacak.

HTC U24 Pro, 2023 ortalarında tanıtılan HTC U23 Pro’nun halefi olarak karşımıza çıkacak. U serisi telefonlar her pazarda bulunmasa da, Asya ve Avrupa’da belirli bölgelerde sadık bir kullanıcı kitlesine sahip. U23 Pro, daha büyük 6,7 inç OLED ekranı ve 32 megapiksel ön kamerası ile dikkat çekiyordu.

Ayrıca, Gorilla Glass Victus katmanı ile korunan ekran, güçlü dayanıklılık sağlıyordu. U24 Pro’nun ise söylentilere göre ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacağı belirtiliyor. Bu da AMOLED ekran kullanılacağı beklentisini artırıyor.

HTC U24 Pro lansmanı, HTC’nin akıllı telefon pazarına olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Güçlü performans, şık tasarım ve en yeni yazılım özellikleri ile U24 Pro, özellikli bir orta sınıf cihaz arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir. Resmi tanıtımın yaklaştığı şu günlerde, U24 Pro’nun yetenekleri ve fiyatlandırması hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Yeni HTC telefon pazarı karıştıracak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HTC akıllı telefon pazarında eski gücünü kazanacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!